A Montoro, un focus su finanza, qualità e turismo

A mezz'ora di macchina a nord-est della città andalusa di Córdoba, raggiungerai la pittoresca cittadina di Montoro. Il paese non è solo sede della DOP Montoro-Adamuz, con i suoi 47,000 acri di uliveti e 8 frantoi, Montoro ospita anche una popolare Fiera dell'Olivo biennale dove, l'11 maggio, il 18th l'edizione dell'evento si è svolta presso il complesso dell'olio d'oliva della Olive Community Heritage Foundation.

"La Fiera dell'Olivo Montoro sta migliorando ogni anno e viene celebrata ”, ha affermato Victor Pérez Finca la Torre, vincitore di quattro premi d'oro al concorso internazionale per l'olio d'oliva di New York di quest'anno. "Anni fa la fiera presentava principalmente attrezzature agricole e molitorie e ora vedo le prove di un passaggio all'importanza dell'olio d'oliva di alta qualità ", ha detto Olive Oil Times

Quest'anno sono stati 120 gli stand nel quartiere fieristico, una sala conferenze con relatori chiave e una sala degustazione con almeno 80 oli extravergine di oliva premiati. Sebbene la maggior parte degli oli d'oliva provenisse dalla Spagna, ce n'erano alcuni da Italia, Portogallo, Marocco, Israele e Grecia.

Giovedì i relatori si sono concentrati sull'importanza dell'economia, della qualità e del ruolo del turismo. Il sindaco di Montoro e il presidente di AEMO (l'Associazione spagnola dei comuni olivicoltori), Ana María Romero ha parlato dell'importanza dell'oleoturismo sull'economia, del duro lavoro necessario per costruire un futuro migliore e delle innovazioni che potrebbe essere visto in fiera.

Intervengono anche Ammar Assabah, vicedirettore e Maria Isabel Gomez, capo delle statistiche del Consiglio oleicolo internazionale (CIO).

Assabah ha informato il pubblico sugli obiettivi del nuovo Accordo internazionale sull'olio d'oliva e le olive da tavola e ha continuato a spiegare tre ruoli principali del CIO: avvicinare i membri del CIO, espandere le attività ai paesi consumatori e semplificare le procedure.

Gomez ha guidato i partecipanti attraverso una serie di diapositive che mostravano dati statistici su importazioni, esportazioni e consumi. Gomez ha sottolineato che sebbene vi sia un aumento del consumo globale di olio d'oliva, c'è stata una diminuzione del consumo europeo che ha attribuito alla crisi economica.

Juan Vilar (GEA Iberia) e José María Penco (AEMO) erano i prossimi in formazione, presentando lo studio internazionale sui costi di produzione dell'olio d'oliva. Lo studio, condotto tra le loro entità e il CIO, ha dimostrato in 14 paesi il costo di produrre un kg di oliva vergine utilizzando 7 diversi metodi di coltivazione dell'olivo.

I risultati dello studio mostrano i sistemi di coltivazione più redditizi nonché i paesi con i costi di produzione più bassi. Le loro raccomandazioni includevano: la conversione dei sistemi tradizionali in sistemi più meccanizzati e intensivi; maggiore cooperazione tra produttori; sfruttando i sottoprodotti; e l'importanza della formazione e del trasferimento delle conoscenze.

Erano presenti anche personaggi pubblici, di enti regionali e nazionali. Carlos Sánchez Laín del Ministero dell'agricoltura, dell'alimentazione e dell'ambiente ha spiegato che il settore non deve dimenticare tutto ciò che ha ottenuto. Durante la sua presentazione, Sánchez ha sottolineato l'importanza dell'eccellenza del prodotto, il duro lavoro che sta svolgendo l'Organizzazione interprofessionale dell'olio d'oliva spagnolo e la necessità di creare un mercato per promuovere gli oli d'oliva spagnoli.

Soledad Serrano da QvExtra ha spiegato l'importanza non solo di creare un prodotto di eccellenza ma anche di fornire benefici per la salute e un'esperienza gastronomica unica. Ha anche sottolineato che l'80% dei consumatori non sa cos'è la qualità e l'uso di un sigillo come QvExtra può aiutare a identificare gli EVOO eccezionali.

Pérez di Finca la Torre ha accompagnato il pubblico nel suo viaggio personale verso il raggiungimento di uno dei i migliori oli d'oliva nel mondo. Víctor e il suo team hanno iniziato cambiando l'intera filosofia di produzione. Ha demolito i vecchi metodi di coltivazione, raccolta e molitura a favore di pratiche moderne ed ecologiche. Ha anche lanciato la vecchia immagine, progettato una nuova bottiglia e aggiornato il logo. Poi ha accolto i visitatori per vedere la sua operazione, creando trasparenza in tutto ciò che fa Finca la Torre.

Oleo-turismo è stato discusso per ultimo da José Gálvez - di cui Oro Bailén ha vinto l'oro al NYIOOC in quattro anni consecutivi - e Yolanda Caballero (Consiglio comunale di Jaén). Gálvez concorda con Pérez che il turismo è un modo importante per trasmettere trasparenza. La sua famiglia a Oro Bailen ha messo insieme un display audiovisivo per i visitatori che vengono in bassa stagione quando l'olio d'oliva non viene prodotto. Danno anche degustazioni e hanno un bellissimo negozio.

Caballero ha spiegato che l'oleoturismo è un modo per fare "un secondo raccolto ”dalla produzione di olio d'oliva. Ha dettagliato tutto il lavoro che Jaén ha svolto negli ultimi anni per sviluppare l'Oleo Tour Jaén. Hanno scoperto di avere tutti gli ingredienti (mulini, gastronomia, alloggi rurali, fiere cittadine, musei) per creare un'esperienza turistica unica. Da quando hanno iniziato, non è stato altro che un successo, ha detto.

Venerdì l'AEMO ha distribuito premi per la Diffusion of Olive Culture, Best Mill, Best Master Miller e Best Monumental Olive.

Il DOP di Priego de Córdoba ha ricevuto il premio più importante per la diffusione dell'olivicoltura per il suo progetto "Colazioni salutari.” Il secondo premio in questa categoria è stato assegnato a Oro Bailen per il suo lavoro nel campo dell'oleoturismo. Il terzo premio è stato assegnato a Felipe Augusto Agudo per il suo sito web, "La Moltura, Comunità degli Oleo-Aficionados. ”Carmen Sánchez ha ricevuto un riconoscimento speciale per il suo lavoro in Germania.

Il miglior mulino è stato assegnato a Agrícola de Bailén-Virgen de Zocueca SCA, che produce il marchio Picualia. Il miglior maestro Miller è stato assegnato a Juan María Cano González dal produttore di Córdoba Oleum Hispania. Infine, la migliore oliva monumentale è stata presentata a The Olive con quattro piedi conosciuti in spagnolo come 'Olivo de las cuatro patas 'dal villaggio di Canet Lo Roig a Castellón.