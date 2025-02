Il rinomato programma Sommelier si espande in Europa

Olive Oil Times collabora con l'Accademia dell'olio d'oliva nei Paesi Bassi per offrire il suo fiore all'occhiello Programma sommelier in Europa.

Il corso di cinque giorni che copre l'analisi sensoriale dell'olio d'oliva, le migliori pratiche di produzione, i benefici per la salute, la nutrizione, le applicazioni culinarie e la garanzia della qualità farà il suo debutto europeo a settembre presso la Jamfabriek di 's‑Hertogenbosch, a circa 80 chilometri a sud di Amsterdam.

Curtis Cord, il CEO fondatore di Olive Oil Times e le NYIOOC Mondo Olive Oil Competition, ha affermato il Accademia dell'Olio d'Oliva team "incarna la missione del nostro programma: dare potere a una generazione di educatori sull'olio d'oliva".

""La collaborazione è fondamentale per promuovere l'istruzione sull'olio d'oliva su scala globale", ha affermato Christianne Noordermeer Van Loo, direttore esecutivo dell'Olive Oil Academy e laureata nel 2023. Olive Oil Times Programma Sommelier.

Che tu sia un produttore, uno chef, un acquirente o un appassionato intenditore, acquisirai gli strumenti per valutare, apprezzare e promuovere l'olio extravergine di oliva di alta qualità. - Wilma van Grinsven-Padberg, capo panel, Olive Oil Institute, Paesi Bassi

"Unendo le forze con Olive Oil Times, possiamo combinare le migliori risorse, competenze e metodi di insegnamento per garantire che gli studenti ricevano una formazione di alto livello nella valutazione e nell'apprezzamento dell'olio d'oliva", ha aggiunto.

""Integriamo le ultime scoperte scientifiche e le tendenze del mercato per garantire che il programma si allinei perfettamente alle esigenze dei professionisti e degli appassionati", ha affermato di Grinsven-Padberg, che ha completato il Olive Oil Times programma nel 2017 e ora è capogruppo del Consiglio oleicolo internazionale presso Istituto dell'Olio d'Oliva.

Noordermeer Van Loo e van Grinsven-Padberg pubblicizzarono la Jamfabriek e 's‑Hertogenbosch come sede ideale per il programma.

La Jamfabriek, un'ex fabbrica di marmellate, è stata trasformata in uno spazio per eventi, con strutture studiate appositamente per la preparazione di cibi e per dimostrazioni.

"Conosciuta per la sua ricca storia e la vivace scena culinaria, 's‑Hertogenbosch offre uno scenario stimolante per il corso da sommelier", hanno affermato Noordermeer Van Loo e van Grinsven-Padberg. "I partecipanti potranno immergersi nel patrimonio culturale della città, approfondendo al contempo il loro apprezzamento per l'olio d'oliva."

La città di 161,000 abitanti, fondata nel 1185, è ben collegata tramite treno e autobus. Quattro aeroporti principali (Amsterdam, Bruxelles, Eindhoven e Rotterdam) sono raggiungibili in un'ora, rendendola accessibile ai partecipanti che viaggiano da qualsiasi luogo.

Wilma van Grinsven-Padberg, Curtis Cord e Christianne Noordermeer Van Loo

Il Sommelier Certificate Program, tenutosi per la prima volta a New York City nel 2016, con edizioni successive a Londra e San Francisco, vanta quasi 500 Olive Oil Times Sommelier Certificati operando in ogni aspetto del mondo dell'olio d'oliva.

Da ricercatori e produttori pluripremiati a importatori, imprenditori e consumatori curiosi, gli ex studenti del Sommelier Certificate Program provenienti da ogni ceto sociale hanno elogiato il corso.

"Ho davvero amato ogni singolo momento del corso. Questa settimana è stata davvero incredibile. Gli insegnanti sono tutti fantastici, i panel sono stati grandiosi e complessi, ma anche divertenti", ha detto Emese Tombor dopo aver completato il programma a Londra.

Il produttore pluripremiato Mehmet Taki ha partecipato al programma in Londra nel 2023 e progettò di applicare alcune delle nuove tecniche agricole e di macinazione che aveva appreso.

""È un programma molto equilibrato, che non si limita solo alla degustazione dell'olio d'oliva, ma fornisce anche informazioni concrete su ogni aspetto, dalla coltivazione allo stoccaggio, alle nuove tendenze e pratiche", ha affermato.

Nel corso degli anni, molti ex studenti hanno affermato di aver frequentato il corso per imparare a riconoscere l'alta qualità e difettoso quelli per consigliare clienti e acquirenti.

"Volevamo ampliare le nostre conoscenze per trasmetterle ai nostri chef, rivenditori e distributori, nonché esporre i nostri palati ad oli al di fuori delle nostre competenze spagnole", ha affermato Karrie Kimble, un'importatrice di Philosophy Foods che ha partecipato New York in 2019.

"Il programma è strabiliante; pensavo fosse troppo costoso. Credo che dovrebbe costare di più", ha detto Herman Pobrati, che ha anche recentemente frequentato il corso di Londra. "Ho imparato così tanto e la mia percezione del mondo EVOO è cambiata in meglio. Eccellente.”

"Rivelazione dopo rivelazione, formazione da superstar, il meglio che potesse essere. Una formazione e un'esperienza di livello mondiale", ha affermato una nuova sommelier, Jacqueline Conibeer.

Van Grinsven-Padberg ha affermato la collaborazione con Olive Oil Times costituirebbe un punto di riferimento nella formazione sull'olio d'oliva in Europa, andando oltre l'ambito della formazione tradizionale.

"Che tu sia un produttore, uno chef, un acquirente o un intenditore entusiasta, acquisirai gli strumenti per valutare, apprezzare e sostenere l'alta qualità olio extravergine d'oliva, "Ha detto.

Le iscrizioni al corso del 22-25 settembre sono aperte già aperto.