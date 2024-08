La grande eredità di Shimon Lavee

Negli insegnamenti ebraici (Midrash) si dice: "Che nessuno smetta mai di piantare. I campi pieni di alberi ci hanno accolto alla nascita e dovremmo aggiungere al loro numero anche in età avanzata. "

Shimon Lavee, morto pacificamente il 24 aprileth ha contribuito a piantare e coltivare innumerevoli ulivi in ​​tutto il mondo per oltre quattro decenni. Il suo importante contributo e il suo generoso spirito sopravviveranno nelle loro radici e rami per le generazioni a venire.



Gli ulivi si vestono di nero, Shimon Lavee, professore emirato dell'Università di Gerusalemme e grande amico della Spagna ci ha lasciato. - Associazione spagnola per i comuni d'oliva (AEMO)

Il Prof. Shimon Lavee è nato nel 1931 a Berlino ed è immigrato in Israele nel 1938, poco prima dell'inizio della seconda guerra mondiale. Nella sua nuova patria, è fiorito. Lavee è stato uno dei fondatori del kibbutz Tel Katzir, situato nel sud del mare di Galilea, ed è stato il gestore dell'azienda agricola della comunità. Nel 1955, aveva conseguito la laurea magistrale presso l'Università Ebraica di Gerusalemme e ha iniziato una posizione di ricercatore presso l'Organizzazione per la ricerca agricola (Istituto Volcani). Solo cinque anni dopo, ha completato il suo dottorato di ricerca.

Shimon Lavee a un evento di Terra Olivo, Gerusalemme, 2011

Lavee ha continuato a stabilire un programma di allevamento presso l'Istituto Volcani. È durante i suoi anni all'istituto che ha scoperto come ridurre la fase giovanile dell'oliva accelerando il processo di allevamento, ha contribuito a rivoluzionare l'irrigazione a goccia e ha sviluppato nuove varietà di olive come la ben nota "Barnea.â €

La varietà Barnea è diventata sempre più importante a livello globale grazie alla sua capacità di adattarsi alla coltivazione intensiva, producendo rese quattro volte medie e mantenendo oli di qualità.

La sua influenza non si è fermata al confine di Israele. Lavee ha svolto ruoli importanti nel corso degli anni per il Consiglio oleicolo internazionale, incluso il ruolo di presidente (2000, 2008). È stato anche strumentalmente attivo nella International Society of Horticultural Sciences. Inoltre, ha ricevuto premi ed è stato membro eletto di molte organizzazioni internazionali. In Spagna, Shimon ha ricevuto il Premio Onorario per la Ricerca sull'Olivo, in Italia è stato eletto membro dell'Accademia Italiana per l'Oliva e in Israele ha ricevuto il Premio per i Migliori Allevatori dal Ministero dell'Agricoltura.

Il prof.Lavée riceve una medaglia di apprezzamento da Facundo Vita Serman, un rappresentante della ISHS, nel suo compito di co-convener dell'International Symposium on Olive Irrigation and Oil Quality, Nazareth, Israel, 2009

Lavee era un filantropo. I suoi straordinari contributi con la Fondazione USAID e gestita dalla Near East Olio Di Oliva Senza Frontiere progetto ha portato a lui ricevere un certificato di apprezzamento. Credeva che l'uguaglianza fosse la vera via per la pace. Il progetto lavora per costruire la cooperazione economica tra agricoltori palestinesi e israeliani.

Quando Olive Oil Times iniziò a chiedere ad amici e colleghi internazionali di commentare la vita di Lavee, divenne ancora più evidente che non era solo uno stimato esperto di olive, ma serviva anche come mentore mondiale, ispirava altri ed era un eccezionale assaggiatore di olio d'oliva .

Tutti potevano essere d'accordo sul fatto che fosse un amico umile e generoso. Sapeva come riunire persone di ogni estrazione sociale attraverso l'apprendimento degli ulivi e dell'olio d'oliva.

Dan Flynn, dell'UC Davis Olive Center, ha ricordato quando "Shimon era in California e disse al pubblico che Israele e la California hanno rivoluzionato l'industria olivicola decenni fa, con l'introduzione dell'irrigazione. I frutteti irrigati producono molto di più delle olive coltivate a secco. Shimon aveva continuato quel grande legame tra Israele, California e olive. "

L'Associazione spagnola per i comuni delle olive (AEMO) ha scritto al suo passaggio, "gli ulivi si vestono di nero, Shimon Lavee, professore di emirato dell'Università di Gerusalemme e grande amico della Spagna ci ha lasciato ”.

Ehud Soriano, capo del pannello israeliano per l'olio d'oliva e consulente per le olive, stava lavorando per programmare il corso di analisi sensoriale in Israele. Quando ha incontrato Lavee, gli ha parlato del corso. Il professore gli disse che sarebbe stato felice di tenere lezioni. Ehud fu sorpreso dal fatto che un uomo così distinto sarebbe stato disposto a prendere tempo per insegnare per il suo corso. Si ricorda di Shimon che rideva e diceva: "insegnare ai produttori e agli agricoltori non è meno importante degli studenti dell'Università. ”Fu allora che Ehud vide il carattere modesto e generoso di Lavee.

Arnon Dag del Gilat Research Center racconta di aver incontrato Shimon 13 anni fa al Volcani Institute. Ha descritto Lavee come una persona umile con un'enorme conoscenza della fisiologia dell'olivo e il suo mentore. Dag ha adorato le loro discussioni sulla scienza della biologia dell'olivo e sui modi migliori per avvantaggiare i coltivatori.

"Anche dopo essersi ammalato ", ha spiegato Arnon, "Shimon ha insistito per essere coinvolto negli studi e ha continuato a uscire sul campo. Sfortunatamente, non abbiamo più professori che escono sul campo con cesoie da potatura. "Ha continuato, "Mi sento fortunato di aver avuto l'opportunità di lavorare a stretto contatto con quest'uomo per così tanti anni. I miei colleghi ed io ci impegniamo a fare del nostro meglio per continuare l'eredità di Shimon Lavee e mantenere Israele come centro produttivo e creativo per la ricerca e lo sviluppo della scienza delle olive ".

Il ramo di un ulivo rappresenta la pace, l'albero stesso è generoso e può fiorire anche in condizioni difficili, il suo frutto fornisce olio che dona luce ed è simbolo di saggezza. Tutto questo, Shimon Lavee ha anche mostrato per tutta la sua vita.