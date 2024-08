Olive Center ospiterà la conferenza inaugurale sulla sostenibilità dell'olio d'oliva

Si stima che circa 250 scienziati e professionisti dell'olio d'oliva parteciperanno alla conferenza internazionale inaugurale sulla sostenibilità dell'olivo presso il Robert Mondavi Institute for Wine and Food Science a Davis, in California, dal 5 settembreth a 7th.

L'Università della California-Davis Olive Center ospita la conferenza, che presenterà presentazioni di ricerche, tavole rotonde, sessioni di domande e risposte e casi di studio su una vasta gamma di argomenti rilevanti per l'olivicoltura, la molitura e la commercializzazione.

"Dal punto di vista agricolo, discuteremo argomenti come l'uso dell'acqua, il cambiamento climatico e il sequestro del carbonio ", ha affermato Javier Fernandez-Salvador, responsabile dell'Olive Center direttore esecutivo. "Tratteremo anche l’ottimizzazione dei fertilizzanti, la riduzione dei pesticidi, la conservazione dell’habitat, la gestione delle siepi, la salute del suolo e l’agricoltura rigenerativa”.

"Vogliamo anche esaminare cosa sta accadendo sul fronte della macinazione, in particolare [come la sansa] viene essiccata e utilizzata come compost o ulteriormente lavorata per estrarre composti benefici", ha aggiunto.

La conferenza si concluderà con una sessione di degustazione e una dimostrazione di cucina presso il campus di Napa del Culinary Institute of America. "Non sarebbe una buona conferenza se non includessimo l'aspetto alimentare”, ha detto Fernandez-Salvador.

Gli organizzatori immaginano la conferenza come un forum per presentare la le ultime ricerche sulla sostenibilità e dimostrare modi pratici affinché agricoltori e mugnai possano migliorare la sostenibilità. Sperano anche di utilizzare l'evento per catturare l'attenzione dei media e dei consumatori sull'olio d'oliva credenziali di sostenibilità.

A tal fine, la mattinata del terzo giorno sarà dedicata ai casi di studio, compreso il modo in cui la sostenibilità può aggiungere valore ai prodotti sul mercato.

"Abbiamo così tante persone che vengono per imparare come commercializzare meglio i loro prodotti perché a volte non sanno come tradurre il messaggio del coltivatore", ha detto Fernandez-Salvador. "Come riescono a rendere chiaro al consumatore il messaggio delle pratiche di sostenibilità del coltivatore?

I casi di studio riguarderanno anche modalità specifiche per attuare pratiche sostenibili negli oliveti coltivati ​​in modo tradizionale e intensivo preservare il centenario e ulivi millenari.

"La metà dei relatori sono scienziati e l'altra metà sono agricoltori, produttori e persone coinvolte nel settore, quindi c'è un po' di tutto”, ha detto Fernandez-Salvador. "Non volevamo che fosse un convegno incentrato esclusivamente sull'agricoltura, esclusivamente sull'irrigazione o esclusivamente sulla molitura. Deve includere ogni aspetto e toccare tutti gli aspetti della sostenibilità”.

Mentre agricoltori, mugnai e ricercatori con sede in California saranno una presenza significativa, Fernandez-Salvador ha affermato che l'Olive Center ha collaborato con l'Università di Évora in Portogallo, l'Università di Jaén in Spagna e il Consiglio oleicolo internazionale per portare esperti da tutto l'olivo mondo del petrolio per condividere le loro prospettive.

Insieme ai relatori, ha aggiunto che i partecipanti parteciperanno anche da tutto il mondo, compresi i paesi olivicoli di lunga data in Europa, Medio Oriente, Oceania e Nord e Sud America, insieme a nuove frontiere della produzione di olive, incluso l'Afghanistan e Pakistan.

Fernandez-Salvador ritiene che questa sarà la prima di numerose conferenze sulla sostenibilità. "Ci auguriamo che altre università raccolgano la sfida e continuino a tenere conferenze internazionali sulla sostenibilità in futuro”, ha affermato. "C’è interesse da parte di altre università che sono partner ora per continuare su questa strada in futuro”.

Iscrizione per la Conferenza Internazionale sulla Sostenibilità dell'Olivo si chiude il 18 agostoth.