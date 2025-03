I risultati del concorso Mondo Olive Oil 2025 iniziano a essere pubblicati

Da Jaén a Hunan, agricoltori, mugnai e imbottigliatori attendono con ansia notizie sulla loro olio extravergine d'oliva è stato premiato nel 2025 NYIOOC Concorso Mondiale dell'Olio d'Oliva.

I risultati del più grande e prestigioso concorso mondiale sulla qualità dell'olio d'oliva hanno già iniziato a essere pubblicati. Il primo giorno sono stati premiati ventidue oli provenienti da Albania, Croazia, Italia e Stati Uniti.

Con la scadenza per la presentazione prorogata fino al 15 marzoth, i produttori di 25 paesi dell'emisfero settentrionale hanno già inviato i loro oli extravergini di oliva per essere analizzati dall' NYIOOC squadra.

I professionisti del settore alimentare, i media e i consumatori di tutto il mondo seguono da vicino l' NYIOOC risultati. Molti produttori sperano di coronare un raccolto fruttuoso ma impegnativo con uno dei premi più ambiti del settore.

Ciò è particolarmente vero in Spagna, dove la produzione è aumentata di oltre il 60 percento nell'annata di raccolto 2024/25, dopo anni consecutivi di raccolti storicamente scarsi causati da caldo estremo e siccità.

Gli agricoltori e i mugnai in Portogallo, Grecia, Tunisia e Turchia sperano di trarre vantaggio da raccolti notevolmente migliorati. Nel frattempo, i produttori in Italia, Marocco e Stati Uniti guardano al NYIOOC per offrire uno dei momenti salienti di un raccolto altrimenti deludente.

Mentre i produttori hanno valutato l'attuale raccolto 67 su 100 nel 2024 Olive Oil Times Sondaggio sul raccolto, un aumento significativo rispetto al punteggio di 51 del 2023, hanno evidenziato le varie sfide che devono essere superate per raggiungere una qualità premiata.

Tra le sfide più impegnative ci sono il caldo eccessivo, le piogge eccessive, la carenza di manodopera e le cattive condizioni meteorologiche durante il raccolto.

Per esempio, produttori in Portogallo potrebbero essere particolarmente ansiosi di continuare a distribuire i migliori oli d'oliva al mondo dopo le forti piogge al momento del raccolto, che hanno creato problemi di qualità.

Quasi due settimane di pioggia nel Portogallo centrale hanno causato epidemie di antracnosi e la caduta di alcuni frutti dagli alberi.

Nel frattempo, in Grecia, il clima è insolitamente caldo ritardato il raccolto sulla terraferma e la qualità è minacciata.

"I nostri uliveti sono irrigati, ma abbiamo dovuto lavorare il doppio per ottenere la qualità che cercavamo nei nostri oli d'oliva quest'anno", ha affermato Maria Sgourou, comproprietaria di Olio d'oliva Skoutari, che ha vinto quattro NYIOOC premi dal 2021.

Nonostante un significativo calo della produzione in Italia, con una resa in calo del 30 percento a 224,000 tonnellate nell'annata di raccolto 2024/25, i produttori hanno segnalato che la qualità rimane molto elevata.

"Le olive erano bellissime e siamo felicissimi della qualità dell'olio", ha detto Ceil Friedman, comproprietario di due volte NYIOOC vincitore Erminio Cordioli. "È stato un lavoro duro, soprattutto perché le piogge interrompevano spesso la raccolta".

Oltre a confermare di aver raggiunto una qualità eccezionale, i produttori sottolineano altri vantaggi derivanti dalla vittoria al Concorso Mondo.

Prima volta NYIOOC I vincitori del Mondo Olive Oil Competition hanno descritto un maggiore accesso ai mercati globali, la promozione regionale e la motivazione a continuare a migliorare.

Bianti Danaj, il fondatore di Olio d'oliva Donika, ha celebrato il primo anniversario della sua azienda NYIOOC premio nel 2024. Quest'anno, l'azienda ha vinto un Gold Award per il suo monovrietal Kalinjot.

In un'intervista del 2024, Danaj detto Olive Oil Times che spera di essere un modello per altri produttori in Albania, dimostrando che l'investimento nella qualità può dare dividendi nel lungo periodo. Vincere al NYIOOC è un indicatore di qualità essenziale in questo senso.

""Stiamo cercando di essere un modello per tutti, dimostrando che è accettabile avere costi di produzione più elevati ma vendere un prodotto con più valore per il consumatore, che sia migliore per la sua salute e per l'ambiente", ha affermato.

Fattoria olivicola di San Miguel dalla California centrale è tra i vincitori di quest'anno, avendo già vinto tre Gold Award nei primi risultati.

"L'impatto [della vittoria al NYIOOC] consolida la qualità del nostro prodotto", ha dichiarato il comproprietario Richard Meisler detto Olive Oil Times dopo aver vinto sei premi al 2019 NYIOOC. "Il marketing sarà molto diretto: un olio extravergine di oliva salutare. I nostri [marchi] Tuscan Gold sono certificati dai migliori giudici del mondo come olio extravergine di oliva.”