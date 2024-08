La riunione dei chimici era riservata ai membri

Non è vero che il Il CIO ha tenuto fuori dalla recente riunione dei chimici esperti di paesi terzi. Il fatto è che a tutti gli osservatori è stato impedito di partecipare alla riunione, indipendentemente dal fatto che provenissero da membri del CIO o da paesi terzi.

L'incontro era riservato ai rappresentanti ufficiali del governo. È normale che il CIO desideri tenere una riunione per soli membri di tanto in tanto. Se un'organizzazione di solito dà libero accesso alle sue riunioni e fa circolare liberamente la documentazione della riunione, ciò non significa che debba sempre farlo. Ha il diritto di consentire o meno agli osservatori di partecipare. Quando altre organizzazioni (OMS, OMC, ...) hanno limitato l'accesso ad alcune delle loro riunioni, non ho mai sentito lamentele da parte dei giornalisti.



Né è vero dire che ad alcune persone è stato negato l'accesso al sito web IOC. La verità è che, logicamente, agli osservatori è stato negato l'accesso ai documenti diffusi nell'agenda per questo particolare incontro.

Infine, il CIO sarebbe molto interessato a conoscere il "gamma di fonti ”che ha parlato di un dibattito "ridurre, o addirittura eliminare, l'uso di pannelli sensoriali nella determinazione della qualità dell'olio d'oliva ”. Forse sono le persone a cui piace dare un brutto nome a un cane e impiccarlo, o che vogliono creare il proprio schema di riconoscimento del pannello e cacciare il CIO da questa attività. Chiunque siano, posso assicurarvi che al CIO teniamo in grande considerazione il nostro metodo di analisi sensoriale (che non è stato effettivamente discusso all'incontro dei chimici) e lo consideriamo un criterio di qualità essenziale.

Il fatto che stiamo compiendo sforzi costanti per coinvolgere più panel nei nostri test di verifica della competenza per il riconoscimento del CIO e che stiamo offrendo aiuto per formare nuovi panel è la prova che non abbiamo intenzione di abbandonarlo.