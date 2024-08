Trova ceramiche olio d'oliva utilizzato in Israele 8,000 anni fa

Una nuova ricerca ha scoperto prove che l'olio di oliva era usato in Israele e forse nel bacino del Mediterraneo già 8,000 anni fa.



Uno studio pubblicato sull'Israel Journal of Plant Sciences a novembre 24 ha rivelato i risultati dei test effettuati su ceramiche scoperte durante gli scavi tra 2011 e 2013 a En Zippori nella Bassa Galilea.

Un team di ricercatori dell'Università Ebraica di Gerusalemme e dell'Autorità israeliana per le antichità ha usato campioni dei frammenti di ceramica per condurre un'analisi dei residui organici e li ha trovati per contenere tracce di olio d'oliva. I test hanno anche indicato che alcune delle navi in ​​ceramica trovate qui risalgono a 5,800 BCE e sono state utilizzate per la conservazione dell'olio d'oliva.

Questi reperti, insieme a quelli scoperti nel sito sommerso di Kfar Samir al largo della costa di Israele, dove frantumarono le pietre d'oliva e la polpa d'oliva sono stati trovati sepolti nelle fosse, forniscono le prime prove della produzione e del consumo su larga scala di olio d'oliva in Israele e forse nell'intera regione mediterranea.

Mentre lo studio di Kfar Samir ha stimato che l'olio d'oliva veniva prodotto nella regione 6,500 anni fa, il fatto che la ceramica trovata a En Zippori risalga al 5,800 a.C., significa che la produzione e il consumo di olio d'oliva potrebbero risalire fino a 8,000 anni.

Ciò indica che all'epoca l'olio d'oliva era un alimento base nella regione, ma i ricercatori ipotizzano anche che potrebbe essere stato utilizzato anche come combustibile nelle lampade a olio.