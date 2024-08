Più di 800 per competere al Concorso internazionale dell'olio d'oliva di New York

La più grande e prestigiosa competizione mondiale sull'olio d'oliva sarà più grande che mai quest'anno con più di 800 marchi provenienti da paesi 27 in competizione il mese prossimo per l'ambito premio Silver, Gold e Best in Class.

La quarta edizione del Concorso internazionale dell'olio d'oliva di New York (NYIOOC), che si terrà a New York City aprile 11 - 14, rivelerà che gli oli di oliva giudicati, da una giuria internazionale di massimi esperti, sono i migliori al mondo per 2016. I risultati saranno resi noti durante a conferenza stampa trasmesso in streaming live su 5: 30 Eastern (UTC-5) giovedì X aprile 14.



Che ci siano così tanti produttori alla ricerca dell'eccellenza è umiliante. - Curtis Cord, NYIOOC

Gli organizzatori hanno affermato che il numero record di iscrizioni è stato il risultato di una buona stagione di raccolta complessiva e dei vantaggi inequivocabili per i marchi che riescono a vincere un premio al NYIOOC. "Ora, più che mai, è necessario identificare e celebrare i migliori oli extra vergini di oliva del mondo ", ha affermato Curtis Cord, la NYIOOC fondatore e presidente. "Che ci siano così tanti produttori alla ricerca dell'eccellenza è umiliante ”.

Vincitori del NYIOOC sono presentati sul popolare Migliore guida agli oli di oliva (bestoliveoils.org), l'autorevole elenco utilizzato da chef, acquirenti di cibo e consumatori esigenti che apprezzano gli oli extravergine di oliva di altissima qualità.

NYIOOC e l' Olive Oil Times recentemente sviluppato a app di associazione che identifica i migliori oli premiati da abbinare a determinati alimenti. Dal suo lancio a gennaio, l'app è stata utilizzata più di mezzo milione di volte. Il team sta attualmente sviluppando un'app mobile che consentirà agli utenti di scansionare qualsiasi bottiglia di olio d'oliva per visualizzare il suo profilo di qualità.

E forse ancora di più al punto, NYIOOC dice che presto svelerà a "Acquista ora "negli elenchi della guida dei migliori oli d'oliva alimentati da una nuova piattaforma, il Best Olive Oils Marketplace, che consentirà ai commercianti - rivenditori e distributori - di vendere NYIOOC vincitori direttamente attraverso i siti web di olio d'oliva più trafficati al mondo. "Arriveremo al punto di partenza, "ha detto Cord. "Non solo riveleremo i migliori oli d'oliva dell'anno, ma li metteremo anche nelle cucine. "