Primo Festival OlivitalyMed salutato come un successo nel Cilento

Organizzatori e partecipanti hanno acclamato il premier Festival OlivitalyMed come un successo.

Si terrà dal 4 maggioth a 6th presso il millenario Castello di Rocca Cilento in Campania, l'evento ha riunito produttori, politici e appassionati per degustazioni, convegni e dibattiti.

Per gli attori nazionali, (OlivitalyMed) è stato un momento di confronto per definire le criticità attuali e tracciare un percorso verso il futuro dell'olio extravergine di oliva. - Nicolangelo Marsicani, frantoiano e organizzatore di eventi

"È un successo che ci rende orgogliosi e la realizzazione del suo sogno di realizzare nel Cilento un evento che dimostri le mille sfaccettature del Cilento. olio extravergine d'oliva”, hanno detto la famiglia Sgueglia, proprietaria e organizzatrice del locale.

L'evento nasce da un'idea del compianto Stefano Sgueglia. "Aveva immaginato un programma trasversale capace di soddisfare sia le aspettative dei professionisti che la curiosità dei nuovi arrivati”, hanno detto la famiglia. "In questi tre giorni, infatti, i numerosi visitatori hanno dimostrato grande interesse e hanno affollato le stanze e gli spazi del castello”.

Gli appassionati di olio d'oliva e gli esperti del settore presenti hanno avuto l'opportunità di partecipare a degustazioni gratuite e guidate e a convegni su salute, cucina e scienza.

Non è un caso che il Cilento sia stata la sede prescelta per OlivitalyMed. La parte meridionale della provincia di Salerno è la culla dello studio che ha portato alla validazione scientifica dell' Dieta mediterranea.

Nel 1962 Ancel Keys e il suo team di ricercatori si stabilirono a Pioppi, dove iniziarono le ricerche per Studio di sette Paesi indagare la correlazione tra dieta, stile di vita e malattie cardiovascolari.

"Si tratta di un'iniziativa importante per questo territorio, vocato alla produzione di olio extravergine di oliva e dove oltre 40 anni fa furono gettate le basi della dieta mediterranea”, ha affermato Giuseppe Coccorullo, presidente dell'Associazione Cilento Vallo di Diano. ed Ente Parco Nazionale degli Alburni.

"L'olivo è una pianta fondamentale del nostro parco, dove le diverse varietà di olivo arricchiscono la biodiversità locale”, ha aggiunto. "La dieta mediterranea non è solo un patrimonio mondiale ma una risorsa per le economie locali; non si tratta solo di un modello alimentare ma di uno stile di vita, che trova la sua cornice ideale in questo ambiente, dove le attività e gli sport all’aria aperta possono essere praticati in modo sicuro e sano”.

Durante la festa, un ampio salone ha ospitato gli stand dei produttori di olio extravergine di oliva campani. Parallelamente, un'altra ampia area è stata dedicata ai produttori di altre regioni italiane e di alcune Comunità Emblematiche della Dieta Mediterranea.

In questi spazi visitatori e buyer hanno potuto parlare con i produttori e godersi una degustazione gratuita dei loro prodotti.

Negli spazi esterni, i partecipanti hanno trovato gli stand di numerosi artigiani del cibo locale, che offrivano piatti a base di pesce e vegetali, pasticceria e prodotti da forno, gelato ed cocktail abbinati ai migliori oli extravergine di oliva del Cilento.

Tra loro c'era il pizzaiolo Cristian Santomauro, uno dei ambasciatori della dieta mediterranea, che preparò l'Ammaccata, tipica pizza cotta nel forno a legna.

Cristian Santomauro prepara Ammaccata durante il festival OlivitalyMed al Castello di Rocca. (Foto: Ylenia Granitto)

Ammaccata è un marchio registrato nell'elenco nazionale dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali, che hanno una diffusione talmente limitata da non poter beneficiare delle certificazioni di Denominazione di Origine Protetta e di Indicazione Geografica Protetta dell'Unione Europea, ma offrono comunque una garanzia di qualità.

"Questa è una ricetta antica che ho imparato da mia nonna Teresa”, ha detto Santomauro. "A differenza della pizza, non è rotonda ma ovale. La sua composizione prevede tre grani antichi: il grano duro Saragolla e un mix di grano tenero Risciola e Carosella.

Santomauro lavora l'impasto a mano in una grande vasca di legno prima di condirlo con diversi ingredienti.

"Ogni tipo di Ammaccata è abbinato a un olio extravergine di oliva ", ha affermato. "Oggi sto preparando il 'versione classica' con salsa di pomodoro cotto, origano di montagna, cacioricotta stagionata del Cilento grattugiata e una Rotondella in purezza.”

"Ci sono altre due versioni, una chiamata 'Schietta', che preparo con aglio, origano, acciughe di Menaica e un monovarietale di Salella, e uno chiuso a calzone, ripieno di verdure selvatiche cucinate con olio extravergine di oliva Cilento DOP”, ha aggiunto. "A questo ripieno, a seconda della stagione, aggiungo le acciughe di Menaica, le olive Salella schiacciate o la cacioricotta del Cilento, tutti presidi Slow Food”.

Il momento informativo di OlivitalyMed si è aperto con un dibattito su armonia e olio extravergine di oliva condotto dal conduttore Giuseppe Vessicchio e dallo specialista in scienze della nutrizione Michele Scognamiglio.

Il ciclo di convegni previsto per l'evento si è poi aperto con un seminario sulle scienze dell'olio extravergine di oliva, che ha offerto una panoramica sugli ultimi sviluppi della ricerca con un focus su nutrizione e prevenzione delle malattie.

Tra i relatori Raffaele Sacchi, coordinatore del corso di laurea in Scienze gastronomiche del Mediterraneo presso il Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli 'Federico II.

"L’olio extra vergine di oliva è l’alimento funzionale più potente della dieta mediterranea”, ha affermato. "La sua importanza nell'uso quotidiano, sia a crudo che in cottura, è dimostrata dalle numerose funzioni benefiche e preventive, tra cui antinfiammatoria, antiossidante e antinvecchiamento, ipotensiva, cardio e neuroprotettiva, antidiabetica, saziante, ecc. SU."

"Inoltre è un alimento fragrante, pungente, vivace, principio attivo in tutte le nostre preparazioni tradizionali, dal ragù ai fritti, dal tonno in scatola ai dolci e perfino al gelato”, ha aggiunto Sacchi.

Nell'arco di tre giorni si sono svolte una serie di masterclass, comprese degustazioni guidate: un'analisi sensoriale degli oli extravergini di oliva a denominazione di origine prodotti in Campania, guidati da Maria Luisa Ambrosino, capo panel della Camera di Commercio di Napoli.

L'evento prevedeva anche degustazioni guidate di oli del Gargano pugliese e del più ampio bacino del Mediterraneo. Un altro evento incentrato su come aromi di olio extravergine di oliva variare tra le regioni.

Il programma è proseguito con un convegno sull'oleoturismo con rappresentanti della Campania e di associazioni nazionali e locali.

Veduta dal Castello della Rocca sede di OlivitalyMed (Foto: Ylenia Granitto)

Poi, il convegno dal titolo "Evofuturo” con esperti e rappresentanti delle organizzazioni di produttori focalizzati sulle prospettive del settore e sulle prossime sfide.

Questo è stato seguito da un discorso intitolato "Conversazioni sulla Pizza” tra il pizzaiolo Franco Pepe (presente nella serie Chef's Table Pizza di Netflix), il produttore e mugnaio Nicolangelo Marsicani e il giornalista Stefano Carboni.

"Questo intervento ha portato alla luce alcune criticità e diversi elementi su cui lavorare, come l'importanza dell'educazione del consumatore alla qualità, la riconoscibilità del prodotto legata alla territorialità e le azioni da intraprendere per migliorare la comunicazione”, ha affermato Carboni.

Durante l'evento si è discusso del ruolo emergente che la ristorazione può svolgere nel promuovere l'olio extra vergine di oliva come ingrediente chiave nelle cucine regionali.

"Possiamo però dire che oggi la consapevolezza dei consumatori è in aumento e tutti noi abbiamo strumenti più critici per scegliere il cibo che mettiamo sulla nostra tavola”, ha detto Carboni. "In questo senso prendo in prestito la celebre frase del filosofo Ludwig Feuerbach, 'noi siamo quello che mangiamo', per dirlo oggi 'mangiamo ciò che siamo.'”

Queste osservazioni hanno dato vita ad un ricco dibattito, proseguito durante il convegno conclusivo, sul ruolo dell'olio extravergine di oliva nel settore della ristorazione.

"OlivItaliaMed non è stato solo un momento di approfondimenti tecnici e incontri di business, ma soprattutto di scambio di opinioni, culture e conoscenze”, ha affermato Marsicani, responsabile dell'organizzazione tecnica dell'evento.

"Per il Cilento, luogo iconico dell’olio extravergine di oliva, è stato un momento di confronto con altre coltivazioni di olivo che sembrano performare meglio sui mercati, e questo confronto, se fatto con lungimiranza e intelligenza, può fornire lo spunto per migliorare le produzioni autoctone. produzioni esaltandone l’autenticità”, ha aggiunto.

"Per gli attori nazionali è stato un momento di confronto per definire le criticità attuali e tracciare un percorso verso il futuro dell'olio extravergine di oliva”, ha continuato Marsicani.

Gli organizzatori hanno affermato che l'evento ha offerto l'opportunità di trascinare i produttori locali e nazionali verso il futuro, incoraggiandoli ad abbandonare le pratiche tradizionali che abbassano la qualità e ad abbracciare una nuova cultura incentrata sul "olio extravergine di oliva fruttato, amaro e piccante ravvivato da aromaticità e bellezza.”

Gli organizzatori sono già al lavoro sulla prossima edizione di OlivitalyMed. Tutte le informazioni le potete trovare su sito dell'evento.