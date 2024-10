I produttori dell'emisfero sud raccolgono i frutti di un raccolto difficile

Agricoltori, mugnai e imbottigliatori provenienti da sette paesi di tre continenti si sono uniti per vincere 44 premi nella divisione dell'emisfero australe del 2024 NYIOOC Concorso Mondiale dell'Olio d'Oliva.

Dall'Australia all'Uruguay, i produttori hanno superato un anno di raccolto difficile in cui gli agricoltori hanno dovuto fare i conti con eventi meteorologici estremi e parassiti. Allo stesso tempo, mugnai e imbottigliatori hanno dovuto affrontare blackout a rotazione e costi di produzione in aumento.

Sono emozionato e orgoglioso... Questa è la dimostrazione che l'olio extravergine di oliva del Sud Africa è di prima qualità e merita il rispetto che merita. - Loyiso Manga, proprietario, Ubuntu

Il Sudafrica ha aperto la strada, con otto produttori che hanno capitalizzato su un raccolto abbondante di aggiudicarsi 12 premi su 19 partecipanti, il secondo numero più alto di medaglie nella storia del Paese.

Sebbene il meteo sia stato ampiamente utile per la realizzazione di opere premiate olio extravergine d'oliva, i produttori hanno dovuto fare i conti con i blackout a rotazione del Paese, che hanno richiesto un attento coordinamento tra i team addetti alla raccolta e alla molitura.

"La qualità era eccezionale e siamo riusciti a raccogliere il raccolto prima delle forti piogge invernali", ha affermato Brenda Wilkinson, comproprietaria di Rio Largo, che si è aggiudicato il Silver Award per una miscela di media intensità di olive Frantoio, Leccino e Coratina.

"I nostri oli d'oliva hanno mostrato risultati migliori polifenoli ma è rimasto equilibrato con ottime rese di petrolio", ha aggiunto. "Nel complesso, i nostri oli d'oliva hanno prodotto buoni aromi e una sensazione in bocca molto pulita con una piccantezza persistente."

I nuovi partecipanti sudafricani hanno festeggiato il loro successo alla Mondo Competition insieme ai marchi affermati.

Il produttore dietro Ubuntu, il primo marchio di olio d'oliva di proprietà di neri del paese, guadagnato un Silver Award per una miscela delicata.

Loyiso Manga ha festeggiato il suo premio di debutto alla Mondo Competition dopo aver sopportato un anno molto impegnativo. (Foto: Ubuntu)

""Sono emozionato e orgoglioso e spero che questo possa ispirare tutti coloro che osano sognare, in particolare i miei fratelli e sorelle in Africa", ha affermato il proprietario Loyiso Manga. "Questa è la dimostrazione che l'olio extravergine di oliva del Sud Africa è di prima qualità e merita il rispetto che merita".

Gli agricoltori e i mugnai del Brasile si sono piazzati subito dietro al Sudafrica, aggiudicandosi 11 premi su 14 partecipanti.

La maggior parte della produzione di olio d'oliva del paese proviene dallo stato meridionale del Rio Grande do Sul, che ha sperimentato inondazioni disastrose.

Le inondazioni, che hanno distrutto città e causato migliaia di vittime, sono state causate da condizioni meteorologiche estreme che hanno danneggiato la maggior parte degli uliveti dello Stato, provocando un raccolto storicamente scarso.

Non lontano dal Brasile, tre produttori del Cile si sono uniti per vincere sette premi da 11 partecipanti. Similmente al Brasile, il paese ha sperimentato un significativo calo della produzione, in parte dovuto a fattori climatici e alla naturale tendenza dell'olivo a produrre frutti in modo alternato.

"Siamo molto felici e onorati di questo premio", ha affermato Fernando Carrasco Spano, amministratore delegato di Olivo Ruta del Sol, che ha vinto due premi. "Nel corso degli anni [vincendo al NYIOOC] ci ha permesso di comunicare ai nostri consumatori il consolidamento della nostra qualità nel tempo.”

Dall'altra parte dell'Oceano Pacifico, i produttori australiani hanno ottenuto sette premi su 12 candidature. Il paese ha vissuto un leggero ma previsto calo della produzione, con forti piogge che complicano il raccolto.

"La quantità raccolta è stata generalmente inferiore rispetto agli anni precedenti, cosa non inaspettata dati gli effetti delle piogge primaverili", hanno affermato Stephen e Sui Tham, comproprietari di Tenuta degli ulivi di Cape Schanck.

Nonostante le avversità, gli agricoltori di Victoria sono riusciti a ottenere un raccolto di alta qualità, aggiudicandosi rispettivamente il premio Gold e il premio Silver per una Coratina media e una Picual media.

Agroland si è aggiudicata nuovamente due premi per il suo marchio Colina de Garzón. (Foto: Agroland)

In Sud America, produttori e imbottigliatori di Argentina, Perù e Uruguay hanno celebrato la premiazione di raccolti altrimenti difficili.

Due produttori di Mendoza, Argentina, hanno vinto ciascuno un Gold Award. Nel frattempo, i due produttori dell'Uruguay i più grandi produttori di olio d'oliva si sono uniti per guadagnare un premio d'oro e due d'argento dopo che il paese ha vissuto un drammatico calo della produzione.

Infine, un importatore e produttore peruviano si è aggiudicato il Silver Award, realizzando i primi oli extravergini di oliva del Paese premiati nel concorso Mondo dal 2014.

"Vincere il premio Silver Award al NYOOC è un grande onore e convalida lo sforzo e la dedizione profusi in ogni fase della produzione", ha affermato Lourdes González, responsabile delle vendite e specialista della garanzia della qualità presso il produttore Vallesur, assegnato a una Criolla di medie dimensioni.

""Ciò conferma che siamo sulla strada giusta, impegnati nell'eccellenza e nell'offerta di un prodotto che soddisfa i più elevati standard qualitativi", ha aggiunto. "Ma fondamentalmente, questo premio ci motiva a continuare a migliorare e a condividere la nostra passione per l'olio d'oliva con più persone in tutto il mondo".

Oltre a questa convalida, González ha affermato che si aspetta che il premio aiuti l'azienda a trovare nuove opportunità di esportazione, anche negli Stati Uniti.

""Crediamo che questo premio metterà in risalto e sosterrà la qualità del nostro olio extra vergine di oliva premium TIQSI", ha affermato. "Ci auguriamo inoltre che ciò rafforzi la fiducia dei nostri attuali clienti e attragga nuovi consumatori interessati agli oli d'oliva di alta qualità".