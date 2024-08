Progettazione di sensori per imitare l'analisi sensoriale umana dell'olio d'oliva

I ricercatori hanno progettato un sensore, denominato "Oliver ”, che cerca di imitare una caratteristica umana: essa "ha un sapore "di olio ed è in grado di fornire un'analisi che lo certifica extra vergine, o altro.



Per raggiungere Oliver ho contattato il professor Arnaldo D'Amico dell'Università degli studi di Roma Tor Vergata, poiché ha condotto il primo esperimento per la trasmissione a distanza delle sensazioni olfattive di un naso elettronico.

D'Amico mi ha indirizzato a due suoi collaboratori, che stanno sviluppando un sensore interamente dedicato all'olio di oliva: il Prof. Giorgio Pennazza e il Prof. Marco Santonico, dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, sono coordinatori di un gruppo di ricerca denominato Electronics for Sensor Systems Unit che sta sviluppando Oliver.

Il loro metodo di ricerca si basa su un interessante approccio multidisciplinare, che mette l'elettronica al servizio della medicina e della nutrizione attraverso la progettazione, l'implementazione, i test e le applicazioni dei sensori. Il loro scopo è quello di creare sensori pratici che siano economici, facili da usare, veloci e non distruttivi.

Unità elettronica per sensori, Università Campus Bio-Medico di Roma

In questo contesto è nato Bionote (sistema basato sul biosensore per imitare naso, lingua e occhi multisensoriale).

Il sistema ha lo scopo di imitare i principi di funzionamento di naso, lingua e occhi. Il lavoro propone di ampliare il concetto di olfatto e gusto artificiali, progettando un innovativo sistema multisensoriale basato sul materiale antocianico del materiale bio-sensibile.

I sistemi Bionote devono essere specializzati per ogni singolo tipo di alimento e sono già stati progettati per acqua minerale, tartufo, siero di mozzarella e peperoncino. Oliver è il sensore che si occupa specificamente della valutazione di EVOO.

"L'idea è nata nel febbraio 2014, dopo lo scandalo innescato dalla pubblicazione di a Infografica del New York Times sulla frode all'olio d'oliva italiano ”, ha rivelato Pennazza. "L'Italia era stata accusata di esportare olio d'oliva adulterato e di bassa qualità. Abbiamo accolto la sfida in modo costruttivo e abbiamo deciso di inviare un messaggio positivo, dimostrando l'impegno italiano per l'alta qualità e lo sviluppo di tecnologie per la sua conservazione ".

La struttura di Oliver prevede una scheda elettronica interna e una patta. Oltre al basso costo del test, funziona semplicemente mettendo il lembo in liquido.

Durante il test viene registrata contemporaneamente una traccia e si può capire velocemente il tipo di olio e, se è di oliva, se è vergine o extravergine, o eventualmente adulterato.

Oliver è addestrato a correlare le informazioni con il suo database interno per identificare i campioni.

"Vogliamo sottolineare che con questi strumenti è possibile saltare alcuni test di laboratorio e ridurre i costi ", ha detto Santonico. "Solo se Oliver rivela che l'olio d'oliva è adulterato, invierai il campione a un laboratorio per analizzare le caratteristiche specifiche ".

Finora, Oliver può percepire alcune adulterazioni, ma l'obiettivo è quello di avere una gamma di analisi completa. Il test sui fluidi sta ottenendo risultati eccellenti, ma l'Unità sta lavorando per sviluppare ulteriori applicazioni Bionote per rilevare le sensazioni di gas e un'analisi incrociata multisensoriale completa per riprodurre il più possibile l'analisi del sensore umano.

Un'altra caratteristica importante è che Oliver può anche rilevare aspetti nutrizionali. "Ora stiamo eseguendo questo tipo di analisi con i peperoncini ", ha detto Santonico. "Esistono ormai metodi per misurare la piccantezza (cioè la quantità di capsaicina), tuttavia con Bionote possiamo persino rilevare specie di frutta e valori nutrizionali, in particolare la quantità di antiossidanti ”, ha aggiunto Pennazza. "Oliver può anche identificare questo valore nutrizionale in EVOO. "