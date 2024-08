Studio di UC Davis Interrogato

Una scoperta chiave in un nuovo rapporto dall'UC Davis Olive Center è stato interrogato prima di oggi.

Il rapporto afferma "Il 10 percento dei campioni di olio d'oliva della California etichettati come olio extravergine di oliva non è riuscito a soddisfare gli standard IOC / USDA per l'olio extravergine di oliva ". Il 10 percento si riferiva a un singolo campione di olio extravergine di oliva Bariani che è stato trovato da un laboratorio in Australia per mostrare difetti sensoriali. L'olio extravergine di oliva, secondo le linee guida del CIO e dell'USDA, non può avere tali difetti.

An Olive Oil Times articolo sul rapporto ha sottolineato oggi che, secondo l'appendice del rapporto, è stato acquistato l'olio di oliva Bariani che non ha superato i test sensoriali,

e testato, ben dopo il "data di scadenza ”.

Nessuno degli altri campioni testati nello studio aveva superato la data di scadenza, anche se alcuni non avevano alcuna data.

Un'altra scoperta dello studio, vale a dire che il 69 percento degli oli extra vergine di oliva importati testati non è riuscito a soddisfare gli standard IOC e USDA non è stata contestata.

L'età di un olio d'oliva può influenzare notevolmente le sue caratteristiche sensoriali e, di conseguenza, il punteggio ottenuto in un'analisi organolettica. In un recente articolo l'esperto Paul Vossen, consigliere agricolo dell'Università della California Cooperative Extension e membro di facoltà senior ha sottolineato "un olio d'oliva fresco è croccante. Ha un sacco di zing, molta complessità e profondità. Mentre i vecchi oli, sono solo un po 'grassi e piatti. "

Dan Flynn, direttore dell'UC Davis Olive Center, in seguito ha risposto a un'email a Olive Oil Times spiegando che il laboratorio che ha testato i campioni, l'Australian Oils Research Laboratory di Wagga Wagga, New South Wales, ha commesso un errore tipografico e la data di gennaio 2010 è stata inserita come "la data da preferire entro il "data sheet del campione era effettivamente la data di imbottigliamento. Flynn ha fornito un ingrandimento di un'immagine nel rapporto che identifica il campione Bariani per supportare la spiegazione e l'appendice del rapporto è stata successivamente corretta.

