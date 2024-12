Rigenerare il suolo aiuta a combattere la crisi idrica, affermano gli esperti

Negli ultimi anni, frequenti e siccità di lunga durata hanno causato gravi carenze idriche e messo a repentaglio la produzione agricola.

Ciò è avvenuto nel complesso contesto di cambiamento climatico e i suoi effetti, tra i quali la crisi idrica gioca un ruolo chiave.

La rigenerazione del suolo apporta benefici non solo al settore agricolo ma all'intera comunità. Ogni agricoltore può iniziare a farlo immediatamente implementando un vero piano agronomico. - Matteo Mancini, agronomo, Deafal

Gli esperti impegnati nel ripristino degli ecosistemi colpiti stanno lavorando rapidamente per trovare soluzioni per una gestione sostenibile delle risorse idriche, sensibilizzando al contempo la popolazione e le istituzioni.

"“Nell’attuale crisi climatica, con le sue molteplici sfaccettature, uno dei problemi più urgenti è la disponibilità di acqua”, ha affermato Massimiliano Pasqui, fisico presso l’Istituto per la bioeconomia del Consiglio nazionale delle ricerche (IBE-CNR).

"In generale, nell'area del Mediterraneo, abbiamo osservato temperature invernali più elevate e temperature molto calde non solo nel picco dell'estate, ma anche in primavera o in autunno", ha aggiunto. "In questo contesto, quando dovremmo avere le maggiori quantità di precipitazioni in autunno e inverno, si sta delineando un calo delle precipitazioni".

I periodi di siccità sono talvolta interrotti da piogge abbondanti ma intense, dove la maggior parte dell'acqua defluisce. Questi eventi possono causare inondazioni senza riuscire ad alleviare la siccità.

L’Osservatorio sulla siccità dell’IBE-CNR ha rilevato che la scarsità d’acqua ha un impatto negativo sulla resa e sulla qualità dell’agricoltura e innesca il degrado del suolo e desertificazione, influenzando la capacità di sequestro del carbonio delle piante.

"In diverse regioni del Mediterraneo, l’incidenza della siccità grave è aumentata”, ha affermato Pasqui. "Ciò può influire sul lavoro degli agricoltori, con ripercussioni su costi di produzione e tendenze del mercato."

"Nel complesso, la crisi idrica ha un impatto ambientale e sociale importante", ha aggiunto. "Da qui la necessità di sensibilizzare la collettività e, sul piano pratico, di attuare pratiche agronomiche adeguate”.

Sebbene ogni cittadino possa svolgere un ruolo importante nell'attuazione di questi rapidi cambiamenti, gli esperti concordano ampiamente sul fatto che per affrontare efficacemente la crisi idrica sia necessario intraprendere collettivamente un'ampia gamma di azioni.

""Non esiste una soluzione unica, ma un insieme di misure che dovrebbero essere pianificate e attuate a livello comunitario, data la gravità della situazione idrica a livello globale", ha affermato Matteo Mancini.

In qualità di agronomo, coordina l'area tecnica dell'organizzazione non governativa e senza scopo di lucro Deafal, che supporta gli agricoltori applicando strumenti di agroecologia e agricoltura rigenerativa.

"Il bacino del Mediterraneo è uno dei punti caldi del cambiamento climatico, e l'olivo è tra le colture che soffrono di più e che sono potenzialmente più a rischio in questa zona", ha affermato. "Per produrre olio, questa pianta necessita di una quantità adeguata di acqua, da circa 350 a 800 millimetri all'anno."

""Si noti che le precipitazioni annuali di un'area con precipitazioni limitate, come il Mediterraneo, possono variare tra i 400 e gli 800 millilitri, ma c'è il rischio di un'ulteriore diminuzione", ha aggiunto Mancini. "Pertanto, dovremmo sviluppare soluzioni in cui l'acqua piovana venga trattenuta il più possibile nel terreno. La rigenerazione del suolo può essere fondamentale per raggiungere questo obiettivo nel breve termine".

La ricerca ha dimostrato che un terreno sano è chiave per affrontare la crisi climatica e quella idrica sono interconnesse, per questo motivo le principali organizzazioni internazionali stanno invitando i governi ad agire su questo tema.

Le Nazioni Unite hanno stimato che un metro cubo di terreno può immagazzinare più di 250 litri d'acqua e hanno sottolineato che, dopo gli oceani, il terreno è la più grande riserva di carbonio attivo.

Tuttavia, potrebbe catturare e immagazzinare di più se le attività umane non lo degradassero. Pertanto, il suo ripristino è cruciale poiché produce risultati rapidi, è poco costoso, crea posti di lavoro e consente alle persone di garantire la sicurezza alimentare.

Miscela di colture di copertura Vicia sativa e Trifolium incarnatum (Foto: Deafal)

""La rigenerazione del suolo apporta benefici non solo al settore agricolo, ma all'intera comunità", ha affermato Mancini. "Ogni agricoltore può iniziare subito a farlo, attuando un vero e proprio piano agronomico.”

Mancini ritiene che migliorare la fertilità organica del suolo aumentandone il contenuto di sostanza organica sia un passo fondamentale per avviare un progetto di rigenerazione.

""La sostanza organica è costituita dal prodotto di degradazione di componenti vegetali e animali che provengono dall'esterno del suolo, come letame animale, stoppie e residui vegetali, foglie di ulivo, rametti e altro ancora", ha spiegato.

"I microrganismi degradano questa materia, trasformandone una piccola parte in qualcosa di estremamente prezioso chiamato humus", ha aggiunto Mancini. "La letteratura afferma che un chilogrammo di humus può trattenere 20 litri di acqua."

Secondo i dati del CNR e dell'Associazione nazionale dei consorzi per la tutela e la difesa del territorio e delle acque irrigue, nella maggior parte dei suoli italiani il contenuto di sostanza organica è pari al 2%, valore al di sotto del quale può innescarsi un processo di desertificazione.

Inoltre, il Centro comune di ricerca dell’UE ha avvertito che "un sorprendente 61 percento dei suoli europei si trova in uno stato malsano, soggetto a diversi tipi di degrado, tra cui la perdita di carbonio organico.

"«La materia organica, ovvero il carbonio, ha un ruolo fondamentale», ha sottolineato Mancini. "È pieno di vita, poiché contiene organismi come funghi, batteri, attinomiceti e altro; trattiene elementi minerali responsabili della fertilità chimica, vale a dire cibo per le piante; e trattiene l'acqua. La letteratura afferma che un aumento dell'uno percento di materia organica è sufficiente a far sì che un ettaro di terra contenga 300,000 litri di acqua in più."

Esistono diversi modi per aumentare la materia organica in un'azienda agricola. Mancini ha suggerito che uno di questi è quello di ridurre al minimo la lavorazione del terreno.

""La lavorazione del terreno ossida il carbonio, determinando una maggiore respirazione del suolo", ha affermato Mancini. "La respirazione è un processo naturale di rilascio di anidride carbonica dal suolo all'atmosfera."

"Tuttavia, una maggiore ossidazione si traduce in una maggiore perdita di carbonio e, quindi, di fertilità a lungo termine", ha aggiunto. "Ridurre la lavorazione del terreno in un frutteto aiuta a preservare e ad aumentare gradualmente il suo contenuto di carbonio organico."

Mancini ha osservato che in alcune zone si trovano facilmente uliveti senza erba, arati in profondità dagli agricoltori per evitare la competizione per l'acqua tra le radici degli ulivi e quelle delle erbe infestanti.

"Dobbiamo considerare che la materia organica si accumula nello strato superficiale del terreno, chiamato in pedologia 'O orizzonte, dove 'O' sta per '"organico", ha affermato. "Sebbene possa verificarsi competizione, senza copertura erbosa, questa è esposta all'aria, alla luce, al vento e all'acqua e soggetta a degradazione".

"“Per evitare la competizione e mantenere la protezione, può essere utile quindi una lavorazione a strisce, consistente in strette fasce di terreno, anche a filari alterni nel caso di un uliveto, che andrà lavorata in modo leggero”, ha aggiunto Mancini.

Un altro modo per aumentare la sostanza organica, secondo Mancini, è quello di far crescere piante spontanee o di piantare colture di sovescio.

Per fissare l'azoto si utilizzano specie e famiglie diverse, le più comuni sono le leguminose, uno degli elementi più essenziali per l'olivo e le graminacee. Dopo aver scelto le tipologie più adatte, possono essere coltivate in rotazione con altre colture, ove necessario.

""Queste colture devono essere gestite correttamente per ottenere i migliori risultati", ha affermato Mancini. "La ricerca ha scoperto che il metodo applicato da molti agricoltori, che consiste nel tagliare le colture di copertura e arare il terreno, non è utile poiché la materia organica accumulata durante la crescita delle piante viene mineralizzata e persa immediatamente una volta nel terreno.

"Nell'ultimo decennio, Deafal e altre organizzazioni hanno promosso una tecnica diversa che aiuta a trattenere più umidità e carbonio", ha aggiunto. "Consiste nell'appiattire le colture di copertura con un rullo-crimpatore in modo che muoiano lentamente e si disidratino, fungendo da pacciamatura naturale".

Mancini ha aggiunto che la fertilizzazione è un altro modo per apportare sostanza organica dall'esterno in un appezzamento.

"In passato, gli agricoltori utilizzavano il letame animale, che è ancora un'ottima opzione", ha affermato Mancini. "Oggi possiamo utilizzare anche il compost, che è disponibile in grandi quantità e può essere autoprodotto e digerito.”

"Tra i prodotti sviluppati di recente, il biochar è una forma di carbonio molto stabile che migliora la struttura del suolo", ha aggiunto. "Se utilizzati in modo appropriato, tutti questi prodotti contribuiscono a migliorare significativamente la salute del suolo."

Grazie alla Progetto IESS, Deafal e CNR-IBE stanno valutando gli impatti positivi del pascolo delle galline ovaiole nell'oliveto.

Sia i ruminanti, come mucche e pecore, sia il pollame sono utili nel frutteto, contribuendo in modo significativo alla salute del terreno con il loro letame.

Sulla base dello studio del manto erboso e della capacità portante, questa ricerca organizza piani di pascolo razionali per massimizzare gli effetti positivi di questa pratica agroecologica.

""Una fase importante da considerare è la progettazione di un nuovo frutteto", ha affermato Mancini. "L'applicazione del design keyline può essere una strategia utile per mitigare la siccità e l'erosione".

Design Keyline applicato a un uliveto in cui file di giovani ulivi sono intervallate da colture orticole. (Foto: Deafal)

Deafal e CNR-IBE studiato i vantaggi di questo sistema di agricoltura idraulica. Sfrutta la forza di gravità di lievi pendenze per rallentare il deflusso dell'acqua e distribuirla dalle aree con un rischio di erosione più elevato verso quelle che soffrono di bassa permanenza dell'acqua.

Dopo un rilievo topografico, viene progettato uno schema di coltivazione secondo le linee chiave, che intercettano il flusso dell'acqua con un'adeguata gestione agronomica.

"Molti agricoltori e agrotecnici segnalano miglioramenti nell'acqua e nella fertilità con questo sistema", ha affermato Mancini. "Tuttavia, questi risultati possono essere raggiunti solo combinandoli con ulteriori pratiche di gestione del suolo precedentemente menzionate".

"Dobbiamo essere consapevoli che questa è una crisi complessa e che sono necessari diversi interventi integrati, che combinino diverse discipline e competenze", ha aggiunto. "Non esiste una risposta univoca alle sfide poste. La crisi idrica deve essere affrontata a vari livelli e l'intero sistema produttivo, a partire dai decisori politici, deve diventare più consapevole e organizzato per affrontarla in modo efficace".