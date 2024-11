Il 2024 sarà l'anno più caldo mai registrato, affermano gli scienziati

Le temperature dell'aria in superficie sulla Terra continuano ad aumentare costantemente, con i dati dell'Osservatorio Copernicus dell'Unione Europea che indicano che il 2024 è impostato per diventare l'anno più caldo mai registrato.

Inoltre, il 2024 potrebbe essere il primo anno in cui le temperature globali supereranno di 1.5 ºC le temperature medie della superficie stimate prima della Rivoluzione Industriale.

Nello specifico, i ricercatori hanno scoperto che l'anomalia della temperatura media globale nei primi dieci mesi del 2024 è stata di 0.71 ºC superiore alla media del periodo 1991-2020 e di 0.16 ºC più calda rispetto al 2023.

Vedi anche: Cosa ci dicono 485 milioni di anni di storia climatica sulla crisi odierna

La media dal 1991 al 2020 è la più recente "clima normale” definito dalla Mondo Meteorological Organization (WMO). La WMO utilizza questo periodo di 30 anni per stabilire valori di riferimento per le temperature e altre variabili.

Nell'ottobre 2024 la temperatura della superficie dell'aria è aumentata di 1.65 ºC rispetto ai livelli preindustriali, superando la soglia di 1.5 ºC in 15 degli ultimi 16 mesi.

"“È ormai praticamente certo che il 2024 sarà l’anno più caldo mai registrato”, hanno scritto i ricercatori nell’ultimo bollettino Copernicus.

"Per evitare che il 2024 stabilisca un nuovo record, l'anomalia della temperatura media per il resto dell'anno dovrebbe scendere quasi a zero", hanno aggiunto.

Ora i ricercatori stimano che nel 2024 la temperatura media globale dell'aria in superficie sarà di 1.55 ºC superiore ai livelli preindustriali.

L'Europa ha sperimentato temperature superiori alla media durante tutto l'anno.

Nell'ottobre 2024, la temperatura media terrestre in Europa è stata di 10.83 ºC, ovvero 1.23 ºC in più rispetto alla media del periodo 1991-2020. Tuttavia, ottobre 2022 rimane l'ottobre più caldo mai registrato, con temperature di 1.92 ºC superiori alla linea di base.

Un aumento di 1.5 ºC rispetto ai livelli preindustriali è considerato un soglia criticaNel 2015, decine di paesi hanno firmato l'Accordo di Parigi sul clima per mantenere l'aumento della temperatura al di sotto dei 2 ºC, con un obiettivo più ambizioso di restare al di sotto di 1.5 ºC.

Il Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici (IPCC), un organismo scientifico interdisciplinare delle Nazioni Unite, ha individuato queste soglie di temperatura come punti di svolta per cambiamenti significativi negli ecosistemi terrestri.

Secondo Copernicus, anche le temperature oceaniche stanno aumentando. A parte aree specifiche del Pacifico meridionale e piccole regioni nel Pacifico settentrionale e nell'Atlantico settentrionale, le temperature del mare nel 2024 rimangono ben al di sopra dei livelli registrati dal 1991 al 2020.

Nell'estate del 2024, il Mar Mediterraneo ha raggiunto una temperatura record della superficie del mare di 28.56 ºC.

Le elevate temperature del mare sono interconnesse con le temperature terrestri, le precipitazioni e le condizioni meteorologiche nella regione del Mediterraneo, dove si produce oltre il 95 percento della produzione mondiale di olio d'oliva.

Samantha Burgess, vicedirettrice del Copernicus Climate Change Service, ha affermato che gli ultimi dati "segna una nuova pietra miliare nei record di temperatura globale e dovrebbe fungere da catalizzatore per aumentare le ambizioni per la prossima Conferenza sui cambiamenti climatici, COP29."

COP29, l'ultima conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, si sta svolgendo a Baku, in Azerbaigian, un paese produttore di olio d'oliva e uno dei firmatari dell'accordo di Parigi. La conferenza continuerà fino al 22 novembrend.