Una nuova "Il marchio di qualità MedDiet ”è stato concesso a oltre 300 ristoranti situati in sei paesi: Egitto, Grecia, Italia, Libano, Spagna e Tunisia.

L'etichetta MedDiet certifica che i ristoranti offrono autentici piatti mediterranei conformi ai criteri stabiliti da Dieta Med, un progetto finanziato dall'UE.

I criteri includono:

L'uso di olio d'oliva, preferibilmente extra vergine, come principale fonte di grassi aggiunti;

L'uso di prodotti locali e stagionali che includono frutta e verdura;

I piatti sono cucinati secondo le ricette tradizionali e / o aderiscono ai componenti principali che compongono la dieta mediterranea;

Informazioni trasparenti sul cibo sono disponibili per i clienti;

Vengono offerte attività che promuovono i benefici della dieta mediterranea.

L'elenco dei ristoranti certificati non è ancora stato reso disponibile al pubblico al momento della stampa. È attualmente in fase di sviluppo un'app per smartphone per aiutare le persone a trovare ristoranti a cui è stato assegnato il marchio MedDiet.

Il progetto MedDiet mira a promuovere il benefici della dieta mediterranea educando i consumatori a un'alimentazione sana attraverso attività educative nelle scuole, istituendo punti di informazione e formando il personale delle autorità locali.

Finanziato dal Programma di cooperazione transfrontaliera dell'UE nel Mediterraneo (CBCMed), il progetto sostiene anche un quadro giuridico comune per salvaguardare e promuovere la dieta mediterranea.

Un recente rapporto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), ha avvertito che la dieta mediterranea è sta attraversando un declino a causa del cambiamento delle abitudini alimentari in tutta la regione.

I sostenitori affermano che iniziative come l'etichetta MedDiet aumenteranno la consapevolezza sui benefici per la salute del consumo di una dieta mediterranea tradizionale.