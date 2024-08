La polizia greca indaga l'olio d'oliva rubato a mano armata

La polizia greca sta indagando su tre episodi di rapina a olio d'oliva verificatisi nelle ultime settimane, due dei quali coinvolti nel furto dell'olio d'oliva sotto la minaccia delle armi.

Armato a Salonicco

Un incidente si è verificato dopo che un uomo delle consegne si è recato in un luogo sconosciuto a Salonicco per effettuare una grande consegna di olio d'oliva. Secondo il quotidiano greco DefenceNet, quando il fattorino arrivò sul posto, quattro uomini lo costrinsero a consegnare l'olio d'oliva e altri prodotti alimentari sotto tiro. Secondo quanto riferito, il valore totale della merce rubata valeva 4,000 euro.

La seconda rapina a mano armata che coinvolge l'olio d'oliva è avvenuta nell'arena sportiva EKO dove veniva conservato l'olio d'oliva. Varie fonti di notizie hanno riferito che in pieno giorno, sei uomini armati avrebbero rubato un totale di 50 casse piene di bottiglie di olio d'oliva. I testimoni in seguito hanno detto alla polizia di aver visto gli uomini armati caricare le casse in un furgone senza targa.

Patrasso Rapina

Nella città di Patrasso nel Peloponneso occidentale, la polizia sta indagando su una terza rapina di olio d'oliva in cui i ladri hanno rubato grandi e pesanti serbatoi di olio d'oliva da un'area di stoccaggio di un residente anziano nel sobborgo di Saraveli. Secondo un notiziario locale, l'anziana donna ha detto alla polizia di aver lasciato la sua casa per un breve periodo un sabato sera solo per tornare e scoprire che il suo capanno era stato forzato. I ladri erano riusciti a prendere diversi serbatoi grandi e pesanti pieni di olio d'oliva e alcuni strumenti. I ladri non hanno fatto irruzione nella casa principale.

Secondo il Top 7 Patrasso articolo, "È un esempio della povertà che esiste oggi nella nostra società. "

Le recenti rapine in olio d'oliva seguono le notizie di altri crimini legati all'olio d'oliva ha avuto luogo a Salonicco e ad Atene all'inizio dell'estate. La polizia greca aveva effettuato diversi arresti in entrambe le città in relazione a due distinti anelli per la frode dell'olio d'oliva.