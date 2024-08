L'olio d'oliva ha bisogno di un Pitchman

Il Consiglio oleicolo internazionale ha organizzato un " Seminario Understanding Olive Oil” di lunedì 30 giugno presso il Jacob K. Javits Convention Center di New York.

Questi sono tempi difficili per i produttori di olio d’oliva. I prezzi sono bassi, le scorte sono alte e le importazioni stanno scivolando in tutti i principali mercati.

Qui, nel mercato più grande del mondo, il consumo pro capite non si è mosso da anni, nonostante tutte le ragioni convincenti che gli americani dovrebbero utilizzare più olio d’oliva e meno altri grassi.

Qui non è stato fatto molto per aiutare la situazione, mentre molte cose hanno peggiorato la situazione.

Ieri ho partecipato ad un seminario al Fancy Food Show di New York, dove il Consiglio oleicolo internazionale sprecata l'ennesima occasione per fare qualcosa che contava.

L'affluenza è stata impressionante, anche se era difficile dire chi fosse lì per informarsi su uno degli alimenti più importanti del mondo e chi fosse stato attirato lì di prima mattina dalla lotteria per un iPad e ciambelle gratuite.

Jean-Louis Barjol

Il direttore del CIO Jean-Louis Barjol ha iniziato avvertendo che, dopo essersi assegnato solo 45 minuti, avrebbe dovuto spostarsi rapidamente.

Ma 45 minuti sono un tempo sufficiente per sostenere in modo convincente l'olio d'oliva: per attirarci con immagini che parlano della sua ricca cultura, evidenziarne i vantaggi nei termini più semplici e fornire potenti spunti di discussione da diffondere tra quelli di noi che partecipano a un vasto pubblico nell'affollato piano fieristico e oltre.

Ma Barjol non è un lanciatore.

Prima di entrare a far parte dell'organo di governo globale per Liquid Gold, Barjol rappresentava i produttori di zucchero e il seminario nel seminterrato del Javits Center era un rapporto banale su un'altra merce, in qualche modo consegnato in una monotonia con accento francese (un risultato che suppongo a pieno titolo) .

Dopo una presentazione rimaneggiata con poche dozzine di diapositive piene di grafici, statistiche sui consumi e benchmark di standard, la prima domanda di un membro del pubblico era dove poteva trovare un olio d'oliva martini. I miei sentimenti esattamente.

Ma proprio come il Calcio d'inizio del Lincoln Center dell'unica campagna IOC qui nell'era di Internet (cosa, non ricordi di aver visto "Aggiungi un po 'di vita "? Quello con 342 milioni "impressioni” che in qualche modo ci siamo persi tutti?) questa è stata un'altra occasione sprecata per trasmettere messaggi solidi e diretti sull'olio d'oliva. Perché usarlo? Come usarlo.

Quella campagna aveva un budget di $ 1.7 milioni (per il quale abbiamo chiamato un ragazzo Ryan Goodspeed e un blog).

Certo, tutti conoscono il Il CIO è al verde mentre subisce un periodo di auto-riflessione nella sua candidatura per una carta che sostiene la vita. Ma ecco cosa farei se fossi Barjol (se gli fosse data un'altra possibilità dopo la fine del suo mandato a dicembre):

Chiederei ai paesi membri di approvare un bando di gara per un promotore (o una donna) di olio d'oliva. Preferibilmente uno chef altamente carismatico che si è preso il tempo di conoscere l'olio d'oliva (saresti sorpreso di quanti pochi chef lo fanno), girerà il mondo tutto l'anno offrendo spettacoli precisi e memorabili al pubblico di tutto il mondo: Perché usare l'olio d'oliva. Come usare l'olio d'oliva. Un olio d'oliva tour mondiale.

Ho conosciuto uno chef alcuni anni fa a Córdoba chi sarebbe un buon candidato. Il noto ristoratore Paul Bartolotta si era allontanato dalla costruzione del suo impero culinario per unirsi alla campagna per la qualità e l'educazione dell'olio d'oliva.

Bartolotta ha tenuto il pubblico al "La conferenza Beyond Extra Virgin ”incantata con il suo discorso schietto e la sua consegna senza fronzoli, costellata di aneddoti della sua educazione nel Midwest. Gli ho detto che all'epoca sarebbe stato un buon lanciatore per l'olio d'oliva e ha detto che sarebbe stato molto interessato. Ho accennato alla discussione a Barjol subito dopo.

Paul Bartolotta

Chissà, le cose potrebbero essere andate diversamente.

Una persona. Un frontman dell'olio d'oliva, non per parlare di standard, frodi e tendenze di esportazione, ma di storia e tradizione, semplici benefici per la salute e fare l'uovo perfetto con olio extra vergine di oliva.

Conosci qualcuno che sarebbe buono per il lavoro?