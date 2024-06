Dal suo Sandy Perch, Cesare Bianchini di Domenica Fiore mira ancora più in alto

I frutteti di Domenica Fiore si trovano sui dolci pendii che si affacciano sulla città di Orvieto. Questa buona esposizione è probabilmente tra i fattori che hanno portato nel corso degli anni alla creazione di grandi oli extra vergine di oliva, che oggi provengono da 10,000 alberi di Leccino, Moraiolo, Frantoio e Canino tra i 25 e i 70 anni.



L'ambiente deve essere rispettato: questa posizione e queste caratteristiche ci forniscono le condizioni ideali per una gestione ancora più rispettosa dei nostri oliveti. - Cesare Bianchini, Domenica Fiore

"I nostri prodotti sono il frutto di cura e dedizione, ma anche la natura gioca un ruolo fondamentale nella qualità ”, ha affermato l'abile produttore Cesare Bianchini dopo lo strepitoso successo dell'azienda al 2017 NYIOOC.

Vedi anche:I migliori oli d'oliva per il 2017

La storia di Domenica Fiore inizia intorno al 2000, quando gestiva alcuni ulivi con Kim Galavan ad Orvieto. Nell'ottica di andare oltre gli obiettivi minimi di resa e quantità, ha iniziato ad approfondire le diverse attitudini delle varietà e a studiare tutti i fattori che determinano il risultato finale. Ha frequentato corsi di formazione ed è diventato un abile assaggiatore.

Nel frattempo, Galavan presentò Bianchini all'imprenditore canadese Frank Giustra, che ha spedito gli oli di Orvieto ogni anno per i regali di Natale ai suoi amici.

Un giorno, Giustra ha offerto una degustazione alla cieca per famosi chef canadesi. L'olio Bianchini è stato votato il migliore, e da quel momento si è iniziato a parlare di una partnership per mantenere alta qualità e quantità maggiori, e il team ha considerato l'acquisto di nuovi terreni agricoli.

In 2010, Domenica Fiore ha iniziato ufficialmente con cinque oliveti.

"La nostra filosofia di base era che avremmo dovuto produrre il miglior olio extravergine di oliva e sapevo che avremmo potuto fare un buon lavoro, ma ero scettico ", ha detto Bianchini, rivelando che i suoi dubbi sono scomparsi quando nel 2013 hanno partecipato alla prima edizione di NYIOOC e ha ottenuto un Best in Class con Olio Reserva.

Cesare Bianchini

"Non è stata solo una grande soddisfazione ma una vera svolta ”, ha detto Bianchini, cercando di spiegare l'emozione di quei giorni.

Quindi, su 2014 NYIOOC hanno vinto due Gold Awards con Olio Reserva e Olio Novello e un Best in Class con Olio Monaco. "A quel punto sapevo che la nostra qualità era una certezza ", ha affermato senza pretese.

Dopo un'altra grande stagione in 2016 incoronata con tre medaglie d'oro, Domenica Fiore ha avuto un successo strabiliante a 2017 NYIOOC, ottenendo quattro Gold Awards con Olio Classico, Olio Novello, Olio Monaco e Olio Veritas e un Best in Class con Olio Reserva.

Abbiamo attraversato la fattoria, dove uliveti si alternano a vigneti e boschi di alberi ad alto fusto. Querce, lecci, castagni e altri alberi e piante mediterranee creano un microclima ideale e costituiscono una barriera naturale a qualsiasi trattamento utilizzato dagli agricoltori vicini.

Siamo saliti più in alto sulla collina fino a quasi 500 metri sul livello del mare, godendoci il meraviglioso panorama e l'aspetto particolare degli ulivi, dovuto ad un leggero strato di caolino. Recentemente è stato spruzzato per limitare l'attacco della mosca dell'olivo e smorzare l'esposizione al sole.

Mentre vai tra gli ulivi, hai la sensazione che le radici siano incastonate in una spiaggia. La tessitura del terreno è fine e sabbiosa, composta da una polvere bianco-giallastra che spolvera le tue scarpe come se fosse sabbia asciutta. Ma la cosa più sorprendente è che il terreno è straordinariamente cosparso di frammenti di conchiglie.

In quel momento ho capito il motivo del motivo sulle etichette delle bottiglie di Domenica Fiore: gli ulivi provengono da un terreno composto da queste creature del mare.

Una volta, qui c'era una riva del mare. Mentre Bianchini si chinava per mostrarmi i particolari detriti che probabilmente risalgono al Plio-Pleistocene, notammo qualcosa che spuntava dal terreno. Lo abbiamo scavato con delicatezza e abbiamo scoperto un mollusco bivalve fossile intatto e ben conservato di circa 15 centimetri (6 pollici).

Un fossile bivalve trovato nella fattoria di Domenica Fiore

È stato straordinario trovarsi faccia a faccia con questa testimonianza delle origini e respirare l'aria di mare di una costa che milioni di anni fa viveva in queste terre, che ora distano parecchi chilometri dal mare. Una miriade di frammenti fossili e minerali costituiscono oggi e arricchiscono questo suolo sabbioso e ben drenato.

"L'ambiente deve essere rispettato: questa posizione e queste caratteristiche ci forniscono le condizioni ideali per una gestione ancora più rispettosa dei nostri oliveti ”, ha affermato Bianchini. "Conduciamo una gestione organica, riutilizzando i resti della potatura e i sottoprodotti della molitura per fertilizzare il terreno, creando un circolo virtuoso chiuso ”, ha spiegato.

"Mantenere una qualità molto alta richiede costi elevati ma dà grandi soddisfazioni ”, ha affermato e precisato il produttore che effettuano la raccolta in base alle varietà e poi uniscono i diversi monovarietali, combinandoli in percentuali differenti. "Curo personalmente questo aspetto e cerco di mantenere negli anni un equilibrio nell'aspetto sensoriale degli oli extravergini di oliva ”, ha sottolineato.

Osservando Orvieto dalla fattoria di Domenica Fiore

L'olio estratto viene immediatamente immagazzinato e condizionato con azoto. Hanno adottato una speciale bottiglia in acciaio inossidabile sviluppata dall'Università di Firenze in collaborazione con Marco Mugelli. Permette una conservazione ottimale evitando completamente l'ossidazione, e ora è la loro immagine distintiva. Inoltre, tutte le bottiglie sono numerate e firmate da Cesare Bianchini, come agricoltore dell'azienda.

Man mano che scendiamo la collina, ci fermiamo presso un bel fabbricato in costruzione, che entro un mese ospiterà un nuovo mulino.

pubblicità

"Domenica Fiore è nata come la storia di tre amici, poi è diventata una storia di passione e qualità ”, ha detto Kim Galavan, raggiunta al telefono a Vancouver.

"Non vedo l'ora di vedere il lavoro della nuova struttura ", ha detto, aggiungendo che sarà qui in tempo per il raccolto. "Quello che vedo di Domenica Fiore è la passione e l'impegno a produrre solo il meglio con il duro lavoro, ogni anno, senza compromessi ”, ha detto.

"La vendemmia è il nostro periodo preferito dell'anno. Non c'è niente di più emozionante che essere presenti alla prima estrazione dell'olio d'oliva. Si presenta nel suo brillante colore verde smeraldo, mentre tutti fissano il nuovo prodotto che esce, aspettando di assaporare il frutto di un anno di duro ma appassionato lavoro ".

Dietro il nome di Domenica Fiore è la madre di Frank Giustra. Lei è italiana, calabrese ... e molto orgogliosa.