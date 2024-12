I produttori di olio d'oliva adottano imballaggi ecosostenibili

I marchi globali si affidano sempre più a imballaggi ecosostenibili per i loro prodotti.

Questa tendenza è evidente anche nel settore dell'olio d'oliva, dove i produttori ritengono che soluzioni di imballaggio innovative possano ridurre l'impatto ambientale e migliorare la qualità del prodotto e l'esperienza del consumatore.

""Si sta verificando un passaggio verso imballaggi più ecologici, con bottiglie di vetro, lattine e materiali riciclabili che sostituiscono la plastica tradizionale", ha affermato Sean Zacot, presidente e amministratore delegato di Boss Strategy Global. Olive Oil Times.

"Ciò è in linea con le preferenze dei consumatori per i prodotti sostenibili", ha aggiunto. "Inoltre, la confezione è progettata per preservare la freschezza e la qualità dell'olio d'oliva, con bottiglie di colore scuro e chiusure ermetiche per proteggerlo dalla luce e dall'ossidazione."

I produttori di olio d'oliva stanno adottando strategie per diventare più sostenibili, come l'introduzione di lattine di alluminio e contenitori di plastica riciclabili.

In Grecia, il pluripremiato produttore di olio d'oliva Neolea ha lanciato all'inizio di quest'anno una campagna di imballaggi ecosostenibili.

L'azienda con sede a Corfù, che guadagnato un Gold Award Al 2024 NYIOOC Concorso Mondiale dell'Olio d'Oliva, ha introdotto l'olio extravergine di oliva confezionato in lattine di alluminio.

Oltre ad essere riciclabili, le lattine sono dotate di un contenitore riutilizzabile "tappo fresco” per proteggere i composti sani dell’olio d’oliva, tra cui polifenoli, freschezza e sapore. Neolea ha affermato che il contenitore offre un'esperienza di versamento senza perdite e con flusso controllato e può essere richiuso per un uso futuro.

"In Neolea stiamo spingendo i confini della sostenibilità e dell'innovazione", afferma l'azienda ha scritto su LinkedIn, spiegando la decisione. "Ecco perché abbiamo scelto lattine di alluminio ecologiche per il nostro olio extravergine di oliva. L'alluminio è riciclabile all'infinito, leggero per un trasporto efficiente e conferisce al nostro prodotto un aspetto elegante e moderno."

Dall'altra parte del Mediterraneo, il più grande marchio di olio d'oliva tunisino, Terra Delyssa, prevede di vendere 150,000 delle sue nuove confezioni di olio d'oliva ricaricabili da 750 millilitri entro febbraio 2025.

Il marchio, prodotto da Gruppo CHO, ha affermato che i consumatori potrebbero acquistare i contenitori di plastica riciclabile per riempire il vetro Terra Delyssa e bottiglie di plastica comprimibili, riducendo del 96 percento il consumo di materiali di imballaggio dell'azienda.

CHO Group ha aggiunto che i contenitori vengono venduti al dettaglio a un prezzo inferiore del dieci percento rispetto al volume equivalente in bottiglia.

Mentre alcuni produttori hanno sviluppato nuovi design di imballaggio per rispondere alla sostenibilità, altri hanno ridotto o eliminato l'uso della plastica.

Deoleo, il più grande imbottigliatore di olio d'oliva al mondo, piani annunciati nel 2023 lanceranno bottiglie di nuova concezione realizzate in plastica riciclata che utilizzeranno il -% di plastica in meno.

Produttore italiano Al Piglio ha fatto un passo avanti. Il bambino di tre anni fondatori dell'azienda ha deciso fin dall'inizio di non utilizzare imballaggi in plastica.

Il cambiamento dei produttori di olio d'oliva rientra in un movimento più ampio verso imballaggi sostenibili nel settore dei beni di consumo.

Unilever, un rivenditore di olio d'oliva dominante in Grecia fino al 2017 vendita di tale attività sta compiendo passi da gigante verso un imballaggio sostenibile.

La multinazionale ha affermato che dimezzerà l'uso di plastica vergine entro il 2025, aumenterà l'impiego di plastica riciclata post-consumo e lancerà nuovi formati di imballaggio, come le vaschette per gelato in carta riciclabile.

L'azienda sta inoltre valutando modelli di imballaggio riutilizzabili e ricaricabili e sviluppando roadmap specifiche per ogni Paese per raccogliere e trattare più imballaggi in plastica di quanti ne venda.

Molte altre aziende di beni di consumo hanno annunciato strategie di imballaggio simili per ridurre l'uso della plastica e attrarre consumatori attenti all'ambiente, tra cui Coca-Cola, Mars, Nestlé e L'Oreal.

Secondo l'Agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente, gli imballaggi alimentari sono responsabili di circa il 50% dei rifiuti del Paese.

Al contrario, oltre l'80% dei rifiuti domestici in plastica nel Regno Unito proviene da imballaggi di alimenti e bevande.

Gran parte di questi imballaggi non è riciclabile e finisce nelle discariche, provocando inquinamento da microplastiche e significative emissioni di metano.

All'inizio di dicembre, il Comitato intergovernativo di negoziazione sull'inquinamento da plastica delle Nazioni Unite ha aggiornato la sua quinta riunione annuale senza finalizzare un trattato sull'inquinamento da plastica, sottolineando l'urgente necessità di soluzioni di imballaggio sostenibili nel settore alimentare.

Sebbene sia necessario molto lavoro, recenti ricerche hanno dimostrato che significativi vantaggi di marketing di essere percepita come un'azienda rispettosa dell'ambiente.

Un sondaggio del 2021 condotto dalla società di consulenza Simon-Kucher & Partners ha rilevato che il 71 percento degli intervistati ha riscontrato cambiamenti modesti o significativi nel proprio comportamento di acquisto verso opzioni più sostenibili negli ultimi cinque anni.

Di conseguenza, un altro sondaggio condotto nel luglio 2022 su 1,000 aziende nell'Europa occidentale ha rilevato che un terzo degli intervistati spende di più in campagne di marketing sulla sostenibilità rispetto a quelle normali.

""Ogni settore parla sempre di più di sostenibilità", ha detto Andrew Winston, stratega e consulente aziendale sostenibile. Olive Oil Times in un'intervista di luglio 2023.

Ha aggiunto che le aziende che raggiungono i propri obiettivi di sostenibilità hanno generalmente più successo in altri settori aziendali.

"Le aziende che hanno successo nella gestione della sostenibilità, in genere, hanno successo anche nella gestione. È sempre stato un ottimo indicatore per questo", ha detto Winston.