Internazionale prezzi dell'olio d'oliva si prevede che diminuiranno significativamente nel 2025.

Secondo Deoleo, il più grande imbottigliatore di olio d'oliva al mondo, le difficoltà che stanno portando i prezzi a livelli record stanno diminuendo costantemente.

L'azienda prevede che la carenza globale di olio d'oliva si attenuerà presto, poiché La Spagna è prevista produrre tra 1.3 e 1.5 milioni di tonnellate nella campagna di raccolto 2024/25.

Inoltre, i produttori in Portogallo e Grecia prevedere forti rendimenti.

Al di fuori dell'UE, i principali produttori di olio d'oliva come Turchia Anche la Tunisia si sta preparando per raccolti consistenti: si prevede che la produzione tunisina raggiungerà tra le 340,000 e le 350,000 tonnellate.

In questo contesto, Prodotti italianirs' raccolto deludente si prevede che avrà solo un impatto marginale sulla produzione mondiale di olio d'oliva.

Parlando a CNBC, un funzionario della Deoleo ha riconosciuto che le tensioni attorno olio extravergine d'oliva i prezzi non sono ancora del tutto scesi.

"Tuttavia, le prospettive per i prossimi mesi sono positive, poiché si prevede che il mercato inizierà a stabilizzarsi e che la normalità verrà gradualmente ripristinata con l'avanzare del nuovo raccolto e l'aumento dell'offerta", ha affermato Miguel Ángel Guzmán, Chief Sales Officer di Deoleo.

Guzmán prevede che i prezzi dell'olio d'oliva scenderanno a circa 5 euro al litro, rispetto ai 9 euro registrati di recente nei principali mercati.

Dusan Kaljevic, amministratore delegato di Filippo Berio North America, ha condiviso una previsione simile in un recente intervista con Olive Oil Times.

"Se dopo i primi due mesi di raccolta verrà confermato il numero di 3.2 milioni di tonnellate, mi aspetto che il prezzo scenderà sotto i 5 € a gennaio", ha affermato.

Analizzando gli ultimi andamenti dei prezzi, il Consiglio oleicolo internazionale (COI) segnalati che in Italia l'aumento dei prezzi è stato osservato solo in ottobre.

Nello specifico, a Bari, i prezzi dell'olio d'oliva sono aumentati del 5.2%, attestandosi a 915 euro per 100 chilogrammi rispetto alla scorsa stagione, ben al di sopra della media del periodo 2011-2023 pari a 484 euro.

Al contrario, i prezzi a Jaén, in Spagna, sono scesi del 9.3%, attestandosi a 732 € per 100 chilogrammi, rispetto alla media di 2011 € del periodo 2023-345.5.

Analogamente, a Chania, in Grecia, i prezzi dell'olio extravergine di oliva sono scesi del 13.6%, attestandosi a 665 euro per 100 chilogrammi, rispetto a una media di 326.4 euro registrata nei 12 anni precedenti.

Nel suo rapporto sulle prospettive agricole a breve termine di ottobre, la Commissione europea ha affermato che le esportazioni di olio d'oliva dell'UE potrebbero registrare un forte rimbalzo se i prezzi scendono durante la stagione in corso.

Però, alti costi di produzione continuano a far salire i prezzi in molte regioni produttrici e rimangono un fattore chiave nella determinazione del prezzo finale di vendita al consumatore.

"Dopo aver assorbito i consistenti incrementi degli ultimi tre anni, stiamo assistendo ad una stabilizzazione dei costi di lavorazione”, afferma Giampaolo Farchioni, titolare e responsabile di Farchioni Olii, Ha detto Olive Oil Times.

"Un’altra sfida risiede nel diffuso andamento negativo del consumo di olio extravergine di oliva negli ultimi 12 mesi, che ha colpito il commercio al dettaglio, [l’ospitalità], la ristorazione e le esportazioni”, ha aggiunto.

Negli ultimi due anni, l'impennata dei prezzi dell'olio d'oliva ha avuto un impatto negativo sui consumi.

I consumatori hanno adattato il loro abitudini di acquisto in diversi paesi, spesso optando per l'acquisto in quantità minori o addirittura passaggio ad alternative.

Molti coltivatori e osservatori del settore in Europa ritengono che effetti di cambiamento climatico ha aggravato la carenza di olio d'oliva delle ultime due stagioni.

"Questa stagione è un'altra stagione complessa perché la quantità di olive in Puglia è molto bassa, non piove da mesi e i terreni agricoli senza irrigazione produrranno risultati terribili", ha affermato Lucia Di Molfetta, comproprietaria del produttore pugliese. Di Molfetta Pantaleo. "Il prezzo delle olive è ancora molto alto, mentre in questa ultima settimana i prezzi dell'olio d'oliva stanno scendendo."

"Questa è un'altra stagione che ricorderemo", ha aggiunto. "Con un impatto del genere sul cambiamento climatico, assisteremo a molte altre stagioni come questa".

Deoleo e Filippo Berio riconoscono che il cambiamento climatico rappresenta una sfida significativa per il settore.

"È stato identificato come una minaccia esistenziale per l’industria”, ha affermato Guzmán, sottolineando la necessità che il settore si adatti a "un futuro sempre più incerto."