La mostra archeologica esplora la storia dell'olio d'oliva nel Mediterraneo

An mostra presso il Collège de France di Parigi, un'istituzione pubblica di istruzione superiore, ricerca e dibattito con cinque secoli di storia, ha presentato scoperte archeologiche e oggetti provenienti da diversi musei francesi, tra cui il Dipartimento di antichità greche, etrusche e romane del Louvre, dal periodo arcaico al IV secolo d.C.

"Vini, oli e profumi: viaggio archeologico nel Mediterraneo antico" ha offerto un'opportunità unica per esplorare la produzione e il commercio dell'olio d'oliva e di altri prodotti alimentari nella Gallia romana, in Italia, in Grecia e in Egitto.

A cura di un team di esperti guidato dal professore Jean-Pierre Brun—archeologo sul campo e ricercatore senior del Consiglio nazionale della ricerca scientifica francese (CNRS) che ha diretto il Centre Jean-Bérard di Napoli, una base francese per l'esplorazione storica e archeologica dell'antica Italia meridionale — l'evento è stato anche un omaggio alla dedizione di Brun all'archeologia, protrattasi per tutta la vita.

Nella sua prolusione inaugurale alla Cattedra di Tecnologia ed Economia nel Mediterraneo Antico, spiegò che durante l'Impero Romano, per raggiungere un'organizzazione efficiente e una razionalizzazione dei rifornimenti all'esercito e ai grandi centri urbani, la Sicilia e l'Egitto si specializzarono nella produzione di grano e la Gallia in quella del vino, mentre la Spagna [la provincia romana della Hispania Baetica, corrispondente all'odierna Andalusia] e l'Africa [principalmente la Tripolitania, la zona costiera nordafricana dell'odierna Libia] si specializzarono nell'olio d'oliva.

Secondo Brun, la centralizzazione della produzione di beni agricoli, in risposta alle esigenze del potere politico romano, modellò l'economia dei territori conquistati e contribuì alla struttura delle campagne.

Ciò può essere osservato, ad esempio, nei resti di antiche fattorie di ulivi nella valle del Baetis, tra Cordova e Siviglia in Spagna (la produzione di olio d'oliva betico raggiunse il suo apice tra il primo e il terzo secolo d.C.) e nel Sahel tunisino. Queste regioni non erano a priori adatto alla coltivazione dell'olivo.

Oggigiorno l'olio d'oliva è destinato principalmente al consumo alimentare e la mostra ha ricordato gli altri utilizzi che ne venivano fatti nell'antichità.

Veniva comunemente utilizzato per scopi medicinali e rituali, come ingrediente nelle creme per il viso e come unguento nei trattamenti di igiene personale e nei massaggi presso gli impianti sportivi e i bagni termali greci e romani.

Inoltre, in quei tempi antichi, l'olio d'oliva veniva utilizzato anche per alimentare lampade a olio di vario tipo, alcune con più ugelli. Le lampade a olio venivano utilizzate per l'illuminazione interna in quelle aree in cui la produzione era più importante.

In produzione di profumi e altri oli profumati con proprietà terapeutiche, il prezioso oleum omphacio ricavato dalle olive verdi, veniva spesso utilizzato come olio vettore, in particolare nella Gallia romana, in Italia e in Grecia, dove fungeva da mezzo naturale nelle formulazioni profumate.

Una di queste antiche formulazioni era esposta alla mostra di Parigi e i visitatori potevano anche sentirne il profumo.

Ricreato attraverso anni di ricerche condotte dal Centro Jean-Bérard, l'antico rodinone con il suo delicato profumo di rosa era molto popolare nell'antichità greca e romana ed era citato anche in Omero Iliade.

La mostra comprendeva anche un modello di layout della profumeria dell'isola greca di Delos, che Callimaco (III secolo a.C.) considerava "la più sacra delle isole."

Le abbondanti e complesse prove provenienti dagli scavi archeologici, dallo studio degli insediamenti, dei luoghi e delle forme di lavoro, dell'alimentazione e dei servizi igienici hanno inoltre spinto Brun a riflettere sulle questioni della crescita nell'antichità, frutto del benessere e dell'istruzione delle persone.

Questi risultati possono essere confrontati con fonti scritte per comprendere meglio i sistemi socioeconomici e tecnologici del passato.

Tuttavia, Brun ha scritto della difficoltà di affrontare la storia in tutte le sue dimensioni quando i dati disponibili riguardanti la gente comune sono limitati.

pubblicità

Ha sottolineato che gli storici hanno a disposizione solo resoconti fattuali parziali e commenti letterari e iscrizioni, soprattutto delle classi superiori, considerando che "più o meno tutte le fonti scritte dell'antichità sono scomparse durante il Medioevo."

Questi pensieri sono rilevanti oggi per due motiviIn primo luogo, c'è il rischio di perdere un patrimonio archeologico attraverso la distruzione degli archivi materiali, che sono quelli sepolti nel terreno e persi attraverso lavori e riqualificazioni.

In secondo luogo, è stata data troppo poca attenzione alla ricerca archeologica sugli strumenti di produzione e sui veicoli commerciali associati ai resti lasciati da persone comuni che non avevano il potere o la cultura per fornire prove scritte.

L'attenzione prevalente degli studiosi sull'epigrafia (lo studio delle iscrizioni su manufatti antichi), sulla scultura, sulla pittura, sull'architettura e sull'urbanistica ha creato un pregiudizio storico a favore di chi detiene il potere.

Pertanto, la recente mostra al Collège de France può essere considerata un riconoscimento dello sforzo coscienzioso e dedicato di Brun nel ricostruire una storia dimenticata delle masse rurali e urbane nei loro ruoli produttivi, tra cui la storia della produzione e del commercio dell'olio d'oliva nel Mediterraneo, e un invito a riflettere su come persino la civiltà greco-romana, nonostante i suoi numerosi successi, abbia visto l'inizio del declino.