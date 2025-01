Trump ritira di nuovo gli USA dagli accordi di Parigi sul clima

Il neo-insediato presidente Donald J. Trump ha annunciato rapidamente che il secondo maggiore emettitore di gas serra al mondo abbandonerà nuovamente l'Accordo di Parigi sul clima.

"Il presidente Trump si ritirerà dall'accordo di Parigi sul clima", ha scritto la Casa Bianca in un'e-mail elencando le nuove priorità politiche dell'amministrazione entro 30 minuti dal suo giuramento, secondo il Financial Times rapporti.

L'annuncio arriva pochi giorni dopo che l'Organizzazione Meteorologica Mondo ha confermato che il 2024 era l'anno anno più caldo mai registrato, superando di 1.55 ºC la temperatura media globale preindustriale.

Vedi anche: Cosa ci dicono 485 milioni di anni di storia climatica sulla crisi odierna

I firmatari dell'accordo di Parigi si sono inizialmente impegnati a ridurre le emissioni di carbonio per mantenere le temperature globali entro 2 ºC rispetto alla media preindustriale.

Durante il suo primo mandato, Trump ha tirato fuori gli Stati Uniti dell'accordo del 2015 firmato da quasi 200 paesi. Il presidente Joseph R. Biden, Jr., ha annullato questa decisione dopo la sua vittoria elettorale del 2020.

"Il presidente Trump ha preso la decisione di ritirarsi dall’accordo di Parigi a causa dell’ingiusto onere economico imposto ai lavoratori, alle aziende e ai contribuenti americani dagli impegni presi dagli Stati Uniti nell’ambito dell’accordo”, ha affermato l’allora segretario di Stato americano Mike Pompeo. detto in 2019, spiegando la decisione.

Mentre le emissioni di gas serra degli Stati Uniti sono diminuite del 2.5 percento durante la prima amministrazione Trump, in gran parte attribuibile agli ordini diffusi di restare a casa all’inizio dell’anno, Pandemia di covid-19 – 2 miliardi di dollari (1.77 miliardi di euro) promessi aiutare i paesi in via di sviluppo mitigare gli impatti dei cambiamenti climatici è stato annullato.

Ci sono voluti tre anni dall'annuncio di Trump del 2017 per formalizzare la sua uscita dall'accordo. Tuttavia, nel frattempo, ha inviato i negoziatori ai colloqui sul clima delle Nazioni Unite per promuovere i combustibili fossiliHa smesso di finanziare il Clean Power Plan, l'International Climate Change Program e la Cooperation on Climate Change Research.

Questa volta, gli USA abbandoneranno l'accordo un anno dopo che l'amministrazione Trump ha inviato una lettera annunciando la sua partenza. Non è ancora chiaro se l'amministrazione lo abbia già fatto.

Nonostante la retorica e le politiche di Trump, gli Stati Uniti hanno raggiunto il primo obiettivo di contributo determinato a livello nazionale nell'ambito dell'accordo di Parigi: una riduzione del 17 percento dei livelli di gas serra del 2005 entro il 2020.

Vedi anche: Gli ulivi possono aiutare a combattere il cambiamento climatico

Tuttavia, raggiungere l'obiettivo aggiornato di ridurre i livelli di gas serra del 2005% entro il 61, annunciato da Biden a dicembre, sarà molto più arduo, poiché richiederà che le emissioni diminuiscano di almeno 2030 miliardi di tonnellate rispetto ai livelli del 3.13.

Mentre molti scienziati, attivisti e democratici hanno reagito alla notizia con sgomento, altri ritengono che il settore privato continuerà a investire nelle energie rinnovabili e nelle tecnologie rispettose del clima.

Laurence Tubiana, amministratore delegato della Fondazione europea per il clima che ha lavorato a stretto contatto sull'accordo di Parigi, ha detto AP Notizia che il ritiro pianificato degli USA è sfortunato. Tuttavia, il contesto è diverso questa volta.

"“C’è uno slancio economico inarrestabile dietro la transizione globale, da cui gli Stati Uniti hanno tratto vantaggio e che hanno guidato, ma che ora rischiano di perdere”, ha affermato.

Kaveh Guilanpour, vicepresidente delle strategie internazionali presso il Center for Climate and Energy Solutions, si è mostrato meno ottimista.

He ha detto a HuffPost che la decisione è stata "profondamente deplorevole” e ancora una volta ha isolato gli Stati Uniti al di fuori del consenso internazionale.

"“Non c’è modo di indorare la pillola: sarà dannoso per gli sforzi globali volti a combattere il cambiamento climatico e, quindi, in ultima analisi, anche per la prosperità e la sicurezza future dei cittadini statunitensi”, ha affermato Guilanpour.