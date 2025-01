Gli esperti spiegano le pratiche agricole sostenibili per un mondo più caldo e secco

Nel tentativo di soddisfare la domanda alimentare mondiale, l'agricoltura convenzionale ha impoverito risorse vitali di terra attraverso pratiche non sostenibili, minacciando ironicamente la futura fornitura alimentare.

Secondo Dirt: The Erosion of Civilizations, David R. Montgomery sottolinea il netto contrasto tra agricoltura sostenibile e pratiche agricole convenzionali.

I sistemi agricoli conservativi… hanno rivitalizzato il settore della produzione di olive, rafforzato la resilienza, migliorato il potenziale di produttività del suolo e della terra e mitigato il degrado del territorio. - Amir Kassam, membro del Forum Globale della FAO

Montgomery sostiene che l'adozione di pratiche agricole sostenibili è fondamentale per la salute del suolo a lungo termine e per la sopravvivenza delle società umane.

Egli sostiene che l'umanità può garantire un futuro più resiliente e produttivo per l'agricoltura imparando dagli errori delle civiltà passate e adottando metodi più sostenibili.

Amir Kassam, professore ospite presso la Facoltà di Agraria, politica e sviluppo dell'Università di Reading e membro del forum globale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, sostiene la transizione verso pratiche agricole più sostenibili.

"L'Unione Europea ha ereditato una forma di agricoltura sintetica industrializzata che è diventata la

norma agricola prevalente, aumentata dalla lavorazione del terreno e dalla tecnologia agrochimica, che è

dannoso per la salute del suolo, le popolazioni di insetti utili e la biodiversità", ha detto Olive Oil Times.

"Questo modello funziona su una base input-output semplicistica: maggiori input dovrebbero produrre maggiori output", ha aggiunto Kassam. "Tuttavia, questo approccio è dannoso per la salute del suolo e del paesaggio".

Ha osservato che l'agricoltura convenzionale può influire negativamente sulla salute del suolo in vari modi.

Le pratiche di lavorazione intensiva e monocoltura spesso causano erosione del suolo, per cui lo strato superficiale del terreno viene dilavato o spazzato via dal vento. Ciò riduce la fertilità del suolo e la sua capacità di trattenere acqua e sostanze nutritive.

La dipendenza dai fertilizzanti chimici e dai pesticidi nell'agricoltura convenzionale impoverisce la sostanza organica del suolo, essenziale per sostenerne la struttura, la fertilità e l'attività microbica.

Inoltre, i macchinari pesanti possono causare la compattazione del terreno, che riduce la porosità e impedisce la penetrazione delle radici, ostacolando di conseguenza l'infiltrazione e il drenaggio dell'acqua.

L'accumulo di sostanze chimiche nocive provenienti da fertilizzanti sintetici, erbicidi e pesticidi può danneggiare le comunità microbiche e ridurre la biodiversità del suolo.

Inoltre, un eccessivo ricorso a fertilizzanti chimici può causare squilibri nutrizionali nel terreno, con conseguenti carenze o tossicità che influiscono negativamente sulla crescita delle piante e sulla salute del terreno.

"Il concetto può essere paragonato a un modello input-output, in cui si presume che un aumento degli input determini un corrispondente aumento degli output", ha affermato Kassam. "Tuttavia, questo approccio incrementale, insieme alla lavorazione intensiva, è diventato problematico, in particolare per quanto riguarda la salute del suolo".

""Le moderne pratiche agricole hanno smesso di dare priorità a questioni critiche, come gli obiettivi generali dei sistemi agricoli per gli agricoltori, la comunità e l'ambiente", ha aggiunto. "L'attenzione si è spostata dalla sostenibilità e si è concentrata esclusivamente su rendimenti e redditività, prestando poca attenzione alle conseguenze ambientali e alla sostenibilità".

Kassam ha avvertito che questo cambiamento ha portato al degrado dei terreni agricoli e all'erosione dello strato superficiale del suolo. Ha aggiunto che la situazione è diventata sempre più grave con l'aumento delle dimensioni dei macchinari agricoli, che hanno portato a tempeste di polvere negli Stati Uniti e in Europa.

""Una comprensione più approfondita delle pratiche agricole sostenibili è essenziale per promuovere un'agricoltura rigenerativa orientata alla conservazione", ha affermato. "Il principio fondamentale dell'agricoltura conservativa è quello di ridurre al minimo la perturbazione del suolo evitando la lavorazione, coprendo il suolo con pacciame di biomassa e diversificando il sistema di coltivazione, proteggendo così l'ecosistema e i diversi organismi utili che lo abitano."

""È fondamentale mantenere la copertura del suolo con pacciame di biomassa per avvicinarsi il più possibile alle condizioni naturali", ha aggiunto Kassam. "Inoltre, il ciclo della materia organica è fondamentale, poiché il pacciame protegge la superficie del suolo dagli impatti di tempeste, pioggia e vento, fornendo al contempo nutrimento agli organismi del suolo e aumentando la materia organica del suolo e i nutrienti delle piante".

Egli sostiene che adottando pratiche più sostenibili è possibile attenuare questi effetti dannosi.

Tra queste pratiche c'è la pacciamatura, che Kassam ha detto essere un'eccellente fonte di nutrienti per le colture. Questi nutrienti sono essenziali per mantenere la biodiversità e creare habitat naturali per i predatori di parassiti.

Sebbene gli ulivi siano noti per la loro capacità di prosperare in terreni marginali, gli olivicoltori hanno notato l'impatto negativo del degrado del terreno sui loro alberi.

"Gli agricoltori, compresi gli olivicoltori, stanno assistendo al degrado del terreno a causa della lavorazione e

cattiva gestione della salute del suolo e della diversità delle colture, con conseguente calo delle rese", ha affermato Kassam. "Negli ultimi decenni, molti agricoltori sono passati dalle pratiche di lavorazione del terreno convenzionali a

agricoltura conservativa in sistemi annuali e perenni, compresi i sistemi biologici.”

"Inoltre, gli agricoltori del settore olivicolo stanno compromettendo la salute del suolo adottando pratiche che ne compromettono la salute attraverso la regolare lavorazione del terreno", ha aggiunto.

Christiane Wassman, la comproprietaria della premiato produttore Rastrello in Umbria, ha affermato che lei e la sua famiglia sono riusciti a rivitalizzare diversi ulivi secolari nella loro azienda agricola, implementando pratiche sostenibili, in particolare l'uso della pacciamatura.

La pacciamatura è fondamentale per la conservazione dell'acqua, in particolare nella coltivazione dell'olivo nelle regioni soggette a siccità.

Tecniche come irrigazione a goccia, che fornisce acqua direttamente alle radici degli ulivi, può ridurre significativamente il consumo di acqua, assicurando al contempo che gli alberi ricevano un'idratazione sufficiente. Inoltre, l'applicazione di pacciame attorno alla base degli alberi aiuta a trattenere l'umidità del terreno e a ridurre al minimo l'evaporazione.

""L'irrigazione a goccia è particolarmente efficace nelle pratiche agricole sostenibili", ha affermato Wassman. "Questo metodo preserva l'integrità del terreno e migliora la ritenzione di umidità, anche durante le piogge."

"Senza tali pratiche, si stima che fino al 70 percento dell'umidità possa essere perso a causa del deflusso, poiché l'acqua non riesce a penetrare efficacemente nel terreno", ha aggiunto. "Pertanto, è fondamentale massimizzare l'infiltrazione e la ritenzione dell'acqua piovana. La sigillatura e la pacciamatura immediate dopo l'aratura contribuiscono ulteriormente a questi obiettivi".

Secondo Juan Vilar, consulente strategico per il settore dell'olio d'oliva, l'irrigazione è diventata una necessità urgente in Spagna.

""Sebbene circa il 30-35 percento degli uliveti spagnoli siano irrigati, il 65 percento non lo è", ha affermato. "Non hanno le infrastrutture per l’irrigazione.”

Vilar ha aggiunto che durante il paese siccità storica, praticamente nessun uliveto venne irrigato poiché le grandi città della regione spagnola meridionale dell'Andalusia applicarono restrizioni idriche.

""Le cose diventeranno più difficili in estate, soprattutto se in primavera non ci saranno abbastanza piogge", ha affermato.

Le pratiche agricole sostenibili nel settore dell'olio d'oliva stanno guadagnando sempre più terreno.

Una di queste pratiche è la lavorazione conservativa, che riduce al minimo la perturbazione del suolo e aiuta a preservarne la struttura e la sostanza organica.

Questo metodo riduce l'erosione e migliora la ritenzione idrica, garantendo agli ulivi l'accesso ai nutrienti e all'umidità per una crescita ottimale.

Un'altra pratica importante è la rotazione delle colture, che prevede l'alternanza degli ulivi con altre colture per ridurre l'accumulo di parassiti e malattie.

Questo approccio migliora anche la fertilità del suolo consentendo a diverse piante di arricchirlo.

"In Andalusia, circa il 40 percento delle pratiche agricole nell'olivicoltura sono già allineate con una gestione agricola sostenibile basata sull'agricoltura conservativa", ha affermato Kassam. "Inoltre, l'implementazione di tecniche di irrigazione a goccia integra l'agricoltura conservativa, dimostrando un'efficace sinergia nelle pratiche agricole sostenibili".

""I sistemi di agricoltura conservativa e le pratiche ad essi associate contribuiscono in modo significativo al miglioramento della produttività, della redditività economica, della sostenibilità ambientale e delle prestazioni sociali nel settore della produzione di olive nelle regioni aride e semi-aride del Mediterraneo dell'Europa meridionale, del Nord Africa e dell'Asia occidentale", ha aggiunto. "Queste pratiche hanno rivitalizzato l'industria della produzione di olive, rafforzato la resilienza, migliorato il potenziale di produttività del suolo e della terra e mitigato il degrado del suolo".