Dopo un anno devastante, i produttori brasiliani sfidano le previsioni

Pioggia intensa ha inondato lo stato brasiliano meridionale di Rio Grande do Sul tra aprile e maggio 2024, ostacolando notevolmente gli sforzi degli olivicoltori locali.

Durante le settimane cruciali del raccolto, 800 millimetri di pioggia, più della metà del volume annuale previsto, hanno inondato una vasta porzione della regione in meno di 15 giorni. Le inondazioni hanno causato 181 vittime e danni per 3.7 miliardi di dollari (3.47 miliardi di euro) in tutta la regione.

È entusiasmante pensare che questo potrebbe portare a una crescente cultura dell'olio d'oliva nel nostro Paese. - Luiza Osorio, comproprietaria, Al-Zait

Sebbene le inondazioni non abbiano danneggiato molti frutteti, devastati dalle piogge primaverili di settembre 2023 che hanno impedito l'impollinazione, i produttori hanno segnalato difficoltà nella spedizione dei prodotti, nella ricezione dei materiali di imballaggio e nella gestione delle perdite personali.

In un contesto così difficile, non sorprende che il numero di brasiliani oli extra vergine di oliva inviato al 2024 NYIOOC Concorso Mondiale dell'Olio d'Oliva è sceso a soli 14, rispetto alle 53 voci del l'anno scorso.

Estância das Oliveiras, situata a Viamão, Rio Grande do Sul, è stata tra i vincitori del 2024. Ha vinto un Gold Award per il suo olio extravergine di oliva di punta, una miscela di olive Arbosana, Arbequina e Koroneiki. Ciò segna il suo terza vittoria consecutiva.

Tuttavia, la partecipazione al NYIOOC quest'anno ha richiesto sforzi straordinari da parte dell'azienda a conduzione familiare.

""Il nostro Stato ha dovuto affrontare il peggior disastro climatico nella storia del Brasile, con inondazioni massicce in diverse grandi città, tra cui la nostra capitale", ha affermato il socio amministratore Rafael Sittoni Goelzer. "Nonostante tutta la devastazione, abbiamo prodotto oli d'oliva che hanno ottenuto riconoscimenti internazionali".

"L'aeroporto della nostra regione è stato completamente sommerso ed è rimasto inoperativo per sei mesi, da maggio a ottobre", ha aggiunto. "Abbiamo dovuto percorrere oltre 1,000 chilometri per spedire i nostri oli alle competizioni da un aeroporto in un altro stato. Eppure, tutto questo sforzo e questa resilienza sono stati ricompensati con importanti riconoscimenti".

Il Rio Grande do Sul rimane lo stato brasiliano più importante per la produzione di olio d'oliva, rappresentando circa il 75 percento della resa nazionale. Tuttavia, lo stato ha prodotto solo 193,150 litri di olio d'oliva nel 2024, il 67 percento in meno rispetto alla resa record del 2023 e ben al di sotto della media quinquennale di 295,346 litri.

L'Estância das Oliveiras ha ottenuto la terza vittoria consecutiva al Campionato del 2024 NYIOOC. (Foto: Estância das Oliveiras)

"Molti produttori qui hanno perso i loro raccolti quest'anno a causa delle piogge di settembre e ottobre 2023, che hanno avuto un impatto diretto sui loro uliveti", ha affermato André Bertolucci, comproprietario di Olivas de Gramado nel Rio Grande do Sul.

"Ciò ci ha rattristato molto perché comprendiamo le immense sfide che comporta investire nella coltivazione dell'olivo qui, poiché non è tra le colture riconosciute '"materie prime" dell'agroindustria brasiliana", ha aggiunto.

Mentre molte regioni dello Stato sono state gravemente colpite dalle piogge e dalle inondazioni, Olivas de Gramado è stata risparmiata.

L'azienda ha vinto un Silver Award per il suo Terroir Serrano, una miscela di olive Arbequina, Picual, Frantoio, Koroneiki, Ascolana e Manzanilla.

"Per noi qui nella Serra Gaúcha, nell'entroterra del Rio Grande do Sul, essere premiati per il secondo anno consecutivo al NYIOOC è un grande onore, soprattutto considerando la partecipazione di produttori eccellenti provenienti da tutto il mondo", ha detto Bertolucci.

""Essere tra i migliori è un incredibile riconoscimento del duro lavoro, della dedizione e dell'amore di tutto il team Olivas de Gramado", ha aggiunto.

Il premio di quest'anno è stato speciale anche perché è stato il primo in cui Bertolucci e il suo team hanno prodotto olio d'oliva nel loro frantoio. In precedenza, si affidavano al frantoio della famiglia Goelzer.

"Quest'anno, la responsabilità della molitura è ricaduta su di me e, con il supporto e l'incoraggiamento di persone meravigliose provenienti da tutto il settore nazionale dell'olio d'oliva, siamo riusciti a fare un buon lavoro", ha affermato.

Secondo Bertolucci, il Brasile ospita un fiorente panorama di produttori di olio d'oliva di alta qualità.

André Bertolucci ha festeggiato il secondo successo consecutivo NYIOOC premio. (Foto: Olivas de Gramados)

""È una nuova era, che produce oli di alta qualità utilizzando tecnologie all'avanguardia e manodopera qualificata nella gestione degli uliveti, nella raccolta e nel processo di estrazione", ha affermato.

Nonostante le difficoltà legate al raccolto, i produttori non sono rimasti del tutto sorpresi dal continuo successo del Paese alla Mondo Competition.

""Sapevamo di essere sulla strada giusta, studiando a fondo, scambiando idee e informazioni con altri produttori brasiliani e investendo nel nostro uliveto e costruendo il nostro frantoio, il che ha ottimizzato l'intero processo", ha affermato Bertolucci.

"Crediamo inoltre che l'influenza della nostra unicità '"Il terroir è stato uno dei fattori chiave per raggiungere questi straordinari risultati", ha aggiunto.

Un altro produttore pluripremiato, Al-Zait, celebrato un altro anno di successi Al 2024 NYIOOC con il suo monovarietale Picual.

Le inondazioni estreme in Brasile hanno avuto ripercussioni sui produttori, tra cui Al-Zait. (Foto: Al-Zait)

""Il nostro trionfo a New York è stato un momento incredibile per noi", ha affermato la comproprietaria Luiza Osorio. "Essere riconosciuti ancora una volta tra i migliori al mondo è un grande onore e riflette il nostro impegno nel produrre olio d'oliva di alta qualità".

"Per noi è la conferma di tutto il duro lavoro, la passione e la dedizione che mettiamo in ogni raccolto", ha aggiunto. "Questo riconoscimento ci motiva a continuare a superare i confini dell'eccellenza e a rappresentare con orgoglio il Brasile sulla scena mondiale".

Le attività di Al-Zait sono state direttamente influenzate dagli eventi meteorologici estremi.

""La pioggia eccessiva ha avuto un impatto significativo sui nostri uliveti", ha affermato Osorio. "Le forti piogge non solo hanno messo a repentaglio la qualità della frutta, ma hanno anche portato a una riduzione del nostro volume di produzione complessivo".

"Inoltre, abbiamo sperimentato periodi di fioritura variabili a causa di ondate di calore inaspettate durante l'inverno, che hanno complicato ulteriormente il ciclo di crescita delle nostre olive", ha aggiunto. "Nonostante questi inconvenienti, il nostro team ha lavorato instancabilmente per mantenere gli standard più elevati durante tutto il processo".

Secondo Osorio, le vittorie al NYIOOC per gli oli d'oliva di alta qualità prodotti in Brasile rappresentano un'opportunità per tutte le parti interessate.

""La vittoria di questo prestigioso premio mette in luce la qualità dell'olio extravergine di oliva brasiliano e aiuta a educare i consumatori locali e internazionali sul potenziale dei nostri prodotti", ha affermato Osorio.

""Riteniamo che, man mano che più persone riconosceranno l'artigianalità e la dedizione che si celano dietro la produzione di olio d'oliva di questo calibro, ciò ispirerà un maggiore apprezzamento e una maggiore domanda di olio extra vergine di oliva di alta qualità in Brasile", ha aggiunto.

"È emozionante pensare che questo potrebbe portare a un coltivare la cultura dell'olio d'oliva nel nostro Paese", ha concluso Osorio.