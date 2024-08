Prima che la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti sconfiggesse mercoledì il Farm Bill, i membri del Congresso hanno discusso, tra le altre cose, un emendamento per eliminare una disposizione dal disegno di legge che imporrebbe nuove restrizioni sugli oli d'oliva importati.

Alla fine, l'emendamento per rimuovere la disposizione sull'olio d'oliva dal disegno di legge è passato in modo schiacciante, ore prima che lo stesso Farm Bill fosse cancellato in un voto partigiano che ha attirato aspre critiche.

La disposizione controversa affermava che, se un US ordine di marketing dovevano essere adottati per i produttori nazionali di olio d'oliva, gli oli d'oliva importati avrebbero dovuto soddisfare gli stessi standard stabiliti nell'ordine di commercializzazione - e avrebbero dovuto prendere varie misure per dimostrarlo.

Lo stesso giorno gli Yankees hanno incontrato i Dodgers a Los Angeles per un doppio colpo di testa (che hanno diviso 1-1) i rappresentanti di New York si sono affrontati sul pavimento della Camera con i loro colleghi della California per l'olio d'oliva.

Nonostante studi dimostrando quanto poco gli americani medi conoscano gli standard e la qualità dell'olio d'oliva, almeno un membro del Congresso ha avuto la fiducia di dichiarare lo stato di eccellenza dell'olio d'oliva nel suo distretto.

Michael G. Grimm, un repubblicano che rappresenta Brooklyn e Staten Island, ha annunciato alla Camera, "i miei elettori consumano più olio d'oliva greco e italiano di quanto tu possa mai immaginare, e non è rancido. "

Chiamando la fornitura di olio d'oliva "un marchio da molti milioni di dollari ”, ha affermato Grimm distributori, ristoranti e consumatori nel sud di New York "conoscono il buon olio e non hanno avuto problemi. " Grimm ha citato una stima del Congressional Budget Office che le restrizioni all'importazione costerebbero alle imprese "decine di milioni di dollari. "

"I produttori qui sono quelli con i problemi ", ha detto Grimm, riferendosi ai produttori in California, Georgia e Texas che lo sono stati chiedendo un livellamento del settore con gli importatori di oli europei sovvenzionati che dominano gli scaffali dei supermercati e spesso non soddisfano gli standard di qualità.

Mentre il membro del Congresso di New York ha mostrato una notevole fiducia nella conoscenza dell'olio d'oliva dei suoi elettori, un giudice federale dall'altra parte dell'East River il mese scorso ha dato ai consumatori poche possibilità di sapere molto.

In un decisione di respingere un'ingiunzione nei confronti di un importatore di olio d'oliva che ha consapevolmente venduto olio di sansa di oliva raffinato come "puro ", ha dichiarato il tribunale americano del distretto meridionale di New York NAOOA v. Kangadis Food Inc. essere trovato "nessuna prova estrinseca che le percezioni dei consumatori ordinari si allineano a questi vari standard di etichettatura. ”In altre parole, la maggior parte dei consumatori non conosce un voto dall'altro, figuriamoci se un olio d'oliva è buono o no.