Il controllo della mafia dell'olio d'oliva è il tema del rapporto "60 Minutes"

La rivista CBS Notizia '60 Minutes ha mandato in onda un segmento coinvolgimento della mafia nell'agricoltura italiana stasera, presentando milioni di spettatori al losco mondo sotterraneo del commercio di olio d'oliva e gettando una nuova coltre di sospetto sul "Made in Italy ”.

"Le copie mafiose di olio d'oliva, vino e formaggio pregiati hanno alimentato un'esplosione di criminalità alimentare in Italia", ha affermato Bill Whitaker, corrispondente di CBS Notizia.



È molto difficile dire in ogni caso con olio d'oliva esattamente quante gocce in una data bottiglia hanno effettivamente sangue di mafia su di loro. - Tom Mueller

Oltre a una conversazione con l'investigatore italiano Sergio Tirro, il cui team di 60 assaggiatori qualificati è in grado di rilevare oli d'oliva contraffatti "al primo sorso ", il rapporto presentava un'intervista a Tom Mueller, l'autore del Extra Vergine esporre.



"In molti casi stai ottenendo olio d'oliva di qualità inferiore che è stato miscelato con un buon olio extra vergine di oliva ... a volte stai ottenendo olio deodorato ", ha detto Mueller. "Lo mescolano con un po 'di olio che ha un po' di carattere per dargli un po 'di colore, un po' di sapore ... e lo vendono come extravergine. È illegale, succede sempre. "

Prima di una stima di 12 milioni di spettatori che avevano appena visto i Denver Broncos sconfiggere i San Diego Chargers in una partita di calcio di fine stagione, Tirro ha dimostrato quanto sia facile contraffare olio extravergine d'oliva.

Immagine: 60 Minuti / CBS Notizia

Prendendo una fiala di olio di girasole incolore e inodore, ha aggiunto alcune gocce di clorofilla. "Diventa il colore dell'olio d'oliva ", ha detto Tirro. E 'così semplice.

Produttore di olio d'oliva siciliano, Nicola Clemenza, sta guidando una rivolta di 200 contadini contro il controllo della mafia nella regione.

"Il giorno in cui ho fondato il consorzio, hanno bruciato la mia macchina, hanno bruciato parte della mia casa ed ero dentro con mia moglie e mia figlia ", ha detto Clemenza.

Mueller ha affermato che il controllo della mafia pervade l'approvvigionamento alimentare in Italia e ha descritto il suo impatto sull'olio d'oliva nei termini più desolati: "È molto difficile dire in ogni caso con olio d'oliva esattamente quante gocce in una data bottiglia hanno effettivamente sangue di mafia su di loro ".

Quando Whitaker ha chiesto la quantità di olio d'oliva etichettata "extra vergine "che raggiunge gli americani non è davvero extra vergine, Mueller ha risposto, "75% a 80%, facilmente. "

CBS Notizia ha spedito 3 bottiglie di olio d'oliva trovate in un supermercato americano senza nome al panel di degustazione di Tirro: solo una è risultata essere extravergine.

"Ne descrissero uno come lampante - l'olio d'oliva di qualità più bassa. Quel marchio sembra essere uno dei più venduti in America ", ha detto Whitaker.

Il marchio più venduto negli Stati Uniti è Bertolli, che è oggetto di un alto profilo indagine sulla frode e multipli azioni legali di classe.



Vedere la 'Segmento di 60 minuti qui.