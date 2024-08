Il Consiglio ascolta perché i sigilli di qualità dell'olio d'oliva stanno crescendo

Un rinnovato sforzo per raggiungere un unico standard internazionale per l'olio d'oliva è stato richiesto dai membri del settore che hanno partecipato a una recente riunione del Consiglio oleicolo internazionale, afferma il CIO in un sommario dell'evento.

La sua dichiarazione sulla riunione del 25 ottobre a Madrid del suo Comitato consultivo per l'olio d'oliva e le olive da tavola, ha affermato tale standard "servirebbe come base comune e consentirebbe quindi alle iniziative private di aziende, associazioni nazionali o associazioni internazionali di differenziare i propri oli extra vergini di oliva sulla base di requisiti più rigorosi che comportano parametri aggiuntivi o limiti più severi per parametri specifici presi dallo standard unico ".

Non una richiesta per un nuovo standard CIO che copre l'olio extravergine di oliva premium

Nell'ambito di una discussione sul crescente numero di conformità e sigilli di qualità per l'olio d'oliva, il comitato aveva invitato varie associazioni di paesi non membri del CIO a partecipare all'incontro.

Nella sua dichiarazione il CIO ha affermato che i punti chiave emergono dalle loro presentazioni e dal dibattito che ne segue "i partecipanti hanno accolto con favore i sistemi di sigilli di qualità volti a differenziare gli oli extra vergini di oliva sulla base di parametri più rigorosi rispetto al CIO Norma commerciale applicabile agli oli di oliva e agli oli di sansa di oliva.

"Ma allo stesso tempo hanno ritenuto che un tale olio extravergine di oliva premium non dovesse essere coperto da un nuovo standard CIO ".

Lamenti IOC "mancanza di monitoraggio "nella maggior parte dei paesi importatori non CIO

Nel frattempo, la questione fondamentale vista dal comitato consultivo è quella di "monitoraggio governativo della conformità agli attuali standard IOC ”, afferma la dichiarazione del CIO.

"Tale monitoraggio, o la sua mancanza, nella maggior parte dei paesi importatori non CIO a causa dell'assenza di regolamenti ad hoc è precisamente ciò che ha spinto diverse associazioni di importatori (Australia, Giappone, USA) a chiedere al CIO di sostenere i loro programmi per il monitoraggio e la certificazione volontari degli oli venduti dai loro membri, con riferimento allo standard IOC, e per convincere le loro autorità ad adottare lo standard IOC. "

Esempio australiano

Per quanto riguarda i produttori di paesi non CIO, il CIO ha affermato che c'era una campagna in Australia per l'adozione di un file norma nazionale - attualmente solo volontario - differisce dallo standard IOC su alcuni parametri.

"Hanno messo in atto uno schema di autocontrollo che certifica la conformità dell'olio a questo standard ", ha affermato.

Il comitato consultivo ha osservato che l'obiettivo era che questo diventasse internazionale attraverso l'EVA (Alleanza Extra Vergine) schema, "ma ancor di più per trovare una soluzione pratica che soddisfi sia le aziende dei paesi membri del CIO (che sono tenute a rispettare almeno lo standard CIO) sia quelle dei paesi non membri del CIO (caso dell'Australia) che desiderano derogare ad alcuni limiti fissati nello standard CIO per alcuni parametri di purezza applicando limiti più elevati (per il contenuto di campesterolo e acido linolenico) per riflettere le caratteristiche distintive di alcuni oli di oliva vergini prodotti localmente. "

"Il comitato consultivo ha molta familiarità con la situazione nei paesi non membri del CIO, ma i partecipanti hanno ribadito la speranza che tutti i paesi produttori di olio d'oliva facciano un rinnovato sforzo di dialogo per arrivare a un unico standard internazionale ", ha affermato il CIO.

I partecipanti provenivano da paesi tra cui Australia, Brasile, Giappone, Perù e Stati Uniti

Il CIO ha affermato che i partecipanti alla riunione includevano il Associazione australiana delle olive (AOA), in rappresentanza dei produttori. "L'Australian Olive Oil Association (AOOA), che rappresenta gli importatori, si è scusata per non essere in grado di partecipare, ma ha inoltrato una presentazione ", ha affermato.

"L'associazione degli importatori brasiliani OLIVA ha partecipato insieme a due associazioni del Giappone: l'associazione degli importatori JOA e TOYO, che è principalmente un'associazione di produttori, l'associazione degli assaggiatori di olio d'oliva Peruolivo dal Perù e Associazione nordamericana dell'olio d'oliva (NAOOA) dagli Stati Uniti, in rappresentanza degli importatori.

"Il Consiglio californiano dell'olio d'oliva (COOC), composto da produttori californiani, non ha risposto all'invito esteso dal CIO.

"Hanno partecipato anche due associazioni internazionali, l'associazione californiana EVA e la spagnola QvExtra! ”

Il portoghese Luis Folque nominato presidente del comitato

In una dichiarazione separata, il CIO ha affermato che il comitato consultivo è stato istituito nel 1991 "come punto d'incontro per i professionisti del settore dei paesi membri del CIO per esprimere le loro opinioni, è un partner parlante chiave per il Segretariato esecutivo del CIO e lo aiuta a identificare soluzioni efficaci a questioni di interesse per il settore ".

Nella sua ultima riunione, il comitato ha nominato un nuovo presidente e due vicepresidenti.

Luis Folque, rappresentante dei processori e presidente dell'associazione portoghese CASA DO AZEITE, sarà presidente per il 2014 e 2015, in sostituzione del tunisino Ali Ben El Hadj M'Barek, "che ha rappresentato i produttori da quando il comitato è stato istituito per la prima volta e ha ricoperto la presidenza del comitato in due occasioni, prima nel 1997 - 2000 e poi nel 2010 - 2013. "

"Per i due vice presidenti, i rappresentanti della commissione hanno eletto l'ex presidente Ali Ben El Hadj M'Barek e il capo delle relazioni istituzionali presso il Consorzio Olivicolo Italiano (UNAPROL, Roma, Italia), Michele Bungaro, che rappresenta anche i produttori ”, ha affermato il CIO .