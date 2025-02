Gli ultimi dati rivelano che nel 2023 i terreni agricoli biologici in tutto il mondo sono aumentati del 2.6%, aggiungendo 2.5 milioni di ettari e portando la superficie agricola biologica globale totale a quasi 99 milioni di ettari.

Il mondo dell'agricoltura biologica Relazione 2025, pubblicato dal Research Institute of Organic Agriculture (FiBL) e dall'IFOAM Organics International, indica che nel 2.1 i terreni agricoli biologici rappresentavano il 2023% di tutti i terreni agricoli a livello mondiale.

La Spagna è stata il paese leader nella crescita tra i produttori di olio d'oliva, con un'espansione dei suoi terreni agricoli biologici di quasi il 12%, ovvero di oltre 300,000 ettari.

Ciò ha posizionato la Spagna tra i paesi con la maggiore espansione dell'agricoltura biologica, dietro all'Uruguay (30%) e alla Cina (18%).

In Italia, l'agricoltura biologica è cresciuta del 4.5%, portando la quota totale di terreni agricoli biologici a quasi il 20% dei terreni agricoli del Paese.

Le colture permanenti, tra cui olive, caffè, cacao e noci, rappresentavano il 6.8% dei terreni agricoli biologici mondiali.

Il rapporto afferma che nel 825,000 la coltivazione biologica dell'olivo ha superato gli 2023 ettari in tutto il mondo.

Nell'ultimo decennio la coltivazione biologica dell'olivo è cresciuta di quasi 200,000 ettari, con un incremento del 32%.

Tuttavia, il rapporto indica un calo del 3.1% nel 2023 rispetto al 2022, con 26,572 ettari di aziende olivicole che abbandonano le pratiche biologiche.

Questa tendenza è stata osservata in molteplici colture in varie regioni, compresa l'Unione Europea, nonostante l' Politica agricola comune (PAC) offre più finanziamenti e opportunità che mai agli agricoltori biologici.

Secondo l'associazione italiana del biologico FederBio, il calo nell'UE può essere attribuito al crescente onere burocratico che grava sia sulle aziende agricole sia sulle istituzioni nazionali.

"Molte aziende non vedono più il meccanismo degli incentivi come un’opportunità da cogliere, ma piuttosto come una fitta rete di impegni volontari che si aggiungono ai requisiti vincolanti della nuova politica ambientale”, ha affermato FederBio.

L'associazione ha sottolineato che gli agricoltori europei proteste diffuse nel 2024 è dovuto a molteplici fattori, tra cui una diversa percezione delle politiche ambientali e agricole dell'UE.

"Molti agricoltori hanno iniziato a percepire questa strategia come ostile, ritenendo che li metta alla prova anziché riconoscere il loro ruolo di custodi della terra e dell'ambiente", ha osservato l'associazione.

"L’UE è stata accusata di innalzare gli standard di sostenibilità ambientale senza considerare adeguatamente la fattibilità di alcune normative e l’equilibrio tra ambizioni ambientali e realtà produttive”, ha aggiunto FederBio.

Le proteste hanno spinto Bruxelles a rivedere alcuni aspetti della PAC, ma è ancora troppo presto per determinarne l'impatto sull'agricoltura biologica.

Secondo FIBL/IFOAM, la Spagna rimane il leader mondiale nell'olivicoltura biologica, con 292,868 ettari, seguita dall'Italia (215,791 ettari) e dalla Tunisia (153,233 ettari).

In particolare, le vendite globali di prodotti biologici hanno raggiunto i 136.4 miliardi di euro nel 2023, con un aumento significativo rispetto ai 15.1 miliardi di euro del 2000.

Gli Stati Uniti restano i il più grande mercato per il biologico prodotti, con vendite per un totale di 59 miliardi di euro. L'UE è seconda, con 46.5 miliardi di euro.

Il rapporto rivela che, sebbene l'agricoltura biologica sia praticata in 188 Paesi, solo 75 l'hanno pienamente implementata con normative specifiche.

Nell'UE, l'agricoltura biologica copre ora l'11 percento di tutti i terreni agricoli, per un totale di 19.5 milioni di ettari. Il Green Deal e la strategia Farm-to-Fork dell'UE mirano ad aumentare questa percentuale al 25 percento entro il 2030.

L'Australia rimane il leader mondiale, con 53 milioni di ettari dedicati all'agricoltura biologica, mentre l'Oceania, con 53.2 milioni di ettari, rappresenta il 54 percento di tutti i terreni agricoli biologici.

In Nord America, i terreni agricoli biologici coprono 3.3 milioni di ettari, pari al 3.4% del totale dei terreni agricoli.