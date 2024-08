Jaén cerca l'UNESCO per il suo "Mare degli ulivi"

L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), secondo il suo sito web, "cerca di incoraggiare l'identificazione, la protezione e la conservazione del patrimonio culturale e naturale in tutto il mondo considerato di eccezionale valore per l'umanità ".

La Spagna ha 45 siti UNESCO, il terzo nella lista dopo l'Italia e la Cina dei paesi con il maggior numero di riconoscimenti. Sette siti si trovano in Andalusia: Doñana National Park; La Cattedrale, Alcázar e Archivos de Indias a Siviglia; Complesso di grotte di Gorham; Antequera Dolmens Site; L'Alhambra, Generalife e Albyzin; Il centro storico di Cordova e; Gli ensemble monumentali rinascimentali di Úbeda e Baeza, Jaén.

La Spagna è stata anche tra i sette paesi elencati dall'UNESCO per praticare il Dieta mediterranea, riconosciuto come un Patrimonio culturale immateriale dell'umanità.

Qualsiasi viaggiatore che abbia guidato attraverso l'Andalusia e più precisamente attraverso la provincia di Jaén può raccontarti il ​​suo paesaggio spettacolare, costellato di milioni di ulivi. La loro esistenza apparentemente infinita è stata battezzata Mar de Olivos o "Mare degli ulivi. "

Da un anno ormai, il governo provinciale di Jaén è il leader nel perseguire il riconoscimento del territorio andaluso unico come patrimonio dell'umanità.

Ad aprile si è tenuto un seminario presso l'Università Internazionale dell'Andalusia (UNIA) a Baeza. L'evento ha riunito esperti e specialisti per discutere i valori ambientali, antropologici, economici e fisici degli oliveti e come presentare al meglio l'idea all'UNESCO.

L'Università ha offerto un corso estivo per affrontare e preparare la comunità sul valore culturale dei suoi ulivi.

È stata istituita una commissione tecnica con rappresentanti del governo Jaén, del governo regionale dell'Andalusia, dell'Università di Jaén, delle cooperative, dell'Associazione andalusa per l'agricoltura biologica (CAAE), dell'Associazione per i gruppi per lo sviluppo rurale (ARA), La Fondazione Guillén e , Associazione spagnola dei comuni olivicoli (AEMO).

La commissione riconosce che non sarà un compito facile essere inserito nell'elenco dei Patrimoni dell'umanità. Tuttavia, sottolineano la grande importanza del valore ambientale, tradizionale, culturale ed economico del Mare degli Ulivi. Ci sono circa 180 milioni di ulivi nella comunità autonoma. Sebbene tutte le otto province dell'Andalusia coltivino olive, Jaén è il più grande produttore, fornendo al mondo il 22% del suo olio d'oliva.

La commissione afferma inoltre che l'Andalusia ha più di 300 comuni che dipendono dal raccolto come attività economica primaria, 170,000 fattorie e un milione e mezzo di ettari (370,658,072 acri) di campagna coltivata con l'albero.

La commissione tecnica si propone di presentare il progetto al Ministero dell'Istruzione, della Cultura e dello Sport entro il 2017. Il Ministero deciderà poi se sia degno di presentare una proposta all'UNESCO. Se verrà selezionato, spetterà all'UNESCO prendere la decisione finale nel 2019.