Il Perù ha il suo comitato di degustazione approvato dal Consiglio oleicolo

Produttori e funzionari peruviani hanno festeggiato la certificazione del primo panel di degustazione del Paese approvato dal Consiglio oleicolo internazionale, in vista di quello che si prevede sarà un raccolto eccezionale.

Il comitato, composto da 12 membri, è stato formato a Tacna, la capitale olivicola del Paese, per contribuire a migliorare la qualità dell'olio d'oliva e agevolare la regione nel conseguimento della certificazione di indicazione geografica.

C'è anche ottimismo sul fatto che la credibilità fornita da una certificazione del comitato di degustazione approvata dal CIO aggiungerà valore alle esportazioni di vini confezionati singolarmente.

"Il panel di degustazione è stato identificato come una necessità per sostenere la produzione di oli di oliva di qualità in Perù e per colmare in qualche modo le lacune di innovazione che avevamo identificato a livello della nostra regione", ha affermato Lourdes González, un produttore pluripremiato a Vallesur e capogruppo.

In precedenza, i produttori peruviani dovevano inviare campioni al vicino Cile per ottenere la certificazione olio extravergine d'oliva – che richiede test fisico-chimici e organolettici – da parte di un panel di degustazione accreditato.

González ha affermato che l'analisi sensoriale diffusa dell'olio d'oliva peruviano ogni anno fornirà ai produttori anche un feedback per risolvere eventuali problemi agronomici o di molitura che possono causare difetti comuni.

Ha aggiunto che i produttori peruviani devono migliorare la qualità per poter competere a livello locale con le importazioni e a livello internazionale nella fascia alta del mercato.

"A Tacna, stiamo scommettendo su una futura Denominazione di Origine Protetta (DOP) per l'olio d'oliva", ha affermato. "Abbiamo individuato le caratteristiche che rendono appropriata una certificazione PDO. Il panel sarà uno strumento chiave nel supportare questa iniziativa.”

La formazione del panel anticipa anche quello che González si aspetta come un raccolto abbondante in Perù.

Dopo un inverno caldo che ha portato a un raccolto storicamente scarso nel 2024, ha affermato, le condizioni erano state eccellenti in vista del raccolto del 2025.

""Abbiamo avuto un inverno normale con temperature adeguate, poi c'è stato un intenso fenomeno di fioritura e c'è stata una buona percentuale di allegagione", ha detto González. "Di conseguenza, la produzione di quest'anno supererà la media."

Tuttavia, Gianfranco Vargas, un altro produttore vicino a Tacna, ha messo in guardia diffusione continua della mosca mediterranea della frutta, le cui larve si nutrono di olive.

Sebbene nel vicino Cile l'infestazione sia stata nel frattempo sotto controllo, Vargas ha affermato che la triplicazione del numero di ettari di alberi da frutto piantati nel Perù meridionale negli ultimi 15 anni non è stata accompagnata da un aumento delle risorse per il monitoraggio.

"Da quando abbiamo presentato la denuncia a Tacna, il numero di moscerini della frutta catturati è aumentato ogni mese", ha affermato. "Questo aumento si protraeva da settembre dell'anno scorso a causa dell'aumento della stagione calda, che ha accelerato il ciclo riproduttivo delle mosche".

Le autorità della regione hanno risposto raccogliendo e seppellendo la frutta troppo matura, che altrimenti sarebbe stata lasciata marcire nei campi e destinata a incubare le future generazioni della mosca.

Nonostante questi sforzi, Vargas è scettico sul fatto che il Servizio Nazionale di Salute Agraria (Sensa) riuscirà a raggiungere l'obiettivo di due o tre anni di eliminare la mosca della frutta nella regione.