La domanda di olio d'oliva dovrebbe crescere parallelamente all'offerta

Il consumo mondiale di olio d'oliva potrebbe essere sulla buona strada della ripresa.

Secondo gli ultimi dati del Consiglio oleicolo internazionale (COI), si prevede che il consumo globale aumenterà del 2024% nella campagna 25/- rispetto alla campagna precedente.

Se confermato, questo segnerebbe una significativa ripresa dopo il calo del 2.6 percento registrato nell'annata di raccolto 2023/24 rispetto alla stagione precedente.

Di conseguenza, si prevede che il consumo globale nel 2024/25 supererà i 3,064,500 tonnellate, rispetto alle 2,780,000 tonnellate stimate nel 2023/24.

In particolare, negli ultimi sei anni diversi Paesi produttori di olio d'oliva hanno registrato notevoli fluttuazioni nei consumi.

Secondo le stime del COI, la Spagna, il principale produttore mondiale di olio d'oliva, ha registrato un costante calo dei consumi, mantenendosi al di sotto delle 500,000 tonnellate dalla campagna 2022/23.

La Spagna ha consumato 519,000 tonnellate nel 2019/20, 541,000 nel 2020/21 e 580,000 nel 2021/22. Tuttavia, il consumo è crollato a 363,000 tonnellate nell'anno di raccolto 2022/23 a causa delle condizioni climatiche estreme che hanno gravemente produzione impattata e fece aumentare i prezzi in tutto il Mediterraneo.

Da allora, il consumo si è gradualmente ripreso. Il CIO stima 402,000 tonnellate per il 2023/24 e prevede un aumento a 460,000 tonnellate nel 2024/25.

Sebbene queste cifre rimangano ben al di sotto del record di 580,000 tonnellate registrato nel 2021/22, sono in linea con la media delle dieci stagioni di 483,850 tonnellate.

L'Italia, importante produttore di olio d'oliva, ha mantenuto un consumo relativamente stabile nelle ultime cinque stagioni, attestandosi in media su 426,000 tonnellate.

Tuttavia, il CIO prevede un calo del quattro percento per il 2024/25. Se confermato, questo segnerebbe la prima volta che il consumo di olio d'oliva italiano scende sotto le 400,000 tonnellate, raggiungendo una stima di 395,000 tonnellate.

Se confermato, ciò rappresenterebbe il terzo anno consecutivo di olio d'oliva in declino consumi in Italia.

Nel complesso, si prevede che il consumo totale di olio d'oliva nell'Unione Europea supererà 1,326,000 tonnellate nella campagna 2024/25, registrando un aumento del sette percento rispetto alla stagione precedente.

"L'Unione Europea ha vissuto una tendenza al ribasso del consumo di olio d'oliva negli ultimi anni", ha affermato il CIO.

"Sebbene il consumo globale sia quasi raddoppiato rispetto alla campagna di raccolto 1990/91, l'UE ha ridotto la sua quota del consumo totale, scendendo da oltre il 70 percento nel 2004/05 a circa il 45 percento nelle ultime campagne di raccolto", ha osservato il CIO.

Tra gli altri principali paesi produttori di olio d'oliva, il CIO prevede un calo dei consumi solo in Algeria (-1%) ed Egitto (-11%).

Anche i principali paesi importatori di olio d'oliva sono prevede un aumento i loro acquisti. Negli Stati Uniti, si prevede che i consumi cresceranno dell'otto percento nel 2024/25 rispetto alla media quinquennale.

Si prevede che anche la Cina e l'Australia aumenteranno significativamente il valore totale delle loro importazioni di olio d'oliva.

È interessante notare che anche il consumo di olio d'oliva in Turchia sta prendendo piede, con un aumento previsto del 21 percento nel 2024/25 rispetto alla media quinquennale.

La Turchia prevede un significativo ripresa della produzione di olio d'oliva nell'attuale anno di raccolto, posizionando il Paese tra i maggiori produttori al mondo.

Nel frattempo, si prevede che il consumo mondiale di olive da tavola rimarrà stabile, raggiungendo i 3,000,000 di tonnellate nel 2024/25, rispetto alle 2,900,000 tonnellate stimate nel 2023/24.

Il CIO ha sottolineato come negli ultimi 30 anni diversi Paesi abbiano notevolmente ampliato la loro produzione di olive da tavola.

Dall'anno di raccolto 1990/91, la produzione di olive da tavola dell'Egitto è aumentata da 11,000 a 520,000 tonnellate nel 2023/24. Nello stesso periodo, la produzione dell'Algeria è aumentata da 14,000 a 285,000 tonnellate, mentre quella della Turchia è salita da 110,000 a 350,000 tonnellate.

Il CIO ha esaminato le fluttuazioni dei prezzi nella sua ultima analisi di mercato e ha individuato alcune tendenze degne di nota.

Una tendenza chiave è la fluttuazione dei prezzi dell'olio d'oliva al frantoio. Nei mercati principali come Jaén, Spagna, e Chania, Grecia, i picchi di prezzo registrati tra ottobre 2022 e ottobre 2023 sono diminuito significativamente.

A partire da ottobre 2024, i prezzi in entrambi i mercati erano scesi notevolmente. Se questa tendenza continua, i prezzi in entrambi i paesi potrebbero scendere sotto i 400 € per 100 chilogrammi.

Tuttavia, la situazione del mercato italiano presenta un netto contrasto.

A Bari i prezzi rimangono elevati a 950 € per 100 chilogrammi, avvicinandosi ai livelli record registrati nel 2023. Questa tendenza è in linea con un mercato particolarmente stagione impegnativa per i produttori italiani di olio d'oliva.