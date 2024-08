Olio di oliva spagnolo tra i "Top 50" nei Gran Premi del Regno Unito

L' Cortijo de Suerte Alta Coupage L'olio extravergine di oliva naturale, prodotto a Cordoba, in Spagna, ha battuto un forte contingente di cibi internazionali per essere nominato uno dei migliori 50 alimenti in Inghilterra ai Great Taste Awards tenutisi nel Regno Unito.



L'olio, che rientra nel controllo del consiglio di regolamentazione della DOP Baena, è stato scelto tra oltre 8,800 diverse specialità alimentari e bevande provenienti da tutti gli angoli del mondo da una giuria di 350 giudici. I primi 50 prodotti sono stati selezionati da questi giudici, che sono buongustai e degustatori professionisti, e appariranno in una guida annuale esclusiva.

I giudici presenti ai premi 2012 includevano volti noti come Mat Follas, vincitore del Masterchef nel Regno Unito, il critico gastronomico Charles Campion e gli scrittori di cibo Lucas Hollweg e Xanthe Clay, oltre a più di 300 acquirenti di prodotti alimentari provenienti dalle principali sale del cibo e gastronomie, come quelli di Harrods e Selfridges.

I premi, tenuti dalla Guild of Fine Food nel Regno Unito, sono altamente competitivi, con varie stelle assegnate ai prodotti secondo le opinioni dei degustatori. I prodotti possono ricevere una, due o tre stelle d'oro, o l'onore più alto di tutti, un posto nella lista dei primi 50. Per ottenere la valutazione a tre stelle, un prodotto deve soddisfare almeno 25 degli assaggiatori, ma per raggiungere l'elenco Top 50 di livello più alto, 50 o più degustatori devono approvare il prodotto per un gusto unico.



Cortijo de Suerte

L'olio Cortijo de Suerte è l'unico olio d'oliva a rientrare nella top 50 tagliata quest'anno, tra una lista dei migliori prodotti alimentari britannici e importati, che vanno dal carré di pancetta affumicato dall'Irlanda al miele di timo greco. Altri oli d'oliva per ottenere le stelle d'oro includevano la gastronomia artigianale spagnola Ultracomidas ' Prado de Rey extra vergine e Beneolivas Señorio de Jaime Olio extravergine di oliva Rosell.

Il Cortijo de Suerte Alta è un olio extravergine biologico, prodotto da una miscela di olive Picudo, Hojiblanco e Picual in una tradizionale tenuta a conduzione familiare nel sud della Spagna. Fondata nel 1924, la tenuta comprende 255 ettari di oliveto, con una resa di circa 250,000 Kg di olio all'anno.

Ad aprile, l'Associazione Spagnola dei Comuni dell'Albero degli Ulivi (AEMO) riconosciuto Francisco Bujalance, responsabile della produzione per Cortijo de Suerte Alta, come "Best Mill Master "per "la sua professionalità e cura nella gestione del suo moderno mulino ecologico ".

L'obiettivo dell'azienda è quello di eseguire l'intero processo dall'albero all'imbottigliamento dell'olio, che ha portato a un olio d'oliva esclusivo che vanta i titoli di proprietà prodotta e imbottigliata, biologica e DO Baena. A parte il riconoscimento internazionale ai Great Taste Awards, Cortijo de Suerte ha vinto numerosi premi per l'olio spagnolo tra cui il primo premio per il miglior frantoio in Spagna in 2007 - 2008.