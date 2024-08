Test del frigorifero dell'olio d'oliva? Non contare su di esso.

In un recente segmento del suo programma televisivo diurno di grande successo, il dottor Oz ha avvertito i suoi spettatori che sono stati indotti a comprare falso olio extravergine di oliva (EVOO). Ha detto che alcuni esperti affermano che quasi il 70 percento di EVOO venduto è contraffatto e ha esortato tutti a controllare il loro olio d'oliva con un test che lui e la sua famiglia usano.

Nel test, il dottor Oz mette una bottiglia di EVOO nel frigorifero. Se si congela alla normale temperatura del frigorifero, "allora sei abbastanza sicuro che sia puro ", ha detto Oz.

Alcuni esperti, tuttavia, affermano che il cosiddetto "Fridge Test ”per l'autenticità dell'olio d'oliva è un mito di vecchia data.

Il dottor Oz stava indagando su una frode alimentare nei supermercati, incluso un finto EVOO, in un episodio in onda su 11 di febbraio. Ha spiegato che la gente paga di più buon olio d'olivaper i suoi benefici per la salute, ma se l'olio che acquistano non è EVOO, non ottengono i guadagni di salute desiderati.

Uno studio 2010 condotto dall'Università della California Davis Olive Center ha riferito che 69 percento di olio importato etichettato come olio extravergine d'oliva non ha soddisfatto gli standard per extra vergine.

L'ospite dello spettacolo Dan Flynn, direttore dell'Olive Center, ha detto agli oltre 3 milioni di spettatori che EVOO è il grado più alto di olio d'oliva perché è succo d'oliva naturale schiacciato; non viene alterato da prodotti chimici, solventi o calore. Nel Studio UC Davis, campioni assaggiati erroneamente estratti dagli scaffali della drogheria sono stati descritti da assaggiatori esperti come "muffa, stagno dei rifiuti, pannolino per bambini ... il tipo di cose che non vuoi avvicinare alla tua insalata ”, ha detto Flynn.

Shaun Kennedy, direttore del Centro nazionale per la protezione e la difesa alimentare, è anche apparso al Dr Oz Show e ha spiegato che alcuni produttori spacciano oli economici, come girasole, nocciola o olio industriale come olio extravergine di oliva perché possono fare un grande profitto su di esso. "Alcune stime dicono che il commercio di olio d'oliva falso è redditizio quanto il commercio di cocaina ed è certamente molto più facile ", ha detto Kennedy.

Mentre lo spettacolo del Dr. Oz ha portato ai consumatori la necessaria consapevolezza delle problematiche relative alla qualità dell'olio d'oliva, gli esperti affermano che "test del frigorifero "non aiuterà i consumatori a determinare definitivamente se il loro acquisto è vero olio d'oliva. Il dottor Oz ha informato gli spettatori che il metodo è "non sicuro al 100 percento. "

La North American Olive Oil Association ha chiamato il test a casa "completamente falso e fuorviante. ”Quasi ogni olio si solidificherà a basse temperature, a seconda dei suoi composti chimici, e anche all'interno della categoria EVOO, fattori come la varietà di olive e il tempo della raccolta, influenzeranno la solidificazione.

Esperto assaggiatore di olio d'oliva Richard Gawel ha dichiarato che il test a casa "non è un indicatore affidabile "dell'autenticità di un olio EVOO. Nel suo blog, Gawel spiega perché il mito potrebbe essere nato. Gli EVOO sono in gran parte costituiti da grassi monoinsaturi che si coagulano a temperature di frigorifero mentre altri oli tendono a essere costituiti da grassi polinsaturi che possono solidificarsi solo a temperature molto più basse, inferiori a quelle che i normali frigoriferi possono raggiungere.

Il test del frigorifero funzionerebbe se EVOO fosse monoinsaturo al 100% e altri oli fossero polinsaturi al 100%, ha detto Gawel, ma gli oli di solito contengono una combinazione di grassi. Cita l'olio di arachidi come esempio dicendo che ha un alto contenuto di monoinsaturi e supererà il test del frigorifero.

Anche un EVOO che è stato adulterato con un po 'di olio di canola si solidificherà in frigorifero e supererà il test, anche se non è puro EVOO, ha detto Gawel.

Disse Flynn Olive Oil Times che il metodo del frigorifero non è completamente infallibile. "Mentre è vero che gli oli raffinati non si coagulano al freddo, è anche vero che alcune varietà di olio d'oliva non si coagulano neanche ". Inoltre, il test non dirà a un consumatore se l'EVOO ha un buon sapore.

Eryn Balch, vice presidente esecutivo del Associazione nordamericana dell'olio d'oliva detto che il mito del test del frigorifero ampiamente diffuso "illustra la grande necessità di fonti affidabili di educazione all'olio d'oliva ".

Flynn ha consigliato agli spettatori dello spettacolo Dr. Oz di controllare la data di raccolta sulla bottiglia di olio d'oliva e di acquistarne uno che indica un raccolto negli ultimi 15 mesi per migliorare le possibilità di ottenere un olio di buona qualità. Ha anche consigliato di cercare sigilli di qualità sulle bottiglie, come quello del Consiglio dell'Olio d'oliva della California, che certifica che l'olio ha superato i criteri chimici e sensoriali. Flynn ha osservato che UC Davis sta lavorando a metodi migliori per rilevare le frodi nell'olio d'oliva.