Gli studenti progettano un dispositivo per rilevare gli indicatori di irrancidimento

Sebbene i consumatori statunitensi paghino per l'olio di oliva fresco, aromatico e ricco di benefici per la salute, a rapporto dall'Università della California, il Davis Olive Center ha rilevato che quasi il 70 percento dell'olio d'oliva venduto in alcuni supermercati della California era scadente. Quella mancanza di qualità ha motivato un gruppo di studenti Davis a inventare un dispositivo che rileva l'irrancidimento, un difetto comune nell'olio d'oliva vecchio e ossidato.



La rancidità cambia quei ricercati sapori freschi, fruttati ed erbosi dell'olio extravergine di oliva in qualcosa di più simile "pastelli o Play-Doh ", ha detto Dan Flynn, direttore esecutivo dell'UC Davis Olive Center.

L'olio d'oliva può irrancidire con l'ossidazione con conseguente perdita di nutrienti, compresi i preziosi antiossidanti responsabili di numerosi benefici alla salute associato al consumo di EVOO.

Molte persone non sanno come rilevare l'olio di oliva rancido solo assaggiandolo. In effetti un altro studio di Davis ha mostrato che quando le persone assaggiano alla cieca un olio d'oliva vecchio e rancido e uno fresco e salutare, hanno preferito il rancido, grazie ad anni di familiarità con il gusto e un'avversione all'amarezza negli EVOO di alta qualità.

Il nuovo metodo sviluppato dagli studenti Davis è semplice, mirato e può schermare il trucco chimico causato dall'irrancidimento, ha detto Flynn.

Vedi anche:Come riconoscere la rancidità

Nello sviluppare la loro invenzione, chiamata OilView, gli studenti hanno prima identificato le aldeidi come il gruppo di sostanze chimiche che cambiano quando l'olio d'oliva diventa rancido. Hanno quindi ingegnerizzato le proteine ​​e sviluppato un sistema elettrochimico in grado di rilevare l'attività degli enzimi. Il prodotto finale è un biosensore a base di enzimi che rileva aldeidi specifiche presenti nell'olio di oliva rancido. Le suite matematiche e software aiutano ulteriormente a identificare il grado di rancidità.

Gli studenti credono che l'uso del loro dispositivo economico in diverse fasi di produzione di olio d'oliva dai produttori di olio d'oliva e delle bottiglie casuali dai rivenditori garantiranno che i clienti ottengano alta qualità olio extravergine d'oliva. Il dispositivo dovrebbe costare da $ 60 a $ 80 e sarà probabilmente disponibile sul mercato tra 1 o 2 anni.

Il mese scorso, Baidu, una delle principali società cinesi di motori di ricerca su Internet e servizi web, ha fatto girare la testa quando è successo svelato la sua ultima innovazione alla Baidu World Technology Conference - bacchette progettate per rilevare oli di oliva contaminati o oli di qualità scadente.