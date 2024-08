Tra turbolenze, Edirne si prepara per 655th Kirkpinar

Mentre la Turchia è alle prese con un tentativo di colpo di stato e gli eventi violenti che ne sono scaturiti hanno provocato 161 morti e 1,440 feriti, non vi è alcun annuncio per posticipare il 655th Torneo di wrestling di olio d'oliva di Kırkpınar.

Il tradizionale concorso dovrebbe ancora svolgersi tra il 18 e il 24 luglio a Edirne. Il 20th, ci saranno concerti con i famosi cantanti turchi Sertab Erener e Hüsnü Şenlendirici. Oltre alla musica, ci sarà una gara di cucina tradizionale, danze popolari e un festival di tiro con l'arco che completano la gara di wrestling.

Il comune di Edirne assegnerà 216,000 lire turche, ovvero $ 71,524 in dollari USA, che è in aumento in Turchia dal tentativo di colpo di stato.

Anche se non vi è stato alcun annuncio per annullare o posticipare il torneo, non si può fare a meno di chiedersi se si svolgerà senza complicazioni dato lo stato attuale del paese.

La gente della città di Edirne, che ospita l'evento, era in piazza per protestare ieri sera, esprimendo le proprie reazioni agli eventi in corso.

Ci sono più di 50 tornei di wrestling con olio d'oliva tenuti ogni anno in tutto il paese, che segnano un uso distinto del prodotto. Tra i tanti tornei di wrestling turco, Kirkpinar è il più famoso con i molti miti che lo circondano.

L'anno scorso, Orhan Okulu di Antalya era l'ultimo uomo in piedi, portando a casa l'ambita cintura d'oro e il titolo di Başpehlivan (capo lottatore).

La lotta al petrolio ad Edirne iniziò nell'era ottomana. Secondo una leggenda, quando Orhan Ghazi stava pianificando di invadere Rumelia, l'esercito si fermò vicino a Samona, che oggi si trova all'interno dei confini della Grecia. Quaranta uomini hanno iniziato a lottare come di solito nelle loro remissioni. Dopo molte ore, due uomini rimasero in piedi e continuarono il loro duello. Nessuno dei due poteva battere l'altro.

In un'altra occasione, la stessa coppia ha ripreso a lottare, questa volta su un prato vicino a Edirne. Hanno lottato tutto il giorno e hanno continuato per tutta la notte, illuminati da candele e lanterne. Hanno letteralmente combattuto fino alla morte. I loro amici finirono per seppellirli sotto un fico.

Quando hanno visitato lo stesso posto anni dopo, hanno visto una sorgente dove i loro amici erano morti, che scorreva abbondantemente. Da quel giorno la zona fu chiamata Kirkpinar, che significa "quaranta sorgenti "in turco. Negli anni seguenti, il torneo di wrestling petrolifero si trasformò in una tradizione ufficiale dichiarata dal sultano.

Quest'anno, si prevede che parteciperanno più di 2,000 lottatori di petrolio, sfregando circa 2,000 chilogrammi di olio d'oliva preparati per il concorso, rendendo le loro pelli scivolose per essere più difficili da superare.

Prima immergeranno la mano destra in un recipiente pieno di olio e acqua, lo strofineranno sulle spalle, sul petto, sul braccio e kispet, l'abbigliamento tradizionale per il festival. Quindi faranno lo stesso con la mano sinistra. Dopo l'inizio del wrestling, saranno liberi di prendere più olio da un addetto che camminerà per il campo portando un lanciatore.



Aggiornamento 18 Luglio, 2016: gli organizzatori hanno annunciato oggi che il festival che circonda l'evento di wrestling verrà annullato. Il torneo si svolgerà come previsto.