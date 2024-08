Un terzo di World Olive Oil Competition Voci organiche per la prima volta

Per la prima volta, i campioni di olio extra vergine di oliva biologico rappresentavano more di un terzo del totale delle iscrizioni nel NYIOOC World Olive Oil Competition.

Secondo Olive Oil Times Dati della classifica mondiale, il 35% degli oli extra vergini di oliva presentati nell'edizione 2024 della più grande valutazione mondiale della qualità dell'olio d'oliva erano certificati biologici, rispetto a solo il 22% delle iscrizioni nel 2014.

Produciamo olio extravergine di oliva con una cosa in mente: creare un olio di altissima qualità, con il minor impatto possibile sull'ambiente. - Tommaso Fiore, titolare, Olio Infiore

Complessivamente, al concorso dell'edizione 330 hanno partecipato 2024 oli extra vergini di oliva biologici, con 207 premi ottenuti.

I produttori italiani hanno aperto la strada, vincendo 63 premi da 78 proposte biologiche. Seguono i produttori spagnoli con 32 premi su 38 candidature, Stati Uniti (27 premi su 32 candidature), Grecia (26 premi su 38 candidature) e Croazia (23 premi su 25 candidature).

I produttori biologici di tutto il mondo dell'olio d'oliva hanno festeggiato il loro NYIOOC premi, con molti che indicano gli onori come una rivendicazione per il loro duro lavoro e le numerose sfide che devono affrontare gli olivicoltori e i frantoiani biologici.

"Non è stato facile implementare la coltivazione biologica a Giovinazzo, che non aveva altri [produttori biologici]”, ha affermato Benedette Stallone Desantis, comproprietaria dell’azienda barese Le Due Benedette.

L'azienda ha guadagnato una media di Premi d'oro per i suoi monovarietali Coratina e Ogliarola di media intensità.

Le Due Benedette raccoglie precocemente per ottenere la massima qualità dalle varietà autoctone di olive. (Foto: Le Due Benedette)

Oltre ad essere certificate biologiche, le olive vengono raccolte mentre sono ancora verdi in ottobre, settimane prima che molti altri produttori della zona inizino la raccolta. A differenza dell'Italia settentrionale e centrale, Stallone Desantis ha affermato che il raccolto in Puglia è stato abbondante e "senza complicazioni."

"Questi premi riconoscono 17 anni di duro lavoro”, ha affermato Stallone Desantis. "Ma è soddisfacente che la terra sia tornata ad avere l’abbondanza di fiori selvatici che ricordavo di aver visto nella mia infanzia”.

Lei ha aggiunto, "Gli alberi sono per lo più secolari e sono stati mantenuti nelle forme dell'imponente vaso barese, e l'olio è profumato e gustoso.

Stallone Desantis ha affermato che vincere i premi internazionali ha contribuito a migliorare le vendite della sua azienda e, cosa altrettanto importante, ha convalidato il suo progetto organico e i suoi partecipanti.

Mentre i produttori dell’Italia meridionale hanno goduto di un raccolto eccezionale, i produttori della Spagna settentrionale hanno continuato a subire le conseguenze devastanti della siccità in corso.

Anna Canal, comproprietaria dell'azienda catalana Oli Cometes, ha affermato che il loro ultimo raccolto è stato estremamente impegnativo, sebbene si sia concluso con un Premio d'argento per la delicata Arbequina dell'azienda.

Oli Cometes, con sede in Catalogna, ha superato gli effetti della siccità in corso e ha ottenuto un Silver Award per un'Arbequina biologica al 2024 NYIOOC. (Foto: Oli Cometes)

"Durante l'ultimo raccolto, abbiamo riscontrato diverse difficoltà rispetto ai raccolti precedenti", ha affermato Canal. "Il raccolto del 2023 è stato il peggiore degli ultimi 40 anni nella nostra zona a causa dell’estrema siccità che abbiamo sofferto”.

"Il nostro uliveto è terra arida; riceve solo acqua piovana, che è stata pochissima o nulla. Non abbiamo un sistema di irrigazione”, ha aggiunto. "La mancanza di pioggia ha fatto sì che gli ulivi producessero meno olive, traducendosi in meno litri di olio.

La mancanza di pioggia ha reso anche più difficile rimuovere le olive dai rami con il trattore-vibratore, che secondo Canal ha rallentato la raccolta poiché le olive dovevano essere raccolte a mano.

I produttori di Oli Cometes praticano l'agricoltura biodinamica, che va oltre le pratiche di agricoltura biologica. (Foto: Oli Cometes)

"Anche così, siamo stati in grado di produrre molto olio di alta qualità, che si riflette nel premio ottenuto", ha affermato.

Canal ha aggiunto di essere grata per il premio, che ha convalidato il duro lavoro necessario per produrre olio extra vergine di oliva biologico di qualità pluripremiata, soprattutto durante i raccolti difficili.

Dieci anni fa ha acquisito la fattoria, che ospita 1,700 ulivi Arbequina, e ha iniziato a convertirla a pratiche biologiche.

"Siamo gli unici produttori di olio d'oliva in Catalogna con certificazione biodinamica ", ha affermato. "In Spagna siamo solo 15 e nel mondo circa 50 produttori. È una certificazione molto difficile da ottenere poiché è molto restrittiva”.

"Il termine biodinamica deriva dal greco bios (vita) e dinamicità (forza) e significa che questo metodo funziona in accordo con le energie della vita, cercando un rapporto apparentemente corretto tra l’uomo e la terra, cercando di garantire la salute del suolo e delle piante”, ha aggiunto Canal.

Sebbene sia molto simile all’agricoltura biologica, agricoltura biodinamica presenta alcune sottili differenze. Ad esempio, Canal ha affermato che il letame delle mucche nutrite con mais è proibito poiché le mucche non possono digerire naturalmente il mais e il letame risultante contiene troppo zinco.

"Otteniamo il letame da un contadino che ha bestiame che pascola in montagna e mangia solo erba”, ha detto.

Canal ha spiegato che Oli Cometes basa la sua produzione su ritmi terrestri e cosmici. "La forza dei pianeti influisce sui raccolti e sulla qualità dei prodotti che ne vengono estratti”, ha affermato.

"Un esempio di ciclo che seguiamo è la luna”, ha aggiunto Canal. "Se è in grado di spostare le maree, influisce notevolmente anche sull'olivo, che è composto per l'80% da acqua. Per questo piantiamo l'olivo in luna calante: la forza dell'albero è nelle radici e gli facciamo meno male”.

"D’altra parte, se applichiamo il trattamento fogliare (sulle foglie), lo facciamo durante la luna crescente poiché la forza si trova nella chioma dell’albero, e il trattamento è molto più efficace”, ha spiegato.

La filosofia dell'agricoltura biodinamica si estende oltre gli uliveti fino al frantoio e agli impianti di confezionamento.

"D’altro canto non possiamo usare la plastica per gli imballaggi. Imballiamo solo bottiglie di vetro e lattine prive di ftalati", ha affermato Canal. "Gli ftalati sono un derivato della plastica spesso presente nelle lattine utilizzate per confezionare gli alimenti. Le lattine senza ftalati le riceviamo da un produttore nazionale, ma il costo è triplo rispetto a quello convenzionale”.

Dall'altra parte del Mediterraneo, i produttori del più grande produttore mondiale di olio d'oliva biologico si sono uniti per vincere 15 premi per gli oli extra vergini di oliva biologici. Nel complesso, produttori tunisini guadagnato 26 premi Al 2024 NYIOOC.

Tiger Kong (sulla scala) crede che essere certificato biologico lo aiuti a distinguersi dai concorrenti nel mercato emergente dell'olio d'oliva della Cambogia. (Foto: Potenza della tigre)

Tra questi c'era Potenza della tigre, che esporta i suoi prodotti in Cambogia. L'azienda ha vinto due premi d'argento per delicati oli Chetoui e Chemlali con il marchio 1629.

L'amministratore delegato Tiger Kong ha affermato che essere biologico aiuta il suo olio extra vergine di oliva a distinguersi dagli oli della concorrenza, attirando clienti abituali.

"Dopo aver vinto il premio, il mio marchio continua a brillare sul mercato e a mantenere la fiducia dei nostri clienti esistenti e di quelli nuovi", ha affermato.

Analogamente ai suoi colleghi europei, Kong ha affermato che il cambiamento climatico è una sfida persistente per i coltivatori biologici del Nord Africa. Ha aggiunto che anche i costi di produzione sono aumentati notevolmente, e le rese minori hanno aumentato i costi di mantenimento degli alberi.

Nel frattempo, tornato in Puglia, il titolare dell' Olio Infiore festeggiato vincendo a Premio d'Oro per una Coratina di media intensità.

Tommaso Fiore ha festeggiato il suo premio d'esordio al 2024 NYIOOC per una Coratina biologica. (Foto: Olio Infiore)

"Produciamo olio extra vergine di oliva con una cosa in mente: creare un olio di altissima qualità, con il minor impatto possibile sull'ambiente ", ha affermato Tommaso Fiore. "Essere premiato al NYIOOC è un immenso onore e una grande soddisfazione”.

Il titolare di Olio Infiore ha aggiunto che i premi vincitori del NYIOOC frutto di anni di dedizione alle tecniche biologiche e passione per il prodotto.

"Per raggiungere questo obiettivo utilizziamo un connubio tra tradizione e innovazione, sia nella lavorazione dei terreni e delle piante – la nostra azienda è d’altronde un’azienda di agricoltura biologica – sia nel processo di trasformazione”, ha affermato. "Crediamo che la natura vada aiutata e mai forzata, o addirittura violata, mentre crediamo fermamente che la tecnologia possa contribuire a creare un prodotto perfetto”.

Fiore ritiene che la produzione di olio d'oliva biologico esalti le caratteristiche fornite dal terroir.

Tuttavia, ha avvertito che l’agricoltura biologica non è per i deboli di cuore, citando gli impatti del cambiamento climatico, compresi gli eventi meteorologici estremi, la mosca di frutta d'oliva e la minaccia di Xylella fastidiosa come sfide affrontate dagli agricoltori biologici.

Tuttavia, ha detto che la vittoria di Olio Infiore al NYIOOC dimostra che l’Italia dovrebbe alzare l’asticella della qualità e sostenibilità e allontanarsi dal mercato della produzione di massa.

"Crediamo fermamente che il futuro sia nella direzione del biologico”, ha affermato Fiore.