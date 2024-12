Gli agricoltori italiani donano 20 tonnellate di cibo per i soccorsi a Gaza

Gli agricoltori italiani hanno partecipato al programma Food for Gaza, promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano a sostegno della popolazione di Gaza.

Guidata dal ministero, in collaborazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), il Programma alimentare Mondo (WFP) e la Federazione internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (IFRC), l'iniziativa Cibo per Gaza è stata lanciata a marzo per distribuire cibo e migliorare la sicurezza alimentare nell'enclave palestinese.

Il WFP sta affrontando enormi difficoltà nell'accesso alle forniture all'interno di Gaza ed è stato costretto a ridurre le razioni e a dare priorità ai pasti caldi e ai prodotti da forno. - Emanuela Cutelli, comunicazione, WFP Italia

Il 20 novembre sono state spedite venti tonnellate di prodotti agroalimentari donati dagli agricoltori italiani di Confagricoltura e Coldiretti, insieme a 25 tonnellate di attrezzature mediche fornite dalla Croce Rossath dal deposito di risposta umanitaria delle Nazioni Unite gestito dal WFP a Brindisi, in Puglia, alla capitale giordana Amman per poi essere trasportato via terra a Gaza.

Gli aiuti umanitari sono stati affidati alla Jordan Hashemite Charity Organization, che ne ha gestito il successivo ingresso a Gaza.

"“Fin dall’inizio del conflitto, l’Italia è stata in prima linea nel fornire assistenza umanitaria alla popolazione di Gaza, consegnando beni di prima necessità e fornendo cure alle persone bisognose di assistenza medica, compresi i minori e le loro famiglie”, ha affermato il Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, che ha promosso l’iniziativa. "Il programma Food for Gaza mira a facilitare l'accesso agli aiuti alimentari, garantendo la sicurezza alimentare e alleviando le sofferenze della popolazione."

Uno dei quindici camion donati dall'Italia al WFP per consegnare gli aiuti umanitari Food for Gaza a Gaza. (Foto: Mondo Food Program)

Già a luglio gli agricoltori italiani di Confagricoltura e Coldiretti avevano contribuito all'iniziativa fornendo 45 tonnellate di prodotti agroalimentari, che sono stati spediti e distribuiti insieme a kit igienici, materiale sanitario e tende forniti dalla Croce Rossa.

L'Italia ha donato 15 camion al WFP, che saranno utilizzati per distribuire gli aiuti. Tajani e il vicedirettore esecutivo del WFP, Rania Dagash, hanno partecipato a una cerimonia di consegna il 25 ottobreth presso il porto di Genova, Liguria.

L'Italia ha inoltre donato 12 milioni di euro al WFP per l'acquisto di generi alimentari da distribuire a Gaza.

Secondo le Nazioni Unite, più di 44,500 persone sono state uccise a Gaza da quando Israele ha iniziato l'invasione dell'enclave palestinese.

Oltre 1.9 milioni di persone, pari a circa il 90 percento della popolazione, sono sfollate all’interno del Paese e soffrono la fame estrema, con il 70 percento di raccolti distrutti, i mezzi di sussistenza sono stati decimati e le linee di rifornimento commerciali e umanitarie sono state fortemente limitate.

L'invasione israeliana è avvenuta in risposta all'attacco del 7 ottobre condotto da Hamas contro Israele, in cui sono stati uccisi 1,180 israeliani e stranieri, 3,400 sono rimasti feriti e 251 sono stati catturati e riportati a Gaza.

Secondo un recente rapporto sulla sicurezza alimentare valutazione, il PAM segnalati il rischio di carestia persisterà in tutta Gaza quest'inverno, a meno che i combattimenti non cessino e non arrivino maggiori aiuti umanitari alla popolazione.

"In un contesto complesso come quello di Gaza, dove i bisogni sono immensi e l’ambiente diventa sempre più difficile, il WFP sta affrontando enormi difficoltà di accesso per trasportare le forniture dentro e all’interno di Gaza ed è stato costretto a ridurre le razioni e a dare priorità ai pasti caldi e alle panetterie”, ha detto Emanuela Cutelli, responsabile della comunicazione del WFP in Italia. Olive Oil Times.

"Tuttavia, anche i panifici rischiano di chiudere per mancanza di farina e di carburante", ha aggiunto. "Il WFP e i suoi partner stanno facendo tutto il possibile per portare soccorso alla popolazione che ha urgente bisogno di beni di prima necessità".

"L'iniziativa umanitaria italiana Food For Gaza è uno strumento prezioso e un segno concreto di risposta umanitaria ai bisogni della popolazione", ha concluso Cutelli. "Siamo grati per l'iniziativa del Ministero e dei vari attori pubblici e privati ​​italiani che hanno supportato il WFP nel portare cibo e speranza a una popolazione disperata".