Progetto trasforma gli scarti delle olive in supercondensatori

Un progetto in Spagna ha trasformato con successo gli scarti delle olive in carbone attivo con diverse applicazioni.

Al termine del periodo di ricerca, il progetto CARBON+, un'impresa congiunta pubblico-privata, ha dimostrato l'efficienza del prodotto come supercondensatore materiale, la sua efficacia nel trattamento delle acque reflue e il suo contributo nel prolungare la durata di vita della salamoia nella lavorazione delle olive.

Questi risultati sottolineano il potenziale dei carboni attivi in ​​diverse applicazioni, contribuendo allo studio della fattibilità economica di portare il processo su scala industriale.

Avviato nel 2022 nell'ambito del programma di progetti strategici in collaborazione con l'Agenzia Valenciana per l'Innovazione della Giunta Regionale della Comunità Valenciana e cofinanziato dall'Unione Europea, il progetto è stato realizzato da Greene Enterprise, Aceitunas Serpis, l'Università di Alicante e Aitex.

Il lavoro è stato svolto presso l'impianto pilota di Greene nel parco industriale di Elche utilizzando i residui di lavorazione delle olive forniti da Serpis, un produttore di olive da tavola. I residui sono per lo più composti da noccioli di olive e salamoia, i principali prodotti di scarto del settore oleario, ottenuti dopo la lavorazione delle olive da tavola Manzanilla e Hojiblanca.

Vedi anche: I ricercatori trasformano i rifiuti degli uliveti in bioplastica

Nonostante le approfondite ricerche condotte negli ultimi anni per applicare i principi dell'economia circolare all'industria delle olive da tavola e dell'olio d'oliva, la stragrande maggioranza dei rifiuti viene ancora smaltita in discarica.

L'obiettivo finale del progetto CARBON+ era quello di utilizzare la pirolisi per trasformare questi materiali di scarto in carbone attivo di alta qualità attraverso un processo industriale economicamente sostenibile.

Ciò è stato ottenuto e si è prodotto carbone attivo con una superficie specifica di 1,440 metri quadrati per grammo. Poiché una delle qualità più utili del carbone attivo è la sua capacità di adsorbimento (l'adesione di atomi, ioni o molecole da un gas, liquido o solido disciolto a una superficie), maggiore è la superficie, più efficace è il carbone in tali applicazioni.

Oltre allo sviluppo con successo di questo processo, sono state studiate tre principali applicazioni industriali per valutare il potenziale valore finale del carbone attivo.

Il primo sfrutta l'elevato potere di adsorbimento del prodotto per eliminare la materia organica sospesa e i composti fenolici disciolti nella salamoia di fermentazione delle olive usate.

Ciò consente di riutilizzare la salamoia direttamente nell'industria di lavorazione delle olive, riducendo così gli sprechi e i costi associati. Il carbone attivo del progetto è stato più efficace in questa capacità rispetto alle alternative commerciali, rimuovendo un contenuto di polifenoli più elevato grazie alla sua maggiore porosità.

In un'applicazione correlata, è stato dimostrato che il carbone attivo è efficace nell'eliminare gli odori nel trattamento delle acque reflue. Ciò è stato dimostrato testando il prodotto contro salamoia di fermentazione, acque reflue tessili e acque reflue urbane standard provenienti da un impianto di trattamento attivo.

Infine, il carbone attivo ottenuto è stato valutato per il suo potenziale utilizzo nei supercondensatori per l'accumulo di energia. Negli ultimi anni, c'è stato un rinnovato interesse nell'uso dei carboni attivi nell'accumulo di energia, e rimangono un forte candidato nella ricerca di materiali porosi che potrebbero consentire l'economia dell'idrogeno.

I supercondensatori al carbonio sono costituiti da due elettrodi di carbonio porosi con un'ampia superficie specifica, immersi in un elettrolita e separati da una membrana.

L'accumulo di energia è interamente elettrostatico e, pertanto, innocuo per l'integrità e la stabilità degli elettrodi. Ciò consente al supercondensatore di eseguire fino a 100,000 cicli di carica-scarica con un tasso di deterioramento dell'elettrolita inferiore al 10 percento, il che rende tale accumulo di energia altamente desiderabile in applicazioni come i veicoli elettrici.

È stato dimostrato che gli elettrodi realizzati con il materiale del progetto avevano prestazioni paragonabili a quelle di quelli realizzati con carbone attivo commerciale, seppur leggermente inferiori.

Le prestazioni elettrochimiche sono migliorate dopo aver lavato il carbone attivo con acido cloridrico e aver modificato la sua chimica superficiale tramite trattamento termico. I ricercatori hanno concluso che le prestazioni ottenute in questa fase erano sufficientemente elevate da giustificare ulteriori ricerche e sviluppi.

Questa conclusione è stata tratta anche per quanto riguarda il progetto nel suo complesso, con Greene che afferma: "In sintesi, questi risultati sottolineano il potenziale dei carboni attivi in ​​diverse applicazioni, il che contribuirà allo studio della fattibilità economica di portare il processo su scala industriale da parte di entrambe le aziende".