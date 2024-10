Le vittorie della competizione Mondo portano sollievo ai produttori del Cono del Sud

I produttori del Cono Sud del Sud America hanno superato raccolti difficili e, in alcuni casi, costi di produzione alle stelle per creare una qualità pluripremiata olio extravergine d'oliva.

Contadini e mugnai di Argentina, Cile e Uruguay combinati per vincere 12 premi da 20 partecipanti al 2024 NYIOOC Concorso Mondiale dell'Olio d'Oliva 'Divisione dell'emisfero australe.

I produttori cileni, che hanno registrato un calo del 30 per cento calo della produzione nel 2024, ha prodotto 15,000 tonnellate di olio d'oliva dopo un raccolto rovinato da condizioni meteorologiche estreme e da un 'fuori stagione.

Tre agricoltori e mugnai cileni si sono aggiudicati cinque medaglie d'oro e due medaglie d'argento alla competizione.

Partecipante e vincitore di lunga data Olio d'oliva Alonso ha festeggiato un anno da record, aggiudicandosi quattro Gold Awards per una Coratina di vendemmia precoce, una Coratina di media intensità, un Pical e una miscela media.

Nelle vicinanze, il produttore dietro Olivo della Ruta del Sol hanno ottenuto rispettivamente il premio Gold e il premio Silver per una miscela media e delicata, imbottigliata con il marchio Deleyda.

""Siamo molto felici e onorati di questo premio, una competizione a cui partecipiamo per la sesta volta e in cui abbiamo ottenuto sei Gold Awards con i nostri Deleyda Premium e Deleyda Fine Selection", ha affermato l'amministratore delegato Fernando Carrasco Spano.

Fernando Carrasco Spano effettua una raccolta precoce, sacrificando la quantità in favore della qualità. (Foto: Olivos de Ruta del Sol)

Situato a 150 chilometri a sud di Santiago, il multiplo NYIOOC vincitore ha registrato un leggero calo della produzione, in particolare a causa dei bassi livelli di accumulo di olio nelle olive, che possono rendere difficoltosa una molitura di alta qualità.

"Per garantire la qualità, adottiamo una strategia di raccolta precoce, cercando olive in una fase precoce di maturazione, dove le olive massimizzano il loro potenziale di aromi e sapori", ha affermato Carrasco Spano.

""Sappiamo che questa ricerca della qualità va nella direzione opposta alla massimizzazione delle prestazioni, ma in Deleyda ci impegniamo a raggiungere gli aromi e le esperienze differenzianti per i quali siamo stati premiati nel corso degli anni", ha aggiunto.

Carrasco Spano ha affermato che la vittoria al concorso Mondo è un importante indicatore di qualità per i consumatori, poiché fornisce ogni anno la prova che l'azienda ha seguito le migliori pratiche necessarie per realizzare un prodotto di alta qualità.

ALTRO Cile, situata nel deserto di Atacama, nel nord del paese, è stata la terza azienda cilena a ricevere la medaglia, aggiudicandosi il premio d'argento per un delicato Frantoio.

Dall'altra parte delle Ande, due produttori di Mendoza, Argentina, ricca di vino, hanno festeggiato i loro Gold Awards al 2024 NYIOOC.

Olivares di Don Ignacio ha vinto un Gold Award per il suo Patagonia Gourmet Blend, una miscela di media intensità di olive Arbequina, Arauco e Frantoio imbottigliata con un Mendoza IGP certificazione.

Miguel Zuccardi, responsabile della produzione di olio d'oliva presso Familia Zuccardi, è stato l'altro vincitore del paese. L'azienda ha vinto un Gold Award per un medium organico Arauco, presentato al concorso da Manicaretti importatori alimentari italiani.

Familia Zuccardi si concentra sulla produzione di olio extravergine di oliva dalla varietà locale Arauco. (Foto Familia Zuccardi)

"Siamo molto felici di aver ottenuto questo riconoscimento a NYIOOC,” ha detto Zuccardi. "Crediamo che sia positivo portare gli oli della nostra regione a concorsi prestigiosi come questo e, soprattutto, diffondere la nostra varietà Arauco, che ha una ricca storia nella nostra regione".

"Sebbene si tratti di una varietà destinata principalmente alla produzione di olive da tavola, fin dall'inizio del nostro progetto l'abbiamo scelta e abbiamo rischiato lanciando il primo olio monovarietale argentino prodotto con la varietà Arauco", ha aggiunto. "È una varietà con un'ottima produttività, per questo la sua coltivazione si è mantenuta per più di quattro secoli."

Il premio è un sollievo per la famiglia Zuccardi dopo che il gelo invernale ha danneggiato gli alberi prima che fiorissero. Insieme a un 'fuori stagione,' ciò ha portato ad un "raccolto piuttosto basso in 2024.

"Quest'anno abbiamo optato per una maggiore percentuale di raccolta manuale per accelerare il ritmo della raccolta e garantire l'integrità del frutto", ha affermato Zuccardi. "In un anno, con meno frutti sugli alberi, la maturazione è accelerata e abbiamo optato per concentrare la raccolta in un tempo più breve."

"A livello industriale, stiamo applicando miglioramenti che ci consentono di prenderci maggiormente cura del processo di estrazione del petrolio ogni anno", ha aggiunto. "Si tratta di miglioramento continuo e ogni anno ci concentriamo sull'innovazione degli aspetti industriali che favoriscono il mantenimento degli aromi e dei sapori freschi delle olive appena raccolte e la conservazione dei composti antiossidanti nell'olio".

Zuccardi spera che questo NYIOOC Il premio aiuterà l'azienda ad espandere la sua quota di mercato negli Stati Uniti.

Insieme agli agricoltori e ai mugnai dell'Argentina e del Cile, Le due più grandi città dell'Uruguay Le aziende produttrici di olio d'oliva si sono aggiudicate tre premi al Concorso Mondo.

Il pluripremiato produttore uruguaiano Nuevo Manantials raccoglie nella regione orientale di Rocha. (Foto: Nuevo Manantial)

Con sede a Maldonado Agrolandia ha vinto i premi Oro e Argento per i suoi blend medi, Corte Italiano e Bivarietal, imbottigliati con i marchi Colinas de Garzón.

Nel frattempo, nella vicina Rocha, Nuovo Manantial ha vinto il Silver Award per il suo marchio Olivares de Rocha, una miscela delicata.

"Per noi questo riconoscimento è molto importante", ha affermato María José Morín, responsabile marketing di entrambe le aziende. "Soprattutto in quest'anno molto particolare, è come un incoraggiamento, un incentivo per tutta la squadra che ha sofferto molto per tutto quello che è stata la perdita del raccolto".

Sebbene i dati ufficiali non siano ancora stati pubblicati, molti in Uruguay prevedono un aumento significativo calo della produzione a causa di due anni di siccità storica seguiti da pioggia durante il raccolto.

""I premi ci danno forza e incoraggiamento per continuare, sapendo che il buon lavoro viene sempre riconosciuto di fronte alle avversità", ha affermato Morín.

Ha aggiunto che si prevede che i premi aiuteranno entrambe le aziende ad aumentare le loro esportazioni verso il Brasile e gli Stati Uniti.

"Soprattutto per gli Stati Uniti, i premi ci aiutano molto perché aprono le porte", ha affermato, sottolineando che un premio da una competizione con sede negli Stati Uniti dimostra la qualità ai distributori e agli importatori locali in un modo che i premi provenienti da altri luoghi potrebbero non fare.

Sebbene manchi ancora molto al raccolto del 2025, Familia Zuccardi ha affermato che le condizioni negli oliveti sembrano buone. (Foto: Familia Zuccardi)

Sebbene sia ancora troppo presto per prevedere il raccolto del 2025 nell'emisfero australe, i produttori del Cono Sud hanno segnalato una fioritura abbondante e sono ottimisti.

""Gli alberi sono bellissimi e hanno molti fiori, ma dobbiamo vedere come si sviluppano i frutti", ha detto Morín. "Sembra che le previsioni diano un raccolto molto buono, ma dobbiamo aspettare e vedere."

In Argentina, dove la produzione è scesa dal record di 40,000 tonnellate nel 2023 a circa un terzo nel 2024, Zuccardi prevede una ripresa della produzione per il 2025.

"La primavera che sta iniziando presenta una fioritura più abbondante che speriamo possa dare i suoi frutti", ha concluso. Fortunatamente, abbiamo avuto un buon inverno con buone nevicate nella catena montuosa delle Ande, che è decisiva per la disponibilità di acqua e la ricarica delle falde acquifere in regioni desertiche come Mendoza".