Olive con contenuto di fenoli più elevato più resistenti all'antracnosi

Gli scienziati del gruppo di ricerca sulla genetica dell'olivo dell'Università di Córdoba hanno scoperto che i cambiamenti nei profili fenolici durante il processo di maturazione delle olive svolgono un ruolo fondamentale nella resistenza alle antracnosi.

La malattia dell’olivo economicamente dannosa è causata dal Colletotrico fungo. Il fungo provoca un grave marciume nelle olive, portando a significative perdite di raccolto.

L'olio d'oliva proveniente da olive contaminate da funghi presenta una maggiore acidità e difetti organolettici. Di solito cade nel lampante categoria e non è adatto al consumo umano.

"Abbiamo analizzato sei varietà per due anni, effettuando analisi dei composti fenolici e test di resistenza all'agente patogeno", ha affermato Hristofor Miho, dottorando presso l'Università di Córdoba e primo autore dello studio.

"I risultati ci hanno permesso di osservare che la resistenza era maggiore nelle varietà con elevate concentrazioni fenoliche e fenoli specifici presenti in esse", ha aggiunto.

I ricercatori hanno selezionato le cultivar Empeltre e Frantoio, note per la loro resistenza al fungo; Hojiblanca e Picudo, noti per la loro mancanza di resistenza; e Barnea e Picual, considerati moderatamente resistenti.

Le olive sono state raccolte dal Banca mondiale del germoplasma dell'olivo di Córdoba prima che iniziassero a maturare e in tre fasi di maturazione: verde, rivoltante e matura.

Sono stati prelevati dei campioni per determinare il profilo fenolico delle olive, che sono state poi inoculate utilizzando spore delle specie più comuni Colletotrico ceppo trovato in Spagna e Italia.

Sebbene tutte le olive verdi siano immuni al fungo, si accumulano inattive Colletotrico infezioni sotto forma di appressoria, una struttura simile ad un organo che penetra nel frutto.

"Questa infezione rimane latente durante lo sviluppo del frutto fino alla maturazione, con conseguente riattivazione degli agenti patogeni e sviluppo della malattia", hanno scritto i ricercatori. "Successivamente, la suscettibilità del frutto dell’olivo al patogeno aumenta durante la maturazione, mentre parallelamente si registra una diminuzione dei composti fenolici totali”.

I ricercatori hanno anche isolato sette composti fenolici standard per testare la loro attività antifungina: idrossitirosolo, tirosolo, oleuropeina, aglicone oleuropeina, oleaceina, oleocanthal e idrossitirosolo 4‑O-glucoside.

"L’oleocanthal ha mostrato la più alta attività inibitoria, seguito da oleaceina, oleuropeina aglicone, idrossitirosolo e tirosolo”, hanno scritto i ricercatori.

L’oleuropeina, il ligstroside (il precursore dell’oleocantale) e i loro derivati, inclusa l’oleaceina, erano i composti più critici che inibivano la germinazione delle spore.

I composti sono predominanti in tutti i frutti verdi indipendentemente dalla cultivar e rappresentano oltre il 90% dei fenoli totali durante la maturazione delle principali cultivar resistenti.

Nel frattempo, le cultivar sensibili hanno convertito oleuropeina, oleaceina e oleocantale in idrossitirosolo-4-O-glucoside man mano che maturavano, riducendo la tolleranza all’antracnosio.

"Nel complesso, le cultivar resistenti hanno indotto la sintesi di forme aldeidiche e demetilate di fenoli [oleuropeina, oleocantale e oleaceina], che hanno fortemente inibito la germinazione delle spore fungine”, hanno scritto i ricercatori. "Al contrario, le cultivar sensibili hanno promosso la sintesi dell’idrossitirosolo 4‑O-glucoside durante la maturazione, un composto senza effetto antifungino”.

Hanno inoltre scoperto che una concentrazione fenolica totale di 50,000 milligrammi per chilogrammo in tutti i campioni di olive in via di sviluppo attraverso le cultivar inibiva completamente la germinazione delle spore.

I ricercatori hanno osservato che le cultivar sensibili al fungo hanno subito un calo del 73% dei composti fenolici durante la maturazione, mentre le cultivar resistenti hanno subito un calo del 28%.

"La forte riduzione fenolica delle cultivar sensibili ha causato la completa riduzione dell’attività antifungina”, hanno scritto. "È interessante notare che la minore diminuzione fenolica delle cultivar resistenti non ha ridotto l’effetto inibitorio della germinazione delle spore”.

Juan Moral, che ha supervisionato la ricerca, ha affermato che lo studio aiuterà i politici e gli agricoltori a selezionare nuove varietà da piantare e informerà i ricercatori su quali varietà incrociare per ottenere ibridi più resistenti.

"Conoscere come si comportano le cascate fenoliche [cambiamenti nei composti fenolici] nelle diverse varietà ci consentirà di selezionare meglio, sulla base di criteri scientifici, i genitori che dovrebbero essere utilizzati affinché le generazioni successive di ulivi siano resistenti a questa malattia " ha concluso.