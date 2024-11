Il programma di sommelier dell'olio d'oliva torna a Londra

Esperti di fama condurranno i partecipanti in un viaggio nel mondo dell'olio d'oliva Olive Oil Times Education Lab's Sommelier Certificate Program, con ritorno a Londra.

Il corso si terrà dal 20 al 24 gennaio presso il Council on International Educational Exchange (CIEE) a Bloomsbury, adiacente al campus dell'Università di Londra.

Il corso di cinque giorni comprende valutazione sensoriale dell'olio di oliva, produzione e molitura, salute e nutrizione, applicazioni culinarie, migliori pratiche agricole, garanzia di qualità e tecniche di degustazione avanzate.

Il direttore del programma, Curtis Cord, ha affermato che gli studenti erano in serbo per un'esperienza educativa senza rivali progettata per favorire una profonda comprensione della qualità e dell'apprezzamento dell'olio d'oliva. Cord ha sviluppato il programma con la defunta Dorothy Cann Hamilton, fondatrice del International Culinary Center.

Mentre gli studenti del programma sommelier hanno incluso diversi professionisti come produttori, venditori, importatori, commercianti, acquirenti di prodotti alimentari, responsabili del controllo qualità, chef, giornalisti e avvocati, Cord ha affermato che il programma è progettato per tutti coloro che sono interessati a qualità dell'olio d'oliva. Non ci sono prerequisiti per il corso.

Foto del laboratorio didattico

Quasi 500 hanno completato l'acclamato programma, unendosi a una crescente rete internazionale di esperti ed educatori. Molti hanno continuato a lanciare iniziative educative, scrivere libri, fornire servizi di consulenza e sviluppare programmi per promuovere una maggiore comprensione di questioni relative alla qualità, alla cultura e all'uso dell'olio d'oliva.

Le iscrizioni per il programma di Londra sono aperte il Olive Oil Times Education Lab sito web.