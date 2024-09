Nuovo libro cerca di educare i consumatori e dissipare i miti

Olio d'oliva per principianti è l'ultima aggiunta alla For Dummies franchising, una popolare collana di libri didattici e di consultazione con oltre 6,000 titoli, di cui 80 dedicati al cibo e alla cucina.

I coautori Simon Poole e Amy Riolo, che hanno una lunga esperienza di scrittura sull'olio d'oliva, hanno affermato che era giunto il momento di pubblicare una risorsa completa e di facile comprensione sull'argomento.

Nonostante i titoli giocosi e impertinenti, For Dummies traduce concetti scientifici piuttosto complessi in un modo molto comprensibile e rispettoso per il comune lettore. - Simon Poole, coautore di Olive Oil For Dummies

Poole, un medico che ha studiato ampiamente l' benefici alla salute di olio d'oliva e Riolo, uno chef pluripremiato specializzato in cucinare con olio d'oliva, ha collaborato in precedenza a tre For Dummies libri sul diabete.

"Nonostante i titoli giocosi e sfacciati, For Dummies "Traduce concetti scientifici piuttosto complicati in un modo molto comprensibile e rispettoso per un pubblico di lettori generico", ha affermato Poole.

Lui e Riolo credono che il libro sia un messaggero adatto in un momento in cui Influencer e i commentatori online discutono del mondo dell'olio d'oliva e dei benefici per la salute con il loro pubblico, a volte diffondendo informazioni errate.

""Era davvero importante offrire al grande pubblico una prospettiva ampia su alcuni aspetti scientifici dettagliati e anche fornire loro alcune ricette meravigliose", ha affermato Poole.

"Volevamo scrivere un libro che potesse essere una risorsa per tutti", ha aggiunto Riolo.

I coautori hanno attribuito il merito del ruolo di curatore tecnico del libro a Leandro Ravetti, responsabile del team tecnico di Modern Olives con sede in Australia e co-amministratore delegato di Cobram Estate.

""È molto rispettato nel mondo dell'olio d'oliva", ha affermato Poole. "Siamo stati molto fortunati ad avere il suo contributo e quello degli altri esperti dell'Olive Wellness Institute".

Olio d'oliva per principianti copre un terreno simile a un corso introduttivo all'olio d'oliva in 288 pagine. Include informazioni su gradi di olio d'oliva, diversi metodi di produzione, storia e tradizioni, benefici per la salute, miti comuni, suggerimenti per l'acquisto e la conservazione dell'olio d'oliva e 40 ricette.

Olive Oil for Dummies sarà in vendita a ottobre e può già essere prenotato.

Poole e Riolo hanno sottolineato che il libro fornirà molti consigli pratici ai consumatori che potrebbero sapere poco, se non nulla, sull'olio d'oliva.

"Abbiamo un intero capitolo sulle etichette, su come leggerle e su cosa le persone dovrebbero cercare", ha affermato Riolo.

Ad esempio, il capitolo spiega l'importanza delle date di raccolta e perché sono più informative delle date di scadenza o di scadenza.

Gli autori affrontano anche i diversi tipi di certificati di qualità, tra cui le indicazioni geografiche e quelli gestiti da gruppi commerciali.

Il capitolo discute ulteriormente cosa significa olio d'oliva biologico e definisce prefissi comuni ma confusi, come 'luce "e 'prima spremitura a freddo, spiegando la loro mancanza di rilevanza rispetto a 'extra vergine,' e 'vergine.'

Un altro capitolo spiega come i diversi trasporti e condizioni di archiviazione influiscono sulla qualità dell'olio d'oliva nel tempo, consigliando ai consumatori di conservarlo in un luogo fresco e buio.

Poole e Riolo hanno inoltre dedicato molto tempo a sfatare i miti più comuni sull'olio d'oliva in diverse sezioni del libro, in modo che i lettori non potessero non notarli.

Tra le principali c'è che l'olio d'oliva non può essere usato per friggere. ""Questo è il punto più importante: non puoi friggere o cucinare con l'olio d'oliva; può essere utilizzato solo crudo", ha affermato Riolo, sottolineando che l'olio d'oliva può essere fritto in sicurezza fino a 410 ºF (210 ºC). ""Non abbiamo bisogno di friggere a temperature superiori a circa 385 ºF (196 ºC)", ha aggiunto.

Gli autori hanno chiarito questo punto in una sezione dedicata allo sfatamento dei miti e in una sezione dedicata alla cucina. ""Eravamo preoccupati che se l'avessimo messo in un solo posto, la gente non lo avrebbe notato", ha detto Riolo.

Un altro mito che gli autori cercano di sfatare è che seguendo il Dieta mediterranea è costoso.

"È molto bello illustrare, ad esempio, che una buona qualità olio extravergine d'oliva è spesso una cifra simile a quella che le persone spendono per una bottiglia di vino che potrebbero consumare in una serata", ha detto Poole.

"Ma per ottenere la quantità giornaliera raccomandata di olio extravergine di oliva per raggiungere la dieta mediterranea, costa meno di un paio di tazze di caffè nella tua caffetteria preferita a settimana", ha aggiunto.

Sebbene Poole e Riolo dedichino la maggior parte del libro a informare i consumatori curiosi, nessun libro sull'olio d'oliva è completo senza una sezione dedicata alla cucina.

""Tutte le ricette utilizzano oli d'oliva provenienti da tutti i continenti", ha affermato Poole. "Utilizziamo oli individuali e li descriviamo brevemente. Ovviamente, diciamo che è possibile utilizzare altri oli d'oliva. Tuttavia, ci piace evidenziare e citare esempi di oli extravergini di oliva di grande qualità provenienti da vari luoghi del mondo e riconoscere i loro produttori."

Poole e Riolo discutono le diverse varietà di olive nel contesto della cucina, evidenziando la gamma di cultivar coltivate nel mondo dell'olio d'oliva e le loro distintive qualità organolettiche.

""Cerchiamo di ottenere i prodotti più pregiati da tutti i paesi che producono olio d'oliva", ha affermato Riolo. "Ciò dimostra l'impatto che l'olio d'oliva ha nel mondo e non solo qui, dove ha avuto origine".

In definitiva, Poole e Riolo sperano che Olio d'oliva per principianti, che sarà in vendita a ottobre e che è già disponibile per il pre-ordine, sarà un punto di accesso accessibile a chiunque sia interessato all'olio d'oliva.

"Stiamo spiegando ai nostri lettori come degustare l'olio a casa, come familiarizzare con i diversi sapori dell'olio extravergine di oliva e come riconoscere un olio lampante da uno dal sapore gradevole", ha concluso Poole.