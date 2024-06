I migliori marchi di olio d'oliva danno una lucentezza brillante al CIIE

La China International Import Expo (CIIE), che si tiene a Shanghai dal 5 al 10 novembre ogni anno, presenta numerosi oli d'oliva di alta qualità provenienti da tutto il mondo. (Foto/IC)

Ricco di grassi monoinsaturi sani e antiossidanti, l'olio d'oliva è diventato una tendenza "superfood” negli ultimi tempi.

Essendo la prima fiera commerciale al mondo a tema di importazione a livello nazionale, la China International Import Expo (CIIE) ha visto la partecipazione di molti marchi di olio d'oliva di fama mondiale nelle ultime sei edizioni.

Fabio Maccari, amministratore delegato di Salov, il più grande produttore italiano di olio d'oliva, ha affermato che l'azienda ha acquisito molte opportunità di business partecipando al primo CIIE nel 2018.

L'anno successivo Salov ha continuato a partecipare alla seconda edizione della fiera con il suo ampio spazio espositivo Bright Food che comprendeva tutti i principali marchi di proprietà del gruppo.

Ha presentato la sua gamma completa di oli d'oliva e ne ha promosso l'uso nella vita di tutti i giorni attraverso interessanti show cooking ed eventi formativi, dimostrando ulteriormente lo sviluppo internazionale e la crescita dell'azienda nel mercato cinese.

Anche le imprese siriane hanno visto l’annuale CIIE come un’opportunità per mettere in mostra i propri prodotti e stabilire un punto d’appoggio nel vasto mercato cinese.

Yassin Diab, direttore delle vendite regionali per il marchio siriano di prodotti a base di olio d'oliva, ha affermato di essere felice di vedere il suo marchio maggiormente esposto in Cina e di vedere i suoi partner cinesi aiutare ad espandere la portata dei suoi prodotti.

"Ci piacerebbe far conoscere meglio il nostro marchio sul mercato cinese attraverso la fiera", ha affermato.

Alla Country Exhibition del CIIE 2021, la Siria ha affascinato i partecipanti con il suo sapone di Aleppo, prodotto con olio d'oliva naturale siriano e in grado di fornire una delicata cura alla pelle.

Venivano venduti circa 150 pezzi di sapone all'ora poiché gli articoli erano molto apprezzati dai visitatori.

Libano, Cipro, Marocco e Tunisia sono tra le altre nazioni che hanno presentato i loro prodotti a base di olio d'oliva al CIIE.

Con l'olio d'oliva che guadagna popolarità nel mercato cinese, si prevede che altri prodotti premium correlati verranno presentati al settimo CIIE, che si svolgerà dal 5 al 10 novembre 2024 a Shanghai, per esplorare la miriade di opportunità di mercato della Cina.

Mancano meno di 150 giorni all'inizio del CIIE 2024. Secondo l'Ufficio CIIE, finora sono stati prenotati 325,000 metri quadrati di area espositiva commerciale da più di 1,000 espositori, superando la sesta edizione.

