In un redux di la scorsa estate ha sbattuto gli oli d'oliva importati, l'UC Davis Olive Center e l'Australian Oils Research Laboratory hanno collaborato nuovamente per offrire una valutazione critica della qualità di alcuni dei marchi di olio d'oliva più venduti in America trovati sugli scaffali dei supermercati in California.

Rapporto di oggi, Valutazione dell'olio extra vergine di oliva venduto in California, mostra che i ricercatori hanno preso in considerazione almeno alcuni dei critica dei metodi dell'anno scorso estraendo un campionamento molto più ampio degli oli d'oliva importati più venduti e utilizzando test accreditati da Consiglio oleicolo internazionale.

Gli oli d'oliva importati testati erano Colavita, Star, Bertolli, Filippo Berio, Pompeian e un marchio premium, Lucini. Sono stati paragonati a California Olive Ranch (COR) e Proprietà di Cobram - i maggiori produttori di olio d'oliva americani e australiani.

Il rapporto è stato concluso "I test di laboratorio hanno scoperto che i marchi importati più venduti di 'l'olio extra vergine di oliva venduto negli Stati Uniti e acquistato in punti vendita in tutta la California spesso non ha rispettato gli standard senzienti del CIO per l'olio extra vergine di oliva.â €

Tuttavia, non erano tutte buone notizie per l'Australia e la California. L'undici per cento dei californiani, e contro tutti i degli oli di oliva australiani ha fallito il "Test di PPP (pirofitaftina) che indicavano che erano esposti al calore e alla luce o adulterati con oli raffinati. In un dichiarazione sul sito Web California Olive Ranch, Il vicepresidente del marketing Claude S. Weiller ha espresso disappunto per il fatto che due bot COR non hanno superato il test PPP. "Il nostro investimento in tecnologia che ci permette di identificare le olive utilizzate per produrre il nostro olio dovrebbe aiutarci a capire cosa è successo alle due bottiglie che non hanno superato il raduno ”, ha scritto.

Lo studio è stato condotto dal Università della California a Davis 'Olive Center che è supportato dal Consiglio dell'Olio d'oliva della California, i cui membri possono trarre vantaggio dal discredito dell'olio d'oliva importato. I produttori di olio d'oliva della California forniscono circa l'uno percento dell'olio d'oliva consumato negli Stati Uniti, ma stanno sviluppando la capacità di fornire molto di più.

È l'ultimo capitolo di quella che è diventata un'industria controversa, sempre più divisa in produttori del Nuovo e del Vecchio Mondo che perseguono un vantaggio per catturare più del crescente appetito degli americani per l'olio d'oliva.

