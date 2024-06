37 completo Olive Oil Times Programma per sommelier a New York

L’olio extra vergine di oliva è tra i prodotti più salutari al mondo, una pietra miliare culturale e un business globale da 20 miliardi di dollari. Eppure la maggior parte degli acquirenti e dei consumatori ne sa molto poco.

Trentasette produttori, rivenditori, appassionati e imprenditori di olio d'oliva si stanno proponendo di cambiare la situazione dopo aver completato la settimana Olive Oil Times Education Lab Sommelier Certification Program a Manhattan.

I partecipanti hanno viaggiato da tutto il mondo per il corso di cinque giorni, che riguardava l'olio d'oliva valutazione sensoriale, migliori pratiche di produzione, salute e nutrizione, applicazioni culinarie e garanzia di qualità.

Ho adorato il corso. Ha superato le mie aspettative e mi ha motivato a continuare ad imparare. - Joe Maruca, co-proprietario, TRE Olive

Tra loro c'era Joe Maruca, il comproprietario di TRE Olive. "Volevo iscrivermi negli ultimi anni”, ha detto. "La mia famiglia opera nel settore dell'olio d'oliva da quattro generazioni e volevo aumentare le mie conoscenze e far progredire l'azienda di famiglia.

L'azienda con sede nel Massachusetts importa olio extravergine d'oliva dai suoi uliveti dedicati in Calabria. Anche dopo vincente il premio di qualità più ambito del settore all'edizione 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition, Maruca ha detto che c'è sempre altro da imparare.

Joe Maruca di TRE Olive è un pluripremiato produttore di olio extravergine di oliva calabrese.

Maruca intende utilizzare ciò che ha imparato sulla scienza dietro l'olio d'oliva benefici alla salute per illuminare i clienti e il suo team. "L’istruzione è l’aspetto più importante e spero di continuare ad imparare in futuro”, ha affermato.

Rafael Buchabqui, il proprietario della Azeite Torrinhas con sede in Brasile, era un altro produttore desideroso di espandere le sue conoscenze e fare rete con persone che la pensano allo stesso modo a New York.

Peter Mountanos, Bastian Jordan, John Reali, Rafael Buchabqui e Joe Maruca (Foto: Peter Mountanos)

"Volevo esplorare ulteriormente questo argomento [il mondo dell'olio d'oliva] per saperne di più sul mio prodotto, discutere con altri sommelier specializzati di olio d'oliva sui modi per migliorare i nostri oli ed educare le persone intorno a me ", ha affermato.

Buchabqui ha affermato che lavorare per identificare la vasta gamma di aromi e sapori in quasi cento campioni di olio d'oliva provenienti da 14 paesi analizzati durante il corso di cinque giorni è stato interessante e stimolante.

"[Con questa conoscenza,] sarò più fiducioso nel discutere dei nostri oli con il nostro staff e sarò in una posizione migliore per educare le persone intorno a me", ha affermato.

Altri produttori hanno aderito al corso per acquisire una prospettiva globale sul settore dell'olio d'oliva.

"Ho deciso di seguire il corso per conoscere le prospettive e le opinioni sull'olio d'oliva delle persone negli Stati Uniti e nell'emisfero meridionale e per approfondire la situazione negli Stati Uniti ", ha affermato Bastian Jordan, il proprietario di Jordan Olivenöl. "Volevo utilizzare queste informazioni per il mio sviluppo personale nel settore dell'olio d'oliva e per stabilire preziosi contatti.

Jordan, che produce olio d'oliva sull'isola greca di Lesbo e lo importa a Düsseldorf, nella Germania occidentale, è stato coinvolto nel settore dell'olio d'oliva per tutta la sua vita professionale. Ha detto di aver apprezzato l'opportunità di incontrare nuove persone e affinare le sue capacità di analisi sensoriale.

Bastian Jordan nei suoi uliveti a Lesbo

"Riporterò le intuizioni al German Olive Oil Panel, di cui sono membro, per discutere le somiglianze e le differenze nelle valutazioni sensoriali ", ha affermato.

Insieme ad agricoltori e frantoiani, i professionisti della vendita di olio d'oliva si sono recati nel distretto Flatiron di New York per saperne di più sull'olio extra vergine di oliva e sui suoi principali punti di forza: sapore e salute.

"Mi sono innamorato dell'olio extra vergine di oliva mentre lavoravo nel mio precedente ruolo di vendita di O‑Med, e ora ho la fortuna di rappresentare [il marchio spagnolo] Castillo de Canena sulla costa orientale ", ha affermato Shea Vinson. "Mi sono iscritto al corso per approfondire la mia conoscenza dell'olio extravergine di oliva in modo da poter comunicare meglio il suo valore al mio distributore, ai clienti al dettaglio e ai consumatori finali.

Vinson, che vive a New York City, ha affermato che il corso è stato completo, con relatori coinvolgenti e informazioni essenziali in ogni sessione.

"La parte relativa alla valutazione sensoriale era la mia preferita, anche se la sezione relativa agli abbinamenti alimentari era al secondo posto", ha affermato.

Vinson prevede di utilizzare la sua maestria per migliorare la comunicazione di vendita e trasmettere le informazioni ai clienti e al pubblico in generale.

"Mi piacerebbe acquisire abbastanza esperienza per prestare servizio su a pannello di degustazione e idealmente utilizzare ciò che ho imparato per curare la mia selezione di vendita al dettaglio", ha affermato.

Mark Lemmens, il fondatore di Olicious, si è recato a New York dai Paesi Bassi con l'intenzione di espandere i suoi orizzonti di degustazione e portare una nuova portata di conoscenze ai suoi clienti nei settori della ristorazione e della vendita al dettaglio.

Marco Lemmens

"Mi occupo di olio d'oliva da quattro anni e la mia missione è educare consumatori, rivenditori e professionisti sulla qualità e sui benefici per la salute dell'olio d'oliva ", ha affermato. "Mi aspettavo anche di saperne di più sulle varietà di olive attraverso le ampie opportunità di degustazione.

Lemmens non è rimasto deluso, lodando la struttura del corso e la vasta gamma di professionisti che hanno insegnato in ciascuna sezione.

"È stata un’esperienza fantastica stare con così tante persone che condividono la stessa passione”, ha aggiunto. "In particolare ho apprezzato molto le sessioni di degustazione così come le sessioni più tecniche sul processo di produzione dell'olio d'oliva. Mi ha aiutato a descrivere meglio gli attributi positivi e negativi durante la degustazione.

Lemmens ha affermato che utilizzerà ciò che ha imparato durante il corso per informare i suoi clienti e incorporare le conoscenze nella sua formazione masterclass.

"Posso informare meglio i clienti sui benefici per la salute e su come possono verificarsi difetti durante la produzione", ha affermato. "In qualità di sommelier di olio d'oliva, guadagno più fiducia da parte dei professionisti della vendita al dettaglio e del settore HORECA. "

Carline Brandao Procell, proprietaria di Bella Nonnas Olive Oil & Vinegar a Shreveport, Louisiana, ha partecipato al corso per rinfrescare la sua conoscenza dell'olio d'oliva e prepararsi a condurre alcuni tour degli uliveti l'anno prossimo.

Carline Brandao Procell

"Ho pensato che il corso fosse estremamente istruttivo e abbia chiarito un po' di confusione da parte mia riguardo agli aspetti di raccolta e lavorazione del settore dell'olio d'oliva ", ha affermato. "Mi è particolarmente piaciuto saperne di più sugli aspetti salutari dell'olio d'oliva, in particolare sul polifenoli. "

"Questo è un aspetto che mi viene chiesto spesso nel mio negozio", ha aggiunto Procell. "Trovo che i miei clienti cerchino sempre più di migliorare la propria salute. Ho la fortuna di essere una fonte per loro, non solo di oli e balsamici salutari, ma anche di informazioni pertinenti sulle loro scelte dietetiche.

Procell apprezza il suo ruolo di specialista dell'olio d'oliva e ora può rafforzare le sue spiegazioni sul motivo per cui i clienti dovrebbero scegliere oli extra vergini di oliva di alta qualità.

"Un'azienda vinicola mi ha programmato per un corso di abbinamento cibo, vino e olio d'oliva ", ha detto. "Una famiglia mi ha prenotato per parlare con loro durante la cena della domenica e guidarli su come ordinare i loro oli d'oliva. Due compagnie di crociera mi hanno chiesto di condurre tour nel Mediterraneo per la stagione del raccolto 2025”.

Mentre molti partecipanti al programma sono professionisti esperti dell'olio d'oliva che cercano di ampliare le proprie conoscenze, altri sono venuti per assecondare la loro passione per il prodotto e informare progetti personali.

Abir Ali

"Sono un architetto formalmente formato con uno studio di progettazione multidisciplinare, quindi professionalmente sono ben al di fuori del settore”, ha affermato Abir Ali, che ha viaggiato a New York da Detroit.

"Personalmente, però, l'olio d'oliva è una parte importante della mia vita ", ha aggiunto. "Mia madre è libanese e sono cresciuto in una cultura in cui le olive e l'olio d'oliva facevano la loro comparsa quotidiana in tutto, dal cibo alla bellezza alla medicina.

Ali, cresciuta con la cucina pakistana infusa di olio d'oliva di suo padre, ha detto che le è piaciuta immensamente la lezione. Ha citato specificamente la diversità dei suoi compagni studenti e degli istruttori.

"Le degustazioni erano le mie preferite", ha detto Ali. "Mettere alla prova e allenare il mio senso dell’olfatto e del gusto è stato un vero piacere e una gradita pausa dagli schermi e dalle riunioni”.

Ali intende utilizzare ciò che ha imparato durante il corso per curare la propria esperienza di degustazione.

"Il mio lavoro di progettazione, al di fuori del settore dell'olio d'oliva, ruota attorno alla costruzione di tavoli letterali e figurati affinché le persone possano incontrarsi e scambiarsi ", ha affermato. "Ora, con la conoscenza che ho imparato a New York – e molta pratica continua – posso riunire le persone attraverso un’esperienza comunitaria artigianale che ruota attorno alla bellezza e al potere dell’olio d’oliva”.

