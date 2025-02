Nuova classe di sommelier dell'olio d'oliva affermata a Londra

Dalla Virginia al Nuovo Galles del Sud, professionisti e appassionati dell'olio d'oliva si sono riuniti al CIEE Global Institute nel centro di Londra per l'evento esaurito Olive Oil Times Corso di certificazione da sommelier a fine gennaio.

Nel corso di cinque giorni, i partecipanti hanno esaminato l'analisi sensoriale dell'olio d'oliva, le migliori pratiche di coltivazione e produzione, benefici alla salute, nutrizione, applicazioni culinarie e garanzia di qualità.

A guidare il rigoroso programma c'erano esperti rinomati provenienti da sei paesi. Il gruppo ha analizzato oltre cento campioni di olio d'oliva da ogni regione produttrice.

Ora ho una conoscenza molto più approfondita dell'olio extravergine di oliva e la capacità di riconoscere un prodotto genuino e di qualità. - Inigo Garel-Jones Garrigues, IGJG Ltd

Tra i presenti c'era Chasity Pritchett del rivenditore con sede negli Stati Uniti Emblema Olio d'oliva, che si concentra sulla vendita di prodotti nazionali olio extravergine d'oliva.

Chasity Pritchett (Foto: Andrew Mullan per Olive Oil Times)

"Questo corso mi ha insegnato moltissimo e mi ha dato una visione incredibile del processo di produzione dell'olio d'oliva", ha affermato. "Mi ha aperto gli occhi su un mondo completamente nuovo di sapori e complessità provenienti da diverse cultivar".

Pritchett intende utilizzare quanto appreso durante il corso per facilitare l'accesso al materiale didattico e alla ricerca da parte delle comunità meno assistite, come gli afroamericani e i nativi americani.

""Questa missione è profondamente personale e il lavoro continua mentre mi sforzo di educare e sensibilizzare la nazione sui benefici per la salute dell'olio d'oliva", ha affermato. "Essere circondato da persone appassionate ed entusiaste dell'olio d'oliva come me è stato davvero stimolante".

Thelka Galazoudi, fondatrice di Londra Indietro2Radici, ha concluso il corso di certificazione da sommelier sentendosi ispirato.

Galazoudi, che importa e distribuisce oli extravergini di oliva biologici greci e altri prodotti, intende utilizzare quanto appreso durante il corso per istruire i consumatori curiosi durante i suoi eventi di degustazione.

""Il corso per sommelier dell'olio d'oliva è una naturale evoluzione del mio percorso per approfondire le mie conoscenze e competenze", ha affermato. "Mi ha fatto incontrare persone appassionate e con idee simili alle mie che condividono un profondo amore e rispetto per l'olio d'oliva".

Hedzer Roodenburg Vermaat e Thelka Galazoudi (Foto: Andrew Mullan per Olive Oil Times)

Stefano Chessa di Importazioni Oliveto si è iscritto al corso per promuovere la sua iniziativa di commercializzare a Londra gli oli extravergini di oliva mediterranei.

"Sto lavorando a un progetto per migliorare la rete di distribuzione nel Regno Unito per Domenico Manca, "Ha detto. "I loro prodotti sono disponibili tramite un distributore specializzato nel settore alberghiero e della ristorazione, ma nel mercato al dettaglio specializzato manca completamente la loro presenza."

Chessa ha detto che gli è piaciuto molto il corso, citando il "approccio “rinfrescante” al modo in cui il corso insegna il mondo dell’olio extravergine di oliva.

Anche i produttori più esperti hanno trovato utile il corso, che ha esplorato le ultime innovazioni per integrare i loro decenni di esperienza nel settore. (Foto: Andrew Mullan)

""Tutti gli istruttori erano gentili e professionali, ma anche incredibilmente competenti", ha affermato. "L'evento è stato organizzato eccezionalmente bene. Ora mi sento molto più sicuro della mia comprensione del settore dell'olio extravergine di oliva. Sono certo che questo migliorerà le mie interazioni con i clienti attuali e futuri".

Insieme ai rivenditori e agli importatori, anche i produttori di olio d'oliva hanno partecipato al corso per apprendere le ultime tendenze del settore e il settore più ampio dell'olio d'oliva.

""Ora conosco il prodotto", ha affermato Jorge Miranda, che si è unito di recente al pluripremiato produttore spagnolo Casas de Hualdo per gestire le esportazioni.

La ricerca della qualità portò a Londra un altro produttore spagnolo di olio d'oliva, Inigo Garel-Jones Garrigues. ""Sono un produttore che cerca di migliorare la qualità della frutta e degli oli che produco e quelli della nostra cooperativa in generale", ha affermato.

"Il corso è stato una vera rivelazione per me. Dato che ero stato esposto a un paese [Spagna] e a una regione, mi ha dato una visione più ampia del settore e della produzione", ha aggiunto Garel-Jones Garrigues. "Ma la cosa più importante, naturalmente, è che ora ho una conoscenza molto più approfondita dell'olio extravergine di oliva e la capacità di distinguere un prodotto di qualità genuina".

Sebbene al corso abbiano partecipato principalmente professionisti, anche i consumatori curiosi hanno potuto ampliare le proprie conoscenze sull'olio d'oliva. (Foto: Andrew Mullan)

Anche i produttori più esperti hanno trovato utile il corso, che ha fornito le ultime novità scientifiche e innovazioni in materia di agricoltura, raccolta e macinazione, a complemento dei loro decenni di esperienza nel settore.

""Vivo e produco olio d'oliva in Toscana da 20 anni", ha affermato Elizabeth Ward-Booth. "Molte cose riguardanti la produzione di olio d'oliva sono cambiate in questi anni. Ora, trasferendomi in una nuova area della Toscana con una reputazione di eccellente produzione di olio d'oliva, il mio obiettivo è usare la mia esperienza e le mie nuove conoscenze per produrre l'olio d'oliva della migliore qualità."

Ward-Booth ha affermato che il corso ha approfondito la sua comprensione e il suo apprezzamento degli oli extravergini di oliva al di fuori dell'Italia.

""Credo che la vasta conoscenza acquisita riguardo all'olio d'oliva, in particolare l'importanza dell'attenzione ai dettagli nella raccolta, nella molitura e nello stoccaggio, sarà di inestimabile valore per produrre un olio d'oliva di ottima qualità", ha affermato.

Oltre ai contenuti del corso, i partecipanti hanno avuto l'opportunità di interagire con un mix eclettico di docenti e colleghi.

Insieme ai rivenditori e agli importatori, i produttori di olio d'oliva hanno partecipato al corso per apprendere le ultime tendenze del settore e il più ampio settore dell'olio d'oliva. (Foto: Andrew Mullan per Olive Oil Times)

"Il corso ha anche offerto opportunità di networking, consentendomi di entrare in contatto con coltivatori e acquirenti da tutto il mondo", ha affermato Hedzer Roodenburg Vermaat del Club dell'olio d'oliva.

Roodenburg Vermaat attualmente fonti tunisino pluripremiato oli d'oliva con l'intenzione di estendere la sua selezione ad altri Paesi.

Ha detto che diventare un sommelier lo aiuterà a valutare meglio la qualità degli oli d'oliva che importa e a migliorare il modo in cui orienta i propri clienti privati ​​e aziendali nei suoi eventi di marketing dell'olio d'oliva.

""Il corso è stato determinante nell'aiutarmi a raggiungere i miei obiettivi, aumentando la mia credibilità come professionista dell'olio d'oliva, affinando la mia capacità di valutare gli oli d'oliva ed espandendo la mia rete di contatti nel settore, il tutto contribuirà alla crescita dell'Olive Oil Club", ha aggiunto.

Shannon Hurd, che gestisce l'azienda con sede negli Stati Uniti Importazioni della famiglia Cesena, ho trovato il corso "approfondito e applicabile. Gli oratori erano competenti e coinvolgenti, offrendo spunti e chiarimenti su argomenti che erano sovraccarichi di informazioni."

Stefano Chessa di Oliveto Imports ha partecipato al corso per promuovere la sua iniziativa di commercializzare gli oli extravergini di oliva mediterranei a Londra. (Foto: Andrew Mullan)

""Volevo acquisire conoscenze per garantire che ogni bottiglia che selezioniamo rifletta il nostro impegno verso l'eccellenza e l'autenticità", ha aggiunto Hurd. "Le conoscenze acquisite come sommelier accrescono la mia capacità di educare i consumatori sui benefici offerti dall'olio extravergine di oliva."

Sebbene al corso abbiano partecipato principalmente professionisti, anche i consumatori curiosi hanno potuto ampliare le proprie conoscenze sull'olio d'oliva.

""Non ho alcun legame con il commercio dell'olio d'oliva, solo una passione per il buon cibo e la buona cucina e il desiderio di ritirarmi in Puglia", ha affermato Andrew Waters.

"Ho iniziato il corso sapendo cos'è l'olio extravergine di oliva, ma molto poco a riguardo", ha aggiunto. "L'ampiezza del corso e la quantità di cose che ho imparato sono state davvero impressionanti".

