31 Corso completo di certificazione per sommelier a Londra

Aspiranti sommelier di olio d'oliva da Istanbul a Ottawa si sono riuniti presso il CIEE Global Institute nel quartiere Bloomsbury di Londra all'inizio di questo mese per partecipare al Olio d'oliva Sommelier Certification Program.

Dopo cinque giorni, i partecipanti 31 hanno completato il corso, che ha riguardato la valutazione della qualità dell'olio d'oliva, la coltivazione e la storia, la raccolta e la produzione, benefici alla salute, chimica, regioni e cultivar, standard e voti, applicazioni culinarie ed educazione del consumatore.

Ho pensato che fosse giunto il momento di imparare a valutare la qualità dell'olio d'oliva. Ho trovato il corso eccezionalmente buono. Oltre le mie aspettative. - Mehmet Taki, asset manager e produttore di olio d'oliva

"Il programma è favoloso; tutto è coperto ", ha detto Christianne Noordermeer Van Loo, direttore non esecutivo nel settore sanitario, finanziario e culturale che ha viaggiato dai Paesi Bassi Olive Oil Times.

Noordermeer Van Loo ha deciso di iscriversi al corso dopo quasi un decennio di produrre olio d'oliva per hobby da un piccolo boschetto su una proprietà che ha comprato in Umbria.

"Sono rimasto impressionato dal divertimento che ho avuto durante la vendemmia e dall'avere il mio olio extravergine d'oliva, "Ha detto. "Ho notato questo corso qualche tempo fa, ed è stato un sogno iscriversi, ma ho pensato che non fosse per persone senza alcuna o pochissima conoscenza. Nel novembre 2022 ho deciso di iscrivermi... e mi hanno fatto entrare".

Noordermeer Van Loo ha in programma di identificare un frantoio più adatto per portare le sue olive per la trasformazione l'anno prossimo. Vuole anche usare le sue conoscenze per migliorare le sue capacità sensoriali e svilupparsi ulteriormente come assaggiatrice.

Il programma si è rivelato popolare tra gli agricoltori amatoriali. Mehmet Taki, un asset manager, è volato da Istanbul a Londra per partecipare al programma dopo aver fondato la sua azienda olivicola in Turchia dieci anni fa.

"Ho pensato che fosse giunto il momento di imparare a valutare la qualità dell'olio d'oliva ", ha detto Olive Oil Times. "Ho trovato il corso eccezionalmente buono. Oltre le mie aspettative. È un programma molto ben bilanciato, non solo limitato alla degustazione dell'olio d'oliva, ma che fornisce anche solide informazioni su ogni aspetto dell'olio d'oliva, dall'agricoltura alla Conservazione, comprese le nuove tendenze e pratiche.

Taki ha in programma di condividere la sua maestria con i suoi dipendenti della fattoria per migliorare la sua produzione. "Inoltre, ci sono un paio di idee relative alle pratiche agricole e alla molitura dell'olio d'oliva che vorrei sperimentare nella mia azienda agricola e vedere i risultati ", ha aggiunto.

Molti professionisti dell'olio d'oliva e agricoltori per hobby hanno partecipato al programma per sviluppare competenze e aiutare le loro attività.

Birger Vanacker, proprietario di una gastronomia indipendente in Belgio che vende olio extra vergine di oliva, si è iscritto al programma per migliorare la sua padronanza dei prodotti ed educare i suoi clienti.

Birger Vanacker

"Poiché l'olio d'oliva è una parte così importante delle mie vendite, volevo saperne di più ", ha detto Olive Oil Times. "Non solo per fare una selezione migliore nel mio assortimento, ma anche per avere un maggiore controllo della qualità e della varietà".

"Posso informare meglio i miei clienti e aiutarli a scegliere l'olio d'oliva giusto per i loro scopi personali e le loro preferenze di gusto ", ha aggiunto.

Vanacker prevede di utilizzare questa competenza per organizzare laboratori di degustazione. Ne ha ordinati 144 bicchieri da degustazione ufficiali e ospiterà la sua prima lezione il 30 maggio.

"Applicherò le mie conoscenze alla selezione del mio assortimento, il che potrebbe sembrare abbastanza ovvio", ha affermato. "Tuttavia, vorrei anche trasmettere ciò che ho imparato ai miei clienti educandoli attraverso workshop e dimostrazioni perché le persone non sanno ancora abbastanza sull'olio extra vergine di oliva.

Sebbene Vanacker conoscesse già un po 'l'olio d'oliva per precedenti esperienze, ha affermato che il corso è stato prezioso a causa dell'ampia gamma di relatori che discutono delle loro specifiche aree di competenza.

"Non avevo idea che alcune note di degustazione fossero un'indicazione di cattivo olio d'oliva ", ha detto. "Alcune cose che pensavo fossero normali, in realtà, non lo sono affatto”.

In contrasto con la precedente esperienza di Vanacker, Guy Hendrickx, sommelier di olio d'oliva e importatore dal Belgio, si è recato a Londra per studiare ulteriormente il qualità sensoriali positive di olio extra vergine di oliva dopo l'esame difetti dell'olio d'oliva ampiamente.

"Sono un sommelier di olio d'oliva e importatore di olio d'oliva italiano di alta qualità, quindi l'implementazione di parti di ciò che ho imparato sarà eseguita piuttosto agevolmente sul lavoro ", ha affermato.

"Le mie parti preferite erano assaggiare alcuni oli d'oliva davvero buoni e assaggiare alcuni oli d'oliva non italiani, dato che assaggio principalmente molti oli italiani ", ha aggiunto Hendrickx.

L'edizione di quest'anno del London Olive Oil Sommelier Certification Program era popolare tra i rivenditori.

Elizabeth Kilvert, proprietaria di due negozi chiamati The Unrefined Olive, ha viaggiato da Ottawa per saperne di più sull'olio d'oliva e trasmettere questa comprensione ai suoi clienti.

Elisabetta Kilvert

"È nostra responsabilità come venditori imparare tutto il possibile ed essere una guida per il cliente ", ha affermato. "Dobbiamo trasmettere il nostro entusiasmo per l'olio d'oliva.

Kilvert ha visto il corso come una parte essenziale del dialogo del settore dell'olio d'oliva. Crede che produttori e consumatori possano imparare gli uni dagli altri e aiutare l'industria a crescere.

"Voglio trasferire ciò che ho imparato per accompagnare il cliente in un viaggio di apprezzamento per l'olio d'oliva ", ha aggiunto. "Penso che l'olio d'oliva debba essere meglio compreso e accessibile a tutti.

Mentre i partecipanti di tutto il mondo si sono riuniti nel centro di Londra per promuovere i loro hobby o migliorare le loro selezioni di vendita al dettaglio, Marilena Joannides ha viaggiato da Cipro con un obiettivo diverso.

"Negli ultimi 21 anni mi sono occupata di ricercare e promuovere la cucina tradizionale di Cipro”, ha raccontato Olive Oil Times. "In qualità di specialista culinario di Cipro, partecipo a gruppi di degustazione di prodotti tradizionali, tra cui l'olio d'oliva.

"Valutare l'olio extra vergine di oliva è una di quelle cose in cui sento di essere bravo e volevo sviluppare ulteriormente questa abilità ", ha aggiunto.

Marilena Joannides

Joannides, che promuove la cucina cipriota nel suo programma televisivo e in occasione di eventi nazionali e internazionali, ha affermato che utilizzerà ciò che ha appreso dal corso per educare le persone ovunque sulle qualità organolettiche e salutari dell'olio extra vergine di oliva dell'isola del Mediterraneo orientale.

"A parte questo, c'è del lavoro da fare con chef professionisti, in quanto si tratta di un prodotto di grande potenziale gastronomico", ha affermato. "Vorrei inoltre proseguire ulteriormente la mia formazione in merito all'analisi sensoriale dell'olio extravergine di oliva”.

La maggior parte dei partecipanti aveva precedenti esperienze con l'olivicoltura e la produzione e degustazione di olio. Tuttavia, tutti hanno imparato qualcosa di nuovo e sorprendente durante il programma.

"Non ho mai saputo davvero che si possano annusare e gustare così tanti sapori diversi di frutta e verdura negli oli d'oliva ", ha detto Noordermeer Van Loo. "È stata una sorpresa completa.

"Un'altra sorpresa è stata che, nonostante gli agricoltori locali nelle mie vicinanze mi abbiano detto che i sedimenti sul fondo sono del tutto normali e assolutamente non dannosi, ora capisco che è di gran lunga meglio filtrare l'olio d'oliva prima dell'imbottigliamento per evitare difetti", ha aggiunto.

Nel frattempo, a Hendrickx è stato ricordato come le varietà di olive abbiano attributi sensoriali diversi a seconda di dove e come sono state coltivate.

"Il mio momento di apprendimento più sorprendente è che l'olio d'oliva è l'unico grasso che evoca emozioni ", ha detto Kilvert. "L'odore e il gusto possono trasferirti in un campo, in una fattoria o in un ricordo.

Joannides è stato piacevolmente sorpreso di apprendere l'intera estensione dell'olivicoltura globale, con oliveti commerciali nei paesi 58 in sei continenti.

Per Taki, la sorpresa più grande è stata la completezza del programma, che non si aspettava al momento dell'iscrizione.

"È stato un riepilogo dei miei 10 anni di esperienza in cinque giorni, oltre a imparare a valutare gli oli d'oliva per di più ", ha affermato. "Vorrei aver partecipato al programma 10 anni fa.

Le prossime edizioni dell'Olio Sommelier Certification Program si terrà a New York City dal 22 al 26 maggio e in San Francisco dal 25 al 29 settembre