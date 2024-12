Le nazioni in via di sviluppo escono deluse dalla controversa COP29

In un anno segnato da estremi di calore, le nazioni partecipanti al vertice sul clima della Conferenza delle Parti (COP29) hanno concordato di aumentare i finanziamenti a 300 miliardi di dollari (285 miliardi di euro) all'anno entro il 2035 per sostenere i paesi vulnerabili al cambiamento climatico.

L'accordo della COP29 è stato raggiunto in modo spettacolare nella capitale dell'Azerbaijan, Baku, con i negoziatori trascinati in una stanza poco prima che i colloqui fallissero, per poi proseguire per altre 33 ore oltre il previsto per raggiungere un compromesso.

Finanziamenti dalle nazioni ricche del mondo ai paesi a basso reddito e ai piccoli stati insulari per far fronte agli effetti di cambiamento climatico e finanziare la loro transizione verde ammonta attualmente a 100 miliardi di dollari (95 miliardi di euro) all'anno.

L’accordo raggiunto a Baku è il più grande nella storia della COP per quanto riguarda i fondi destinati alle nazioni in via di sviluppo, con i paesi ricchi e ad alto reddito che si impegnano a 'assumere la guida nella mobilitazione dei finanziamenti da 300 miliardi di dollari.

Anche la Cina, seconda economia mondiale e maggiore inquinatore, ha accettato di contribuire al finanziamento della COP29.

Tuttavia, l'accordo della COP29 non è riuscito a soddisfare le aspettative delle nazioni in via di sviluppo a basso reddito che mirano a garantire 1.3 trilioni di dollari (1.2 miliardi di euro) di finanziamenti annuali. L'importo è in linea con il consiglio degli economisti ai partecipanti alla COP29 di superare 1 trilione di dollari (950 miliardi di euro) di finanziamenti per il clima.

"“È una somma irrisoria”, ha affermato Chandni Raina, membro della delegazione indiana, riferendosi al pacchetto da 300 miliardi di dollari. "Mi dispiace dire che non possiamo accettarlo. Vogliamo un'ambizione molto più alta dai paesi sviluppati".

Anche il Gruppo africano dei negoziatori (AGN), che rappresenta tutti i paesi africani al vertice COP29, ha reagito all'accordo, affermando che l'impegno finanziario della COP29 è "troppo poco, troppo tardi."

Anche i rappresentanti di altri paesi in via di sviluppo si sono mostrati scettici riguardo all'accordo finanziario della COP29, senza tuttavia bocciarlo del tutto.

""Stiamo lasciando solo una piccola parte dei finanziamenti di cui i paesi vulnerabili al clima hanno urgente bisogno", ha affermato Tina Stege, inviata per il clima delle Isole Marshall, una catena di isole vulcaniche e atolli corallini in Oceania. "Non è affatto sufficiente, ma è un inizio."

Simon Stiell, Segretario esecutivo delle Nazioni Unite per i cambiamenti climatici, ha riconosciuto che l'accordo sulla COP29 era ben lungi dall'essere perfetto.

"Nessun paese ha ottenuto tutto ciò che desiderava e lasciamo Baku con una montagna di lavoro ancora da fare", ha affermato.

Wopke Hoekstra, d'altro canto, commissario europeo per il clima, ha detto ai paesi più piccoli e a basso reddito che era "fiduciosi che raggiungeremo i 1.3 trilioni di dollari”.

Secondo il Financial Times, i paesi in via di sviluppo hanno infine accettato l'accordo a causa dell'incerto contesto socio-politico globale.

"Timori per i bilanci tesi in tutto il mondo e l' elezione di Donald Trump… ha spinto i paesi in via di sviluppo ad accettare il pacchetto leggermente migliorato", ha scritto il quotidiano britannico.

Oltre ad aumentare i finanziamenti per il clima, i paesi partecipanti alla COP29 hanno concordato di avviare un’iniziativa globale commercio di crediti di carbonio sistema.

Il sistema di scambio consentirà ai grandi inquinatori di acquistare crediti di carbonio (un credito rappresenta una tonnellata di gas serra) da programmi di decarbonizzazione nei paesi in via di sviluppo, come progetti di energia rinnovabile e di protezione delle foreste pluviali, e di conteggiare la riduzione delle emissioni di CO2 nell'atmosfera ai propri obiettivi climatici.

La COP29 non è riuscita a fornire un piano chiaro su come i paesi rispetteranno l’accordo storico raggiunto alla COP28 l'anno scorso per abbandonare l'uso dei combustibili fossili per la produzione di energia e aumentare le fonti di energia rinnovabili.

La COP30, la prossima conferenza globale delle Nazioni Unite sul clima, si terrà nel novembre 2025 nella città brasiliana di Belém, nella foresta pluviale amazzonica.