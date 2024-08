I vincitori per la prima volta descrivono i vantaggi dei Mondo Competition Awards

Come registrazione per la porzione dell'emisfero australe del 2024 NYIOOC Concorso Mondiale dell'Olio d'Oliva chiude il 1 settembrest, i vincitori per la prima volta riflettono sull'impatto dei premi d'esordio sui loro marchi.

"La vittoria ha contribuito a promuovere il nostro marchio presso clienti che potrebbero non avere familiarità con noi", ha affermato Dimitrios Komninos, il proprietario dell'azienda con sede in Laconia. Aziende olivicole Dimitri.

"Ora abbiamo una portata più ampia, non solo negli Stati Uniti ma anche a livello globale”, ha aggiunto. "Ci sentiamo davvero onorati di ricevere un premio, soprattutto perché era la prima volta che partecipavamo a un concorso”.

Situata sulla punta meridionale della penisola del Peloponneso, i produttori dell'azienda agricola hanno 200 anni guadagnato un Silver Award per un Koroneiki non filtrato di media intensità. "È importante sapere da dove proviene il tuo olio d'oliva ", ha detto Komninos.

Il premio è stato particolarmente gratificante dopo una stagione impegnativa per Dimitri Olive Farms. "Come molti agricoltori, abbiamo affrontato problemi di personale e siccità”, ha detto Comnino.

Dall'altra parte dello Ionio, i produttori dietro Olio Infiore hanno celebrato il loro primo riconoscimento in assoluto al Mondo Competition, guadagnare un Gold Award per una Coratina biologica di media intensità.

Il proprietario Tommaso Fiore ha detto che il produttore pugliese intende utilizzare il premio per aiutare a commercializzare il suo prodotto olio extravergine d'oliva in vista della prossima stagione.

Il debutto di Olio Infiore NYIOOC il riconoscimento aiuterà Tommaso Fiore a commercializzare il suo olio extravergine di oliva nel Nord America. (Foto: Olio Infiore)

"Ci auguriamo che il riconoscimento possa diventare una vetrina per permettere ai nostri prodotti di farsi conoscere nel mercato nordamericano”, ha affermato. "Rappresenta il nostro sogno per il prossimo futuro”.

"Continueremo a lavorare con passione e dedizione per offrire sempre il meglio ai nostri clienti”, ha aggiunto Fiore. "Siamo sempre aperti a nuove collaborazioni e opportunità per far crescere e migliorare ulteriormente il nostro prodotto. Ci auguriamo che questo riconoscimento sia solo l’inizio di qualcosa di nuovo, e ne siamo grati NYIOOC per averlo permesso."

Oltre all'aspetto del marketing, Fiore ha affermato che il premio conferma il duro lavoro e la dedizione necessari per produrre olio d'oliva di livello mondiale e lo motiva a fare meglio l'anno prossimo.

"È una motivazione a fare meglio per il nostro marchio, rafforzando la nostra reputazione di produttori di olio extra vergine di oliva di alta qualità ", ha affermato. "Per me questo è speciale perché apre nuove strade di crescita”.

Fiore ha aggiunto che il premio aiuta anche a promuovere la regione meridionale della Puglia, la più grande regione produttrice di olio d'oliva in Italia, come destinazione per olio extra vergine di oliva di qualità piuttosto che olio d'oliva sfuso.

"Possiamo sfruttare le caratteristiche delle nostre olive, a partire dalla Coratina, e dare vita a prodotti di alta qualità in grado di competere con tutti nel mondo ", ha affermato Fiore. "Ciò può essere ottenuto attraverso a 'magico” mix di tradizione, innovazione e competenze.”

Insieme ai produttori mediterranei, importatore canadese Cibo Previ è stato premiato per la prima volta all'edizione 2024 NYIOOC, guadagnando due Gold Awards per un Mariolo di media intensità e il suo Itrana, confezionato con i marchi EVOO Previ ed EVOO Previ Bimbi.

Il debutto di Sabrina Rea NYIOOC premio aiuta a giustificare le costose misure adottate per garantire la qualità. (Foto: Sabrina Rea)

"I premi hanno avuto un impatto sul mio marchio in quanto ha avuto risonanza con i miei clienti”, ha affermato la proprietaria Sabrina Rea. "Ricevere questo prestigioso riconoscimento è stata una gioia assoluta. Sono profondamente grato, poiché rappresenta anni di dedizione alla promozione dell’olio di altissima qualità nel mondo”.

"Questo onore rafforza la mia convinzione di innovare e sostenere continuamente l’invecchiamento positivo”, ha aggiunto. "Inoltre alimenta il mio impegno nel fornire ai nordamericani l’opportunità di migliorare la propria salute attraverso questo prodotto eccezionale e naturale”.

Rea ha detto che a causa delle dure condizioni meteorologiche durante l'Italia Raccolta 2023/24, le è stato richiesto di prestare particolare attenzione all'approvvigionamento degli oli del suo marchio. "In qualità di importatore di olio extra vergine di oliva a marchio privato, devi assicurarti di fornire ciò che descrivi ", ha affermato.

"Ogni regione produttrice di olio d'oliva ha le sue benedizioni uniche ", ha aggiunto Rea. "Produrre un olio d'oliva fenolico eccezionalmente alto che raggiunga il perfetto equilibrio tra robustezza senza eccessiva amarezza è come creare un capolavoro. Cibo Previ è quel capolavoro e sono onorato di presentarlo al mondo perché una comunità forte inizia da una comunità sana”.

Lei crede a NYIOOC Il premio aiuterà a comunicare la qualità dell'olio extra vergine di oliva e a giustificare le misure estreme che adotta per garantirne la qualità durante il trasporto dall'Italia al Canada.

Dall'altra parte del mondo, il proprietario della Japan's Fattoria del raccolto ha celebrato il suo debutto nel riconoscimento Mondo Competition, un Gold Award per il suo marchio Virgin Valley, una miscela di media intensità di olive Frantoio, Leccino, Pendolino e Taggiasca.

Yoshinori Shikamoto ritiene che i premi Mondo Competition aiutino a spargere la voce sugli oli d'oliva giapponesi di alta qualità. (Foto: Harvest Farm)

Il proprietario Yoshinori Shikamoto ha affermato che ricevere un premio consente all'azienda di promuovere l'alta qualità del suo olio extra vergine di oliva. La vittoria dimostra anche che la qualità dell'olio extra vergine di oliva giapponese sta migliorando.

Harvest Farm ha vinto il premio al suo terzo anno di produzione. Dopo aver partecipato al concorso per la prima volta, Shikamoto ha detto di essere stato ispirato "ricevere un premio così onorevole”.

"Abbiamo rigenerato un terreno agricolo abbandonato che si era trasformato in foresta in un uliveto”, ha affermato. "Nel corso degli anni abbiamo ampliato i terreni e iniziato la coltivazione dell'olivo, che ci ha permesso di produrre olio extravergine di oliva.

"Vorrei continuare a migliorare le mie capacità e lavorare sodo per produrre un buon olio extra vergine di oliva ", ha aggiunto. "Utilizzerò questo premio come incoraggiamento a lavorare di più”.