Paul Miller si dimette dalla carica di Presidente della Australian Olive Association

Dopo 14 anni come leader dell'Australian Olive Association, Paul Miller si è dimesso. Questa è una grande notizia per l'industria dell'olio d'oliva australiana, che ha beneficiato dei numerosi risultati raggiunti da Miller, tra cui la guida del lavoro per rafforzare gli standard di qualità dell'olio d'oliva e la co-fondazione dell'Extra Virgin Alliance (EVA).

Robert McGavin, CEO di Boundary Bend Limited in Australia, ha chiamato la partenza volontaria di Miller "un giorno importante per il settore olivicolo australiano che sarà per sempre in debito con Paul per i suoi successi e, in particolare, per la sua incrollabile attenzione all'onestà e all'integrità nell'etichettatura e nell'essere abbastanza coraggiosi da evocare i trucchi. "



"Paul ha sempre promosso l'importanza del settore concentrandosi su ciò che è meglio per i consumatori ", ha aggiunto McGavin, "sapendo fin troppo bene che questo sarebbe nel migliore interesse dei coltivatori nel lungo periodo. "

Nel corso degli anni, i grandi successi di Miller come leader del nascente e altamente innovativo settore dell'olio d'oliva australiano sono stati raccontati in queste pagine e oltre, dal passaggio di Standard australiani (e quindi premendo i principali rivenditori per rispettarli), al suo assalti altamente pubblicizzati sui prodotti etichettati e la sua forte partecipazione a punti di svolta cruciali del settore in tutto il mondo.

Negli ultimi anni, gli sforzi di Miller si sono concentrati sempre più sul suo ruolo di cofondatrice, con la consulente californiana Alexandra Devarenne, del Alleanza Extra Vergine. "L'EVA sta svolgendo un ruolo sempre più importante nel raggiungimento di un cambiamento positivo nella catena di approvvigionamento e per i consumatori ", ha detto Miller Olive Oil Times. "C'è ancora molto lavoro da fare, ma sono ottimista ".

A lungo dedicato al mondo dell'olio d'oliva, Miller ha affermato di esserlo "sempre più concentrato sul lavoro internazionale, e la posizione richiede un focus nazionale e una prospettiva internazionale ".

In futuro, Miller agirà come direttore e presidente emerito dell'AOA e continuerà ad avere un impatto attraverso l'associazione. Nel ruolo di presidente è Peter O'Meara, il proprietario di Adina Vineyard e Olive Grove nella Hunter Valley del New South Wales. Miller ha descritto il suo predecessore come "un uomo molto capace, esperto e rispettato ”nel settore olivicolo australiano.

Nel frattempo, mentre il ruolo di Miller nel settore si evolve, vede l'industria muoversi nella giusta direzione. "Noto che l'Europa sta assumendo un maggiore controllo delle questioni relative all'olio d'oliva in quella regione, compreso il CIO, e penso che possa essere una mossa positiva, a seconda di ciò che fa l'UE. Il mondo dell'olivo sta cambiando in meglio e l'Australia ha fatto la sua parte ".

E chiaramente l'industria crede che anche Miller abbia svolto un ruolo importante nel renderlo possibile. "Paul è stato molto importante a livello internazionale nel promuovere la qualità ", ha affermato Dan Flynn, direttore esecutivo dell'Università della California presso il Davis Olive Center. "È stato visionario ed efficace. "

McGavin era d'accordo. "Paul ha davvero messo l'olio d'oliva australiano sulla mappa a livello globale e ha offerto volontariamente altruisticamente gran parte della sua vita a beneficio dell'intera industria dell'olio d'oliva.